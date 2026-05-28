VNeID thành 'siêu ứng dụng', 100% người dân sẽ thanh toán không dùng tiền mặt 28/05/2026 11:57

(PLO)- Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2045 mọi công dân được trải nghiệm dịch vụ thanh toán không sử dụng tiền mặt, thanh toán hóa đơn thiết yếu trên VNeID.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ký quyết phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đáng chú ý, trong Đề án, Chính phủ định hướng phát triển VNeID thành siêu ứng dụng, đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia. Các tiện ích, dịch vụ số trên VNeID được phát triển, mở rộng bảo đảm đồng bộ, có lộ trình, phù hợp với thực tiễn, gắn kết chặt chẽ giữa hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng số, nền tảng công nghệ, dữ liệu…

Cùng đó, bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân trong suốt quá trình xây dựng, phát triển và khai thác VNeID

Theo Đề án, mục tiêu đến năm 2028 hoàn thành phát triển VNeID thành siêu ứng dụng. 100% người dân sẽ nhận các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội trên VNeID.

Ứng dụng sẽ được nâng cấp tổng thể, phấn đấu mở rộng đạt 50% tiện ích số thiết yếu trên VNeID phục vụ hiệu quả nhu cầu giao dịch số của người dân, doanh nghiệp.

100% người dân Việt Nam, cơ quan, tổ chức đủ điều kiện và có nhu cầu được cấp tài khoản định danh điện tử. Tất cả giấy tờ công dân, tổ chức cũng được tích hợp trên ứng dụng.

100% thuê bao di động được đăng ký, xác thực thông tin trên VNeID. 80% công dân có đủ điều kiện được cấp chứng thư chữ ký số để sử dụng trong các dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời phát triển mở rộng các dịch vụ tin cậy trên VNeID, tích hợp với VNeID để phục vụ các giao dịch dân sự của người dân, doanh nghiệp.

Ảnh: MINH HOÀNG

Đến năm 2030, tất cả công dân có tài khoản VNeID mức độ 2, được tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử trên VNeID khi có nhu cầu.

100% công dân có đủ điều kiện được cấp chứng thư chữ ký số để sử dụng trong các dịch vụ công trực tuyến. 70% tiện ích, dịch vụ được tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm cá nhân hóa và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Đặc biệt, 70% người dân sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán các hóa đơn thiết yếu trên VNeID.

Chính phủ cũng đặt mục tiêu 70% người dùng thường xuyên truy cập, sử dụng dịch vụ, tiện ích trong hệ sinh thái VNeID.

Đến năm 2045, Chính phủ đặt ra tầm nhìn toàn bộ tiện ích, dịch vụ được tích hợp trí tuệ nhân tạo được tích hợp trên VNeID. Mọi công dân được trải nghiệm dịch vụ thanh toán không sử dụng tiền mặt, thanh toán hóa đơn thiết yếu trên VNeID. 90% người dùng thường xuyên truy cập, sử dụng dịch vụ, tiện ích trong hệ sinh thái VNeID.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Thủ tướng giao Bộ Công an (chủ trì) phối hợp Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức liên quan rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về định danh và xác thực điện tử, giao dịch điện tử, tích hợp tiện ích số, thanh toán không dùng tiền mặt, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bộ Công an tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Định danh và xác thực điện tử cùng các văn bản hướng dẫn thi hành… xác định rõ phạm vi, giá trị pháp lý, điều kiện sử dụng và trách nhiệm pháp lý của các chủ thể khi sử dụng VNeID trong các quan hệ hành chính, dân sự, thương mại và các giao dịch điện tử khác.

Cơ quan này cũng được giao triển khai hạ tầng kỹ thuật, công nghệ phục vụ VNeID theo mô hình đa trung tâm dữ liệu. Trong đó Trung tâm chính được kế thừa, nâng cấp, mở rộng từ Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm khả năng mở rộng, tính sẵn sàng cao, an ninh, an toàn và dự phòng thảm họa…

VNeID hiện đã tích hợp nhiều loại giấy tờ như căn cước, thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, hộ chiếu, thông tin cư trú, bảo hiểm xã hội, thông tin thuế, tình trạng hôn nhân, người phụ thuộc…

Người dân có thể sử dụng VNeID để xuất trình giấy tờ khi thực hiện các dịch vụ thay cho văn bản giấy, chủ động cập nhật, tích hợp thêm các giấy tờ cần thiết trên ứng dụng.