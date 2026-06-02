Sẽ thí điểm chấm điểm KPI giải ngân vốn đầu tư công từ tháng 7 đến tháng 9 02/06/2026 14:28

(PLO)- Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết sẽ thực hiện thí điểm việc chấm điểm KPI giải ngân vốn đầu tư công từ tháng 7 đến tháng 9 và sau đó là triển khai chính thức.

Sáng nay (2-6), Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về phương án chấm điểm KPI các bộ, ngành, địa phương về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh việc chấm điểm KPI giải ngân sẽ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Ảnh: VGP

Chấm điểm KPI giải ngân trên 2 mốc thời gian

Đại diện cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo phương án chấm điểm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết, dự kiến sẽ chấm theo 2 mốc thời gian là chấm điểm định kỳ hằng tháng và cả năm.

Trong đó, kết quả chấm điểm cả năm là bộ chấm điểm chính để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ giải ngân được Thủ tướng Chính phủ giao.

Còn kết quả chấm điểm hằng tháng nhằm phục vụ biểu dương các bộ, cơ quan và địa phương giải ngân tốt và đôn đốc, nhắc nhở các bộ, cơ quan và địa phương giải ngân chưa tốt.

Đồng thời, cả phương án chấm điểm hằng tháng và cả năm sẽ tập trung vào 2 nguồn vốn đầu tư công là nguồn vốn kế hoạch được giao trong năm và kế hoạch vốn được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân từ các năm trước năm kế hoạch sang năm kế hoạch.

Về chỉ tiêu chấm điểm, chấm điểm định kỳ hằng tháng có tổng điểm là 100 điểm; gồm 3 chỉ tiêu thành phần với cơ cấu điểm: Tỉ lệ giải ngân kế hoạch vốn (gọi tắt là KHV) so với tỷ lệ giải ngân bình quân chung cả nước tính đến hết tháng (45 điểm); Số KHV đã giải ngân trong tháng so với số kế hoạch vốn đăng ký giải ngân trong tháng (45 điểm); Chấp hành chế độ báo cáo về tình hình giải ngân KHV trên Hệ thống cơ sở dữ liệu tổng hợp về tài chính (gọi tắt là chấp hành chế độ báo cáo) (10 điểm).

Chấm điểm cả năm có tổng điểm là 100 điểm; gồm 2 chỉ tiêu thành phần với cơ cấu điểm là tỉ lệ giải ngân KHV so với tỷ lệ giải ngân cả nước phải hoàn thành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (90 điểm) và chấp hành chế độ báo cáo (10 điểm).

Tại cuộc họp, một số ý kiến đề nghị tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án đánh giá với trường hợp điều chuyển vốn, bổ sung vốn trong năm hoặc các dự án có nhiều chủ thể tham gia thực hiện.

Các đại biểu cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hệ thống dữ liệu giải ngân theo hướng số hóa, kết nối trực tiếp với hệ thống Kho bạc Nhà nước và các nền tảng quản lý công việc, bảo đảm số liệu được cập nhật kịp thời, chính xác và có thể theo dõi theo thời gian thực.

Bên cạnh đó, một số ý kiến đề xuất xây dựng các ngưỡng đánh giá cụ thể để phân loại kết quả giải ngân, qua đó tạo cơ sở khách quan cho việc chấm điểm, xếp hạng và so sánh giữa các cơ quan, đơn vị.

Thí điểm việc chấm điểm từ tháng 7 đến tháng 9

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, việc giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị rất quan trọng hàng năm để phát triển kinh tế xã hội, tạo công ăn việc làm và góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

"Việc ban hành quy định về phương án chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công là rất cần thiết", Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ và cho biết, không chỉ có lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư công, sắp tới, Chính phủ cũng nghiên cứu việc áp dụng phương pháp tính KPI với một số nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, việc chấm điểm KPI trong giải ngân đầu tư công giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành kỷ luật, kỷ cương và nêu cao tinh thần chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo trước ngày 6-6. Ảnh: VGP

Qua báo cáo của Bộ Tài chính và ý kiến phát biểu của các bộ ngành, địa phương, Phó Thủ tướng thống nhất việc ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về phương án chấm điểm giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về vấn đề hướng dẫn các địa phương trong việc tính toán; rà soát lại để làm sao việc tính toán phục vụ chấm điểm KPI đơn giản nhất có thể.

Việc tính toán, đánh giá, chấm điểm được thực hiện hằng tháng và đánh giá sâu theo quý.

Bộ Tài chính nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu dự họp để hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 6-6.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý Bộ Tài chính rà soát kỹ các nội dung được loại trừ khi tính điểm giải ngân, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và công bằng, công khai, minh bạch. Phó Thủ tướng cũng nêu rõ, sẽ thực hiện thí điểm việc chấm điểm từ tháng 7 đến tháng 9 và sau đó là triển khai chính thức.