TP.HCM chính thức 'chốt' nhà đầu tư siêu cảng Cần Giờ 14/04/2026 09:59

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Theo đó nhà đầu tư là liên danh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP, Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn, Terminal Investment Limited Holding S.A.

Trong đó, Terminal Investment Limited Holding S.A là doanh nghiệp thành viên của Hãng tàu MSC sẽ góp 49% vốn.

UBND TP.HCM đã chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có diện tích khoảng 571ha, tổng chiều dài cầu cảng chính dự kiến khoảng 7,5km. Công suất thiết kế dự kiến đến năm 2030 đạt 4,8 triệu TEU, đến năm 2047 đạt 16,9 triệu TEU.

Về quy mô, đến năm 2030 có tổng số từ 2 đến 4 bến cảng gồm từ 2 đến 4 cầu cảng với tổng chiều dài 1.016m - 2.016m. Tiếp nhận tàu trọng tải đến 250.000 tấn (24.000 Teu) hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện, đáp ứng như cầu thông quan hàng hóa từ 22,8 triệu tấn đến 57 triệu tấn (tương ứng từ 2,4 triệu Teu đến 4,8 triệu Teu).

Đến năm 2050, quy mô dự kiến phát triển khoảng 13 bến cảng, đáp ứng nhu cầu thông quan hàng hóa trung chuyển container quốc tế và tăng trưởng hàng hóa.

Tổng vốn đầu tư dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ hơn 128.872 tỉ đồng, tương đương 4,99 tỉ USD.

Về tiến độ xây dựng, giai đoạn I (đến năm 2030), hoàn thành đầu tư ít nhất hai cầu cảng. Giai đoạn II (đến năm 2050), hoàn thành các hạng mục xây dựng còn lại của dự án theo tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu. Thời điểm hoàn thành đầu tư, xây dựng toàn bộ dự án là trong vòng 20 năm kể từ ngày bàn giao đất và đất có mặt nước trên thực địa.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao khu vực biển để thực hiện dự án.

UBND TP.HCM yêu cầu nhà đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực trong việc xác định số liệu tổng vốn đầu tư và cung cấp các hồ sơ, tài liệu chứng minh năng lực tài chính.

Tuân thủ các nội dung chủ trương đầu tư quy định tại Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 16-1-2025 của Thủ tướng Chính phủ. Tự cân đối vốn đầu tư để đảm bảo năng lực thực hiện dự án theo đúng tiến độ quy định.

Không được chuyển nhượng dự án trong thời hạn 10 năm kể từ ngày bàn giao đất, đất có mặt nước trên thực địa; giải ngân tối thiểu 50.000 tỉ đồng trong thời hạn 10 năm đầu tiên và hoàn thành xây dựng toàn bộ dự án trong vòng 20 năm kể từ ngày bàn giao đất, đất có mặt nước trên thực địa theo quy định….

Trong quá trình thực hiện, trường hợp nhà đầu tư chiến lược không đáp ứng điều kiện về vốn, tiến độ giải ngân và điều kiện khác thì không được hưởng ưu đãi quy định tại Nghị quyết 98/2023 và Nghị quyết 260.

Ngoài ra, nhà đầu tư thực hiện nghiêm nghĩa vụ trồng rừng thay thế theo quy định tại Luật Lâm nghiệp khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo đúng quy định của pháp luật…