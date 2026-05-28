Thành ủy TP.HCM sẽ có chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị 28/05/2026 15:59

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị có cơ chế theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện theo thời gian thực, nhanh chóng đưa nghị quyết đi vào cuộc sống nhằm huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Ngày 28-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đã có thông cáo báo chí về Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến đối với các tờ trình về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt, dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới; dự thảo đề án, quyết định thành lập cơ quan báo và Phát thanh, truyền hình TP.HCM.

TP.HCM có chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông thông qua Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới.

Nội dung Tờ trình nhấn mạnh, Nghị quyết 09 có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, xác lập định hướng phát triển mới đối với TP trong giai đoạn phát triển mới của đất nước; đồng thời thể hiện sự quan tâm, kỳ vọng lớn của Trung ương đối với Thành phố với vai trò là đầu tàu kinh tế, cực tăng trưởng, trung tâm đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế của cả nước.

Việc khẩn trương xây dựng và ban hành Chương trình hành động của Thành ủy nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 09-NQ/TW là yêu cầu cấp thiết để sớm đưa các chủ trương, định hướng lớn của Bộ Chính trị vào thực tiễn. Chương trình hành động cũng tạo cơ sở thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị TP.

Đây đồng thời là cơ sở quan trọng để cụ thể hóa thành các chương trình, đề án, kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm theo từng lĩnh vực, gắn với phân công trách nhiệm, lộ trình và tiến độ thực hiện cụ thể.

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP thông qua Tờ trình của Đảng ủy UBND TP về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.

Dự kiến TP.HCM sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp gần nhất ban hành Luật Đô thị đặc biệt áp dụng cho TP một thể chế đặc biệt vượt trội, khung pháp lý đồng bộ, phù hợp, mang tính ổn định gắn với tầm nhìn dài hạn, trở thành “đột phá của đột phá”, cập nhật, hoàn thiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng; đúng với vị thế, tầm vóc và sứ mệnh của TP, điều chỉnh toàn diện các vấn đề phát triển của một đô thị đặc biệt, thay thế cách tiếp cận thí điểm như hiện nay.

Từ đó khẳng định địa vị pháp lý đặc thù của đô thị đặc biệt là đô thị trung tâm tổng hợp quốc gia, quốc tế; có vai trò đầu tàu phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo, tài chính, logistics, dịch vụ chất lượng cao và kinh tế biển của cả nước; là trung tâm kết nối khu vực và quốc tế; được áp dụng cơ chế, chính sách mới, đột phá; có mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao; được ưu tiên nguồn lực và phân quyền phù hợp nhằm phát huy tối đa vai trò động lực phát triển quốc gia.

Phát huy vai trò tiên phong, năng động, sáng tạo của TP.HCM

Kết luận, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhìn nhận, việc xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt là đòi hỏi cấp bách để đáp ứng các yêu cầu thực tiễn đặt ra hiện nay. Ông yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi; bám sát chủ trương, định hướng của Trung ương và yêu cầu phát triển của TP trong giai đoạn mới.

Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bí thư Trần Lưu Quang cho biết chương trình hành động xác định rất rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, có thời gian hoàn thành, có phân công phân nhiệm, đặc biệt là có cơ chế kiểm soát cụ thể, bảo đảm chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt, bảo đảm đồng bộ trong triển khai thực hiện.

Đi cùng với đó là theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện theo thời gian thực, gắn với các chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị để nhanh chóng đưa nghị quyết đi vào cuộc sống nhằm huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển; phát huy vai trò tiên phong, năng động, sáng tạo của TP; tạo chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của TP trong thời gian tới.