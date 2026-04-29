TP.HCM khởi công tôn tạo Bảo tàng Hồ Chí Minh và trao quyết định đầu tư siêu Cảng Cần Giờ 29/04/2026 11:41

Ngày 29-4, tại khuôn viên Bến Nhà Rồng thuộc phường Xóm Chiếu, TP.HCM đã diễn ra lễ khởi công dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM; kết hợp trao Quyết định chấp thuận Nhà đầu tư Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Dự lễ khởi công có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh cùng các khách mời.

Đưa dự án Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM sử dụng trước 2-9

Dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM góp phần bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật công trình.

Dự án còn giúp thúc đẩy sự phát triển du lịch TP, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, bao gồm các hạng mục như nhà Rồng, khu văn phòng, khu hội trường và công trình phụ trợ, căn tin, khu neo tàu, công viên cảnh quan, sân đường với diện tích khoảng 1,4 ha, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trước ngày 2-9.

Dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM góp phần bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật công trình.

Dự án này được đầu tư theo phương thức đối tác công - tư, hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán.

Trong quá trình thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh, chủ đầu tư sẽ chủ động nghiên cứu phương án quy hoạch tổng thể, đồng bộ kết nối khu vực cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, khu vực Bến Bạch Đằng và khu vực công viên cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn và báo cáo UBND TP những nội dung kiến nghị, đề xuất trong thời gian tiếp theo.

Ông Trần Minh Sơn Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Tập đoàn Sun Group, cam kết thực hiện dự án với tinh thần quyết tâm cao nhất, đảm bảo tiến độ thi công và đạt chất lượng thẩm mỹ cao nhất, góp phần làm đẹp thêm cho sự phát triển của TP.HCM trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Kiến tạo siêu Cảng quốc tế tại Cần Giờ

Cũng buổi lễ, lãnh đạo TP.HCM đã trao Quyết định chấp thuận Nhà đầu tư dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ cho liên danh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP, Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn, Terminal Investment Limited Holding S.A.

Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có diện tích khoảng 571ha, tổng chiều dài cầu cảng chính dự kiến khoảng 7,5km. Công suất thiết kế dự kiến đến năm 2030 đạt 4,8 triệu TEU, đến năm 2047 đạt 16,9 triệu TEU.

Về quy mô, đến năm 2030 có tổng số từ 2 đến 4 bến cảng gồm từ 2 đến 4 cầu cảng với tổng chiều dài 1.016m - 2.016m. Tiếp nhận tàu trọng tải đến 250.000 tấn (24.000 Teu) hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện, đáp ứng như cầu thông quan hàng hóa từ 22,8 triệu tấn đến 57 triệu tấn (tương ứng từ 2,4 triệu Teu đến 4,8 triệu Teu).

Đến năm 2050, quy mô dự kiến phát triển khoảng 13 bến cảng, đáp ứng nhu cầu thông quan hàng hóa trung chuyển container quốc tế và tăng trưởng hàng hóa.

Tổng vốn đầu tư dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ hơn 128.872 tỉ đồng, tương đương 4,99 tỉ USD.

Về tiến độ xây dựng, giai đoạn I (đến năm 2030), hoàn thành đầu tư ít nhất hai cầu cảng. Giai đoạn II (đến năm 2050), hoàn thành các hạng mục xây dựng còn lại của dự án theo tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu. Thời điểm hoàn thành đầu tư, xây dựng toàn bộ dự án là trong vòng 20 năm kể từ ngày bàn giao đất và đất có mặt nước trên thực địa.

Ông Nguyễn Lê Chơn Tâm, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (Cảng Sài Gòn) cho biết, khi hoàn thành dự án sẽ tạo phát triển đột phá cho hệ thống cảng biển, từ đó tăng cường vị thế của Việt Nam trên bản đồ logistics toàn cầu.

Với liên danh là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP, Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn, Terminal Investment Limited Holding S.A.h, đây là những doanh nghiệp có kinh nghiệm và tiềm lực trong lĩnh vực đầu tư, khai thác hệ thống cảng biển quy mô lớn và yêu cầu kỹ thuật cao.

"Mục tiêu của chúng tôi là biến Cần Giờ thành một cửa ngõ hiện đại, giúp hàng hóa Việt Nam ra thế giới nhanh hơn, hiệu quả và kinh tế hơn. Chúng tôi cam kết sẽ tập trung mọi nguồn lực, nhân lực để triển khai dự án với tinh thần quyết tâm cao nhất, đảm bảo chất lượng và tiến độ"- ông Nguyễn Lê Chơn Tâm nói.