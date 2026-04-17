Phát triển cảng Cần Giờ như một 'khách sạn 5 sao' dành cho siêu tàu 17/04/2026 08:30

Mới đây, UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ (gọi tắt Cảng Cần Giờ). Theo đó, nhà đầu tư là liên danh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP, Công ty CP Cảng Sài Gòn, Terminal Investment Limited Holding S.A. Dự kiến, TP.HCM sẽ động thổ dự án này trong dịp 30-4.

Nhà đầu tư cho biết sẽ phát triển cảng này như "khách sạn 5 sao". Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 128.872 tỉ đồng.

Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ sẽ được động thổ trong tháng 4.

Xây dựng cảng đón các siêu tàu

Mới đây, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC, một trong những nhà đầu tư cảng Cần Giờ) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Tại đây, công ty đã thông tin tới các nhà đầu tư về định hướng phát triển trong thời gian tới, đặc biệt là dự án cảng biển có quy mô lớn như cảng Cần Giờ. VIMC kỳ vọng dự án sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng không gian phát triển và đóng góp tích cực hơn vào chuỗi logistics quốc gia, như khu vực.

VIMC xác định việc phát triển Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ không chỉ đơn thuần là một dự án đầu tư mà còn là biểu tượng cho định hướng phát triển mới của doanh nghiệp.

Ông Lê Anh Sơn - Tổng giám đốc VIMC cho biết doanh nghiệp sẽ phấn đấu phát triển cảng Cần Giờ như một “khách sạn 5 sao” dành cho các siêu tàu.

Công ty mong muốn xây dựng một điểm đến hiện đại, có tiêu chuẩn vận hành cao và năng lực tiếp nhận tàu ở đẳng cấp quốc tế. Từ đó, khẳng định vị thế của mình trong hành trình tham gia sâu hơn vào chuỗi logistics khu vực và toàn cầu.

Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị VIMC cho biết tốc độ tăng trưởng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam vẫn duy trì ở mức 15–17% mỗi năm, phản ánh dư địa phát triển còn rất lớn. Vấn đề cốt lõi không chỉ nằm ở việc gia tăng công suất, mà là đầu tư đúng vào các dự án có khả năng kết nối hiệu quả với dòng hàng và các tuyến vận tải quốc tế.

Chủ đầu tư sẽ đưa cảng biển này trở thành khách sạn 5 sao.

Phía công ty này cũng công bố cổ đông góp vốn dự án cảng Cần Giờ như sau: Công ty cùng với Cảng Sài Gòn và hãng tàu hàng đầu thế giới MSC cùng nhau tham gia dự án để hình thành Liên danh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP, Công ty CP Cảng Sài Gòn, Terminal Investment Limited Holding S.A (TIL).

Tỉ lệ góp vốn của các bên tương ứng là VIMC 36%, Cảng Sài Gòn 15% và TIL 49%. Trong đó, phần vốn góp của VIMC là 13.918 tỉ đồng, được phân kỳ đầu tư thành hai giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2045. Đây là dự án có quy mô lớn, lộ trình dài và được chuẩn bị theo cách tiếp cận thận trọng, bài bản.

Cụm cảng Cái Mép Thị Vải - Cần Giờ sẽ cất cánh

TSKH Ngô Viết Nam Sơn - chuyên gia quy hoạch đô thị đánh giá: TP.HCM sau khi sáp nhập đã mở ra cơ hội mới khi phát triển kinh tế biển, bao gồm cụm cảng biển Cái Mép Thị Vải và Cần Giờ.

Để cụm cảng này hiệu quả, đủ điều kiện hoạt động thì cần có 2 yếu tố gồm: Cụm cảng quốc tế và cụm cảng trung chuyển quốc tế.

Nghĩa là cụm cảng trên là đầu ra cho cả chuỗi đô thị công nghiệp cho khu vực Đông Nam Bộ từ Biên Hòa - Đồng Nai, Bình Dương.... Tất cả cần liên kết với nhau để mở ra cảng biển. Theo đó, việc kết nối với cụm cảng này rất quan trọng, trong đó đường thủy rẻ nhất, giúp giảm giá thành logistics cho các doanh nghiệp.

Thứ hai, cụm cảng Cái Mép Thị Vải - Cần Giờ cần đảm bảo trở thành cụm cảng trung chuyển quốc tế. Nghĩa là hàng hóa có thể chỉ trung chuyển qua cảng này và đi các nước khác mà không vào Việt Nam.

Việc trung chuyển phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường nước ngoài. Vì vậy, cụm cảng này phải phù hợp với quốc tế, cần có nhà đầu tư nước ngoài vào dự án (chiếm trên 50%) thì mới có thể thu hút, chia sẻ rủi ro, lúc này dự án mang tính khả thi cao hơn.

Hiện nay, hãng tàu lớn nhất thế giới - Mediterranean Shipping Company (MSC) thông qua công ty thành viên Terminal Investment Limited (TIL) là nhà đầu tư nắm giữ 49% vốn tại siêu cảng này. Hy vọng đơn vị đầu tư sẽ theo xuyên suốt cùng nhà đầu tư trong nước để đảm bảo hiệu quả cho dự án.

Cuối cùng, cụm cảng Thị Vải Cái Mép - Cần Giờ cần sớm kết nối với Vành đai 4 và khép kín đường Vành đai 4. Bên cạnh đó, TP.HCM cần có đường sắt kết nối và hệ thống đường cao tốc với cụm cảng biển này. Đây là điều kiện tiên quyết cho hạ tầng kết nối, cụm cảng này cất cánh.

Khi cụm cảng kết nối với đường cao tốc, container sẽ chở tới cảng biển vô cùng thuận lợi, rút ngắn thời gian. Tuy nhiên, phương án tối ưu hơn vẫn cần có đường sắt, hàng hóa lên đường sắt và ra cảng giống như Thẩm Quyến (Trung Quốc), Singapore sẽ không lo ùn ứ.

Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có thể trở thành một bước ngoặt quan trọng trong bản đồ logistics khu vực. Việt Nam hiện nằm ngay trên tuyến hàng hải quốc tế nhộn nhịp bậc nhất thế giới, nhưng chưa có một cảng trung chuyển quy mô lớn đủ sức cạnh tranh với Singapore hay Malaysia. Nếu dự án được triển khai đúng tiến độ và theo chuẩn quốc tế, Cần Giờ có thể mang lại ba tác động lớn như nâng tầm Việt Nam thành điểm trung chuyển hàng hải của khu vực, thu hút các hãng tàu lớn đưa tuyến dịch vụ trực tiếp vào thay vì phải trung chuyển qua nước thứ ba. Đồng thời, giảm chi phí logistics quốc gia, vốn đang chiếm khoảng 16–20% GDP – cao hơn nhiều so với mức trung bình thế giới. Đặc biệt, dự án còn tạo động lực phát triển chuỗi cung ứng mới, bao gồm dịch vụ hậu cần, kho bãi, công nghiệp phụ trợ, công nghệ cảng thông minh và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Ở tầm quốc tế, nếu vận hành hiệu quả, cảng này có thể trở thành một “điểm neo” mới trong mạng lưới logistics toàn cầu, góp phần đa dạng hóa chuỗi cung ứng đang có xu hướng dịch chuyển về Đông Nam Á. Ông Võ Lê Anh Dũng - Phó Giám đốc Compas Logistics

Từ đó giảm chi phí vận tải cho doanh nghiệp, đây là điều kiện để cạnh tranh với các cảng biển trong khu vực. Đặc biệt, khi có hệ thống giao thông này sẽ giảm hẳn tình trạng container chạy dọc đô thị, gây mất an toàn cho người dân.

Ông Võ Lê Anh Dũng - Phó Giám đốc Compas Logistics kỳ vọng cảng phải có năng lực tiếp nhận tàu cỡ lớn nhất thế giới, thời gian giải phóng tàu nhanh, tự động hóa cao, an toàn tuyệt đối và khả năng kết nối liền mạch với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bên cạnh đó là dịch vụ ổn định, minh bạch, chi phí cạnh tranh và trải nghiệm vận hành thuận tiện. Một cảng “5 sao” phải đảm bảo mọi quy trình – từ cập cảng, bốc dỡ, lưu kho đến thủ tục hải quan – đều tối ưu và số hóa. Cuối cùng là tiêu chuẩn về môi trường là vô cùng quan trọng, một cảng đẳng cấp quốc tế phải giảm phát thải, sử dụng năng lượng sạch, đảm bảo an toàn lao động và minh bạch trong quản trị.

Nếu cảng Cần Giờ đạt được những tiêu chuẩn này, Việt Nam sẽ có một điểm đến chiến lược đủ sức cạnh tranh với các trung tâm trung chuyển lớn trong khu vực.