Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: 'Tôi nguyện cống hiến hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân' 06/04/2026 11:48

(PLO)- Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy thành quả của các nhiệm kỳ trước với trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng, khát vọng đổi mới và tinh thần phục vụ Nhân dân.

Sáng 6-4, với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XVI đối với ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn trong phát biểu nhậm chức đã trân trọng cảm ơn cử tri TP.HCM đã tin tưởng bầu ông làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và các đại biểu Quốc hội đã bầu ông làm Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

“Đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời là trách nhiệm cao cả của tôi trước Đảng, Nhà nước, trước cử tri và Nhân dân cả nước” - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói.

Trách nhiệm của Quốc hội nặng nề nhưng vẻ vang

Theo ông, đất nước ta đang đứng trước một thời điểm lịch sử có ý nghĩa bước ngoặt; vui mừng về những thành tựu Quốc hội đạt được trong 80 năm qua nhưng trách nhiệm của Quốc hội là hết sức nặng nề và cũng vô cùng vẻ vang.

Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn phát biểu nhậm chức. Ảnh: QH

“Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy thành quả của các nhiệm kỳ trước, với trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng, khát vọng đổi mới và tinh thần phục vụ Nhân dân. Quốc hội sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xứng đáng là Quốc hội của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là hiện thân sinh động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Ông Trần Thanh Mẫn cam kết thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được hiến định trong Hiến pháp và nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó

“Tôi nguyện cống hiến hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; cùng Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Quốc hội số, trí tuệ nhân tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, nói đi đôi với làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng” - Chủ tịch Quốc hội nói.

“Thận trọng trong phương pháp, quyết liệt trong hành động”

Ông Trần Thanh Mẫn cũng cho biết sẽ cùng Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, “thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động”, tập trung hoàn thiện, đồng bộ thể chế để đất nước phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Nâng cao chất lượng giám sát, chú trọng giám sát việc thực thi pháp luật, coi giám sát là công cụ kiến tạo, thúc đẩy phát triển; theo dõi, xem xét, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát.

Đồng thời, nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Tiếp tục đưa hoạt động đối ngoại nghị viện đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao hơn nữa vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội mong Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Quốc hội.

Ông cũng mong các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp tục quan tâm, góp ý, ủng hộ các hoạt động của Quốc hội. Với các đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, các địa phương…, Chủ tịch Quốc hội mong muốn được phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả.

“Rất mong cử tri và Nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế, các nhân sỹ, trí thức, nhà khoa học, các vị chức sắc tôn giáo, các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục đồng hành, ủng hộ để Quốc hội khóa XVI hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó” - Chủ tịch Quốc hội nói.

Sự đồng hành này, theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, là cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hiện thực hóa khát vọng xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội.