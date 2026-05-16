Người dân có thể gửi yêu cầu thi hành án trên VNeID từ ngày 1-7-2026 16/05/2026 06:30

(PLO)- Việc gửi yêu cầu thi hành án trên môi trường số sẽ thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của Bộ Tư pháp, ứng dụng VNeID...

Chính phủ đã ban hành Nghị định 152/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thi hành án dân sự 2025.

Nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026, bãi bỏ Nghị định 62/2015 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 120/2016, Nghị định 33/2020).

Ứng dụng định danh quốc gia VNeID. Ảnh minh họa: MINH HOÀNG

Theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 152/2026, cơ sở dữ liệu (CSDL) về thi hành án dân sự (THADS) được kết nối, chia sẻ với CSDL tổng hợp quốc gia, CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành và CSDL khác.

Việc kết nối, chia sẻ được thực hiện theo quy định của pháp luật về dữ liệu, giao dịch điện tử và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Điều 5 Nghị định này quy định, các phương tiện thực hiện trên môi trường số trong THADS, gồm: Nền tảng số THADS; Cổng Dịch vụ công quốc gia; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của Bộ Tư pháp; Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID); Cổng, trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý THADS, cơ quan THADS; Thư điện tử và phương tiện khác theo quy định của pháp luật.

Theo Điều 7 Nghị định 152/2026, việc giao, nhận bản án, quyết định được thực hiện trực tiếp, trên môi trường số hoặc thông qua dịch vụ bưu chính.

Trường hợp bản án, quyết định được gửi trên môi trường số thì thời điểm xác định cơ quan THADS nhận bản án, quyết định là thời điểm phương tiện điện tử ghi nhận việc tiếp nhận thành công các dữ liệu đầy đủ và hợp lệ theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Tại Điều 9 Nghị định này quy định, đương sự thực hiện việc yêu cầu thi hành án đến cơ quan THADS có thẩm quyền bằng một trong các hình thức sau đây:

Gửi yêu cầu trên môi trường số qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của Bộ Tư pháp, ứng dụng VNeID hoặc phương tiện điện tử khác theo quy định của pháp luật;

Trực tiếp nộp đơn yêu cầu hoặc trình bày bằng lời nói. Trường hợp trình bày bằng lời nói thì cơ quan THADS phải lập biên bản; Gửi đơn yêu cầu qua dịch vụ bưu chính hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu thi hành án phải có các nội dung chủ yếu, gồm: Thông tin của người yêu cầu, người được thi hành án, người phải thi hành án, bao gồm: họ, tên; địa chỉ; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân, số định danh cơ quan, tổ chức; mã số doanh nghiệp, hợp tác xã, số điện thoại (nếu có); Ngày, tháng, năm yêu cầu thi hành án; Tên cơ quan THADS được yêu cầu...

Trường hợp yêu cầu thi hành án bằng hình thức gửi yêu cầu trên môi trường số, phải thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền về hình thức yêu cầu trên phương tiện đó. Ngày yêu cầu thi hành án là ngày gửi yêu cầu thành công trên các phương tiện đó.

Trường hợp yêu cầu thi hành án bằng hình thức nộp trực tiếp, gửi đơn qua dịch vụ bưu chính... phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người yêu cầu; nếu là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân đó...

Ngày cơ quan THADS nhận đơn hoặc lập biên bản là ngày gửi đơn trực tiếp hoặc ngày được ghi trên dấu của doanh nghiệp bưu chính nơi gửi.