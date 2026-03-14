Ký ức Gạc Ma: 'Cả nhà nhớ cháu Nam ơi' 14/03/2026 12:46

(PLO)- Hàng ngàn người dân, du khách cùng nhiều thế hệ người Việt Nam đã về Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma thắp nén nhang, tưởng nhớ hương hồn 64 liệt sĩ.

Sáng 14-3, hàng ngàn người vẫn đổ về Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Gia đình mãi mãi nhớ về anh

Có mặt tại khu tưởng niệm từ sáng sớm, chị Nguyễn Thị Thu Hà (quê Nghệ An, trú tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) là em gái liệt sĩ Nguyễn Tất Nam (quê Đô Lương, tỉnh Nghệ An) không cầm được nước mắt khi nhìn di ảnh anh trai.

Khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma, nơi để các anh trở về. Ảnh: XUÂN HOÁT

“Ngày anh trai ra đi tôi còn nhỏ, anh lên đường với tinh thần chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. 38 năm rồi, hình ảnh anh vẫn in hằn trong tâm trí cả gia đình. Anh à, gia đình mãi mãi nhớ về anh”, chị Hà xúc động.

Là người đưa liệt sĩ Nam đi mua những món đồ trước khi lên tàu ra Trường Sa, bà Lê Thị Hồng Lý (dì ruột liệt sĩ Nam) kể, khoảng 19 giờ tối đó, Nam xin chỉ huy tranh thủ xuống nhà dì thăm trước khi lên đường. Bà lấy xe máy chạy lên đường Trần Quý Cáp đón cháu.

“Nó bảo dì ơi, cháu chỉ ghé thăm dì được 10 phút rồi phải lên tàu ra Trường Sa. Lúc đi qua chợ Đầm, tôi mua tặng cháu mấy phong bánh, ít mì tôm. Không ngờ đó là kỷ vật cuối cùng. Chiếc khăn tôi mua tặng Nam lúc chưa nhập ngũ giờ trở thành kỷ vật duy nhất giữa hai dì cháu”, bà Lý cho biết.

Sáng 14-3, hàng ngàn người về Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma thắp nhang tưởng nhớ các anh hùng đã hy sinh. Ảnh: XUÂN HOÁT

Sáng 14-3-1988, gia đình bà Lý nghe tin tàu của anh Nam bị tấn công ngoài Trường Sa. “Lúc đó thông tin rất ít, chỉ biết tàu có cháu Nam làm nhiệm vụ bị địch đánh chìm. Sau đó đơn vị thông báo cháu đã hy sinh”, bà Lý ngậm ngùi.

Đại gia đình liệt sĩ Nguyễn Tất Nam đến khu tưởng niệm nhớ về người con, người anh đã hy sinh. Ảnh: XUÂN HOÁT

“Cháu 20 tuổi thì bước vào đời binh nghiệp. Ngày đầu thăm tôi cũng là ngày cuối cùng dì cháu gặp nhau. Mới đó mà đã 38 năm cháu xa gia đình. Cả nhà nhớ cháu Nam ơi!”, bà Lý sụt sùi khóc.

Sáng nay, thân nhân, đồng đội, cán bộ và đông đảo học sinh, du khách đã đến thắp hương tưởng nhớ các anh.

Cán bộ, chiến sỹ Hải quân viếng các liệt sĩ Gạc Ma. Ảnh: XUÂN HOÁT

“Các anh đã anh dũng hy sinh vì độc lập, toàn vẹn lãnh thổ. Các anh ngã xuống để đất nước trường tồn. Chúng tôi, những người lính thời bình mãi mãi nhớ về các anh hùng”, chỉ huy Lữ đoàn 146 Vùng 4 Hải quân nhấn mạnh. Sau đó, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ dành một phút mặc niệm tưởng nhớ 64 chiến sĩ Gạc Ma.

Khúc tráng ca tháng 3

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại khúc tráng ca tháng 3-1988. Khi đó, Lữ đoàn 146 - Trường Sa và Trung đoàn Công binh 83 Hải quân đang xây dựng, bảo vệ đảo đá Gạc Ma thì bị tấn công bất ngờ. Không hề e sợ, các chiến sĩ tạo thành “vòng tròn bất tử” bảo vệ lá cờ Tổ quốc, khẳng định chủ quyền thiêng liêng.

Không khí trang nghiêm tưởng nhớ đến các anh. Ảnh: XUÂN HOÁT

Hình ảnh Thiếu úy Trần Văn Phương trước lúc hy sinh đã hô to: “Thà hy sinh chứ không thể để mất đảo. Hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ truyền thống của Quân chủng Hải quân” đã trở thành biểu tượng tự hào của đất nước.

Nghe kể lại sự kiện Gạc Ma 38 năm trước, hàng trăm học sinh trường THCS Quang Trung (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) vô cùng xúc động.

Em Gia Long, học sinh lớp 8G, chia sẻ: "Em nguyện học tập thật tốt để xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì hòa bình hôm nay".

Ông Trần Xuân Tây, Chủ tịch UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cùng cán bộ, công chức, viên chức phường thắp nhang tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: XUÂN HOÁT

Trực tiếp đưa 114 học sinh đến Khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma, cô Nguyễn Thị Khánh Vân, Hiệu trưởng trường Tiểu học Diên Xuân (xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa) cho biết đây là lần đầu cô tổ chức cho các em đến viếng các anh hùng liệt sỹ.

“Các em còn nhỏ, nên những dịp như vậy sẽ giúp các em tìm hiểu thêm được một giai đoạn lịch sử của dân tộc. Biết hơn về sự hy sinh xương máu của các bậc cha, chú để đất nước có nền độc lập như hôm nay”- cô Vân chia sẻ.

Hàng trăm em học sinh đến Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, sáng 14-3. Ảnh: XUÂN HOÁT

Đứng trước kỷ vật của 64 liệt sĩ, các học sinh chăm chú nghe thuyết minh về sự kiện sáng 14-3-1988. “Em sẽ kể cho bố mẹ, bạn bè những gì em được nghe, được thấy hôm nay”, em Trần Ngọc Hân thủ thỉ.

Các em học sinh trường Tiểu học Diên Xuân nghe thuyết minh viên kể về sự kiện Gạc Ma. Ảnh: XUÂN HOÁT

"Có thể các em sẽ chưa hiểu hết ngay ý nghĩa của sự kiện 14-3-1988 hay khu tưởng niệm. Nhưng chúng tôi chỉ muốn ngay từ nhỏ các em sẽ hiểu từ từ, dần dần. Ban giám hiệu nhà trường quyết định đưa công tác tham quan các anh hùng liệt sĩ hy sinh ở Gạc Ma vào chương trình ngoại khóa thường niên của trường"- cô Vân tâm sự.