Chủ tịch UBND TP.HCM: Tập trung hạ tầng chiến lược cho bước đại đột phá 06/06/2026 13:39

(PLO)- Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Nghị quyết 09 thể hiện rõ tinh thần thể chế đi trước để giải phóng nguồn lực. Vì vậy, không để thủ tục hành chính làm mất cơ hội đầu tư, không để tư duy cũ cản trở các mô hình mới phát triển.

Sản xuất và phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội trở thành nhiệm vụ cốt lõi. Sáng 6-6, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu thành phố và trực tuyến đến điểm cầu 168 xã, phường, đặc khu. Ảnh: THANH THÙY

Cơ hội để TP.HCM phát triển nhanh, bền vững

Quán triệt về chương hành động thực hiện Nghị quyết 09, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết Trung ương, Bộ Chính trị đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho sự phát triển của TP.

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 09, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng chương trình hành động để triển khai, thực hiện. Song song đó, TP tổ chức lấy ý kiến nhiều giới về dự thảo Luật đô thị đặc biệt. Đến nay, TP đã tổ chức 10 cuộc hội thảo góp ý cho dự thảo Luật, trong tháng 6 này sẽ trình Chính phủ, Quốc hội xem xét.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, Luật đô thị đặc biệt khi được thông qua sẽ không phải chờ nghị quyết, thông tư đi kèm. TP được ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện để làm ngay. Điều này thể hiện tính chủ động, giúp giảm thời gian chuẩn bị văn bản dưới luật, ông nhấn mạnh.

Người đứng đầu UBND TP.HCM khẳng định chương trình hành động thể hiện khát vọng của Trung ương đối với vận mệnh đất nước, khát vọng của Đảng bộ và nhân dân TP đối với sự phát triển nhanh, bền vững của địa phương. Khát vọng này đặt ra áp lực rất lớn đến hệ thống chính trị TP.HCM. Dù vậy, đây là sứ mệnh, vận mệnh và là cơ hội đưa TP phát triển mạnh mẽ nên phải quyết liệt làm, ông Nguyễn Văn Được nói.

Về chỉ tiêu, ông Nguyễn Văn Được cho biết giai đoạn 2026 – 2030, TP.HCM phấn đấu tăng trưởng GRDP tối thiểu 10%/năm. Đây là khát vọng lớn, mạnh mẽ và cũng là một chỉ tiêu áp lực.

Đến năm 2030, TP.HCM cũng phấn đấu GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 14.000 USD. Kinh tế số chiếm khoảng 40% GRDP, hoàn thành khoảng 200 km đường sắt đô thị. Chỉ số phát triển con người HDI đạt khoảng 0,9. TP cơ bản giải quyết tình trạng úng ngập, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông và không ma túy. Những chỉ tiêu này tạo ra áp lực lớn trong triển khai, thực hiện, ông nhận định.

Giai đoạn 2046 – 2075, tăng trưởng GRDP tối thiểu 6%/năm. Đến năm 2075, GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 100.000 USD. Các chỉ số bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và chỉ số phát triển con người HDI đạt trên 0,9.

Trong chương trình hành động, TP cũng đặt mục tiêu chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ nguồn lực cứng sang nguồn lực mềm. Mô hình mới dựa trên kinh tế tri thức, dữ liệu, khoa học công nghệ… để thoát bẫy thu nhập trung bình.

Người đứng đầu chính quyền địa phương nhận định TP đang làm tốt việc thu hút đầu tư FDI, đầu tư trong nước cho lĩnh vực khoa học công nghệ. Đến nay, TP.HCM đã thu hút 6,8 tỉ USD trong năm tháng đầu năm, trong đó có gần 2 tỉ USD cho lĩnh vực khoa học công nghệ. Ông cho rằng địa phương đang đi đúng hướng và có cơ sở để thực hiện mục tiêu này. TP cũng đặt mục tiêu hình thành hai khu công nghệ thu hút tập trung, lập 3-5 trung tâm đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết TP đang tập trung phát triển hạ tầng chiến lược để mở rộng không gian phát triển, tạo bước chuyển căn bản giúp TP.HCM thoát khỏi giới hạn về tăng trưởng hiện nay. Ảnh: THUẬN VĂN

Thể chế đi trước để giải phóng nguồn lực

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Nghị quyết 09 thể hiện rõ tinh thần thể chế đi trước để giải phóng nguồn lực.

Trước đây, TP có đặc thù như Nghị quyết 98, Nghị quyết 222, Nghị quyết 188, Nghị quyết 260 nhằm tạo tăng trưởng, phát triển phù hợp với thực tiễn. Từ đó, địa phương dần phục hồi sau dịch COVID-19 rồi lấy lại đà tăng trưởng. Kết thúc năm 2025, TP đạt mức tăng trưởng 8,02% và đến quý I-2026 đạt tăng trưởng 8,27%.

Điều này cho thấy địa phương đã có sự vươn lên mạnh mẽ và thể chế vượt trội là đòn bẩy để tăng trưởng. Đặc biệt, TP sẽ có thêm Luật đô thị đặc biệt. Đây là cơ sở tuyệt vời để đạt mức tăng trưởng hai con số, người đứng đầu chính quyền tin tưởng. Môi trường đầu tư và dư địa phát triển đã được khai thác, rất nhiều công trình, hạ tầng cứng và cả hạ tầng mềm liên tục được triển khai.

Về các nhiệm vụ trọng tâm, ông Nguyễn Văn Được cho biết cơ chế phân cấp, phân quyền sẽ được triển khai mạnh mẽ hơn. TP sẽ có quyền chủ động cao hơn trong đầu tư tài chính, đất đai, quy hoạch, cơ chế sandbox, tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, hoạt động khởi nghiệp.

Tinh thần xuyên suốt là không để thể chế trở thành điểm nghẽn phát triển. Không để thủ tục hành chính làm mất cơ hội đầu tư, không để tư duy cũ cản trở các mô hình mới phát triển, ông quán triệt tinh thần thực hiện Nghị quyết 09.

Song song đó, TP tập trung phát triển hạ tầng chiến lược để mở rộng không gian phát triển, tạo bước chuyển căn bản giúp địa phương thoát khỏi giới hạn về tăng trưởng hiện nay.

Nếu như xem thể chế là động lực mềm thì hạ tầng là động lực cứng cho sự phát triển của TP trong giai đoạn hiện nay. Nếu không có nền tảng hạ tầng, kĩ thuật để đảm bảo phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới thì không thể tăng trưởng hai con số, ông Nguyễn Văn Được khẳng định.

Ông cũng cho biết địa phương đang tập trung hoàn thiện hạ tầng cơ sở để chuẩn bị cho bước "đại đột phá" trong thời gian tới. Đó là hoàn thành 200 km đường sắt đô thị vào năm 2030, phát triển các tuyến vành đai, giao thông liên vùng, các dự án lớn sắp khởi động. Những dự án này không chỉ giúp TP mà cả vùng Đông Nam Bộ phát triển, sớm hoàn thiện hạ tầng đồng bộ…

Cùng đó, TP sẽ tổ chức lại không gian phát triển theo mô hình đa trung tâm, phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, khai thác hiệu quả không gian ngầm, không gian sông nước. Địa phương đã và đang lập lại quy hoạch tổng thể, dự kiến đến 31-10 sẽ thông qua để bắt đầu tiếp nhận đầu tư...