Ông Lê Minh Hưng được bầu làm Thủ tướng Chính phủ 07/04/2026 15:09

(PLO)- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Minh Hưng làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều 7-4, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã bầu ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: QH

Nghi lễ tuyên thệ được tân Thủ tướng Lê Minh Hưng thực hiện ngay sau đó.

“Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi- Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam- xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó” - Thủ tướng Lê Minh Hưng tuyên thệ trước Quốc hội.

Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: QH

Ông Lê Minh Hưng sinh năm 1970, quê quán tỉnh Hà Tĩnh. Ông là Thạc sĩ Chính sách công; Đại học chuyên ngành Chính sách công, Cử nhân tiếng Pháp.

Ông Lê Minh Hưng là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII (từ 5-2024), XIV; Bí thư Trung ương Đảng 2 khóa (XIII, XIV); Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa (XII, XIII, XIV); Đại biểu Quốc hội 2 khóa (XV, XVI).

Quá trình công tác, ông Lê Minh Hưng gắn bó với Ngân hàng nhà nước và trải qua nhiều vị trí quan trọng: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), rồi Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tháng 11-2014, ông Lê Minh Hưng được Bộ Chính trị quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Ảnh: QH

Tháng 4-2016, ông Lê Minh Hưng được Quốc hội khóa XIII phê chuẩn bổ nhiệm chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trở thành Thống đốc trẻ nhất lịch sử ngành ngân hàng tại thời điểm đó.

Từ tháng 10-2020 đến tháng 5-2024, ông giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đồng thời là Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Từ tháng 5-2024, ông đảm nhiệm chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng (đến 3-6-2024). Ông cũng giữ vai trò Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Ngày 22-1-2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Sau đó, ông được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV và được phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV.