Đã tìm được nhà đầu tư cho dự án cảng Cần Giờ 09/04/2026 12:06

(PLO)- Một loạt dự án cảng biển quy mô lớn tại khu vực phía Nam đang được thúc đẩy để động thổ vào dịp 30-4, trong đó có dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Sở Xây dựng TP.HCM đã có văn bản gửi UBND TP về các dự án cảng biển chuẩn bị khởi công, động thổ nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đáng chú ý có Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ (Cảng Cần Giờ) – dự án có quy mô vốn và công suất lớn nhất cũng được triển khai trong đợt này.

Cảng Cần Giờ triển khai trong dịp 30-4

Theo báo cáo của Công ty CP Cảng Sài Gòn, dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đang được chuẩn bị cho lễ khởi động và công bố đối tác chiến lược.

Dự án có quy mô khoảng 571 ha, công suất thiết kế 21 triệu TEU/năm, có khả năng tiếp nhận tàu container trên 250.000 DWT (trên 24.000 TEU). Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 128.872,7 tỉ đồng (tương đương 4,99 tỉ USD).

Cảng Cần Giờ sẽ được động thổ vào dịp 30-4. Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM cung cấp

Nhà đầu tư dự kiến là liên danh gồm Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP, Công ty CP Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A.

Về chủ trương đầu tư, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại Quyết định số 148/2025. Đến ngày 4-3, liên danh nhà đầu tư đã nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án và hiện đang trong quá trình được Sở Tài chính thẩm định.

Dự kiến lễ động thổ sẽ diễn ra vào ngày 30-4 tại khu vực Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, phường Xóm Chiếu, TP.HCM.

Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link (giai đoạn 2) chuẩn bị động thổ

Cũng trong dịp này, dự án Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link (giai đoạn 2) đang được chủ đầu tư chuẩn bị tổ chức lễ động thổ. Dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn 2 khoảng 8.361,6 tỉ đồng.

Ở giai đoạn 2, dự án sẽ đầu tư bổ sung các hạng mục như cầu cảng chính, cầu cảng thượng lưu và cầu cảng sà lan.

Về thủ tục, dự án đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đang thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đồng thời đã nộp hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh và được cơ quan chức năng tiếp nhận.

Lễ động thổ được triển khai ngày 17-4, tại vị trí thuộc khu đất dự án Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link, phường Tân Phước, TP.HCM.

Cảng Cái Mép Hạ (giai đoạn 1) chuẩn bị khởi công

Một dự án khác cũng dự kiến khởi công trong dịp lễ năm nay là Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (giai đoạn 1). Dự án có diện tích 351,2 ha, với tổng chiều dài cầu bến khoảng 6.856 m. Công suất thiết kế khoảng 11 triệu TEU/năm.

Trong đó, giai đoạn 1 sẽ đầu tư 2 cầu cảng dài 900 m, 9 bến sà lan dài 1.027 m, với tổng mức đầu tư khoảng 14.867 tỉ đồng.

Lễ động thổ được triển khai trước ngày 30-4, tại khuôn viên đất dự án đường Liên Cảng Cái Mép - Thị Vải, phường Tân Phước, TP.HCM.

Theo Sở Xây dựng, 3 dự án cảng biển đều là dự án trọng điểm, đang chuẩn bị khởi động, động thổ, khởi công vào dịp 30-4-2026.