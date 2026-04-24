Đề xuất bổ sung tội danh mới liên quan đến sai phạm của Chấp hành viên 24/04/2026 14:23

(PLO)- Bộ Công an cho rằng hiện nay chưa có chế tài xử lý hình sự chấp hành viên thực hiện sai quy định hoặc thực hiện không đầy đủ quy định về THADS; gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân...

Như PLO đã đưa tin, Bộ Công an đã công bố dự thảo hồ sơ chính sách dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) với nhiều đề xuất mới. Thời gian góp ý dự thảo đến hết ngày 7-5-2026.

Một trong những nội dung đáng chú ý, đó là Bộ Công an đề xuất bổ sung tội danh mới đối với chấp hành viên thi hành án dân sự (THADS).

Cụ thể, ban soạn thảo cho rằng hiện nay, tình trạng các chấp hành viên THADS thực hiện sai quy định hoặc thực hiện không đầy đủ quy định về THADS gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, song chưa có chế tài xử lý hình sự, gây bức xúc cho Nhân dân, xâm phạm đến an ninh trật tự.

Ban soạn thảo đề xuất bổ sung một số hành vi nguy hiểm cho xã hội trong BLHS để giải quyết các vấn đề vướng mắc, bất cập trong thực tiễn đối với hành vi thực hiện sai quy định hoặc thực hiện không đầy đủ quy định về THADS của chấp hành viên.

Theo Luật Thi hành án dân sự hiện hành, chấp hành viên là người được Nhà nước giao nhiệm vụ thi hành các bản án, quyết định theo quy định.

Chấp hành viên có 3 ngạch là chấp hành viên sơ cấp, chấp hành viên trung cấp và chấp hành viên cao cấp, do Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm.

Chấp hành viên không được làm những việc sau đây:

- Những việc mà pháp luật quy định công chức không được làm.

- Tư vấn cho đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan dẫn đến việc thi hành án trái pháp luật.

- Can thiệp trái pháp luật vào việc giải quyết vụ việc thi hành án hoặc lợi dụng ảnh hưởng của mình tác động đến người có trách nhiệm thi hành án.

- Sử dụng trái phép vật chứng, tiền, tài sản thi hành án.

- Thực hiện việc thi hành án liên quan đến quyền, lợi ích của bản thân và những người sau đây: Vợ, chồng, con đẻ, con nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại...

- Sử dụng thẻ chấp hành viên, trang phục, phù hiệu thi hành án, công cụ hỗ trợ để làm những việc không thuộc nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Sách nhiễu, gây phiền hà cho cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thi hành án.

- Cố ý thi hành trái nội dung bản án, quyết định; trì hoãn hoặc kéo dài thời gian giải quyết việc thi hành án được giao không có căn cứ pháp luật.

Chấp hành viên thi hành án sai quy định pháp luật, gây thiệt hại sẽ bị xử lý kỷ luật như khiển trách, cảnh cáo, cách chức... hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy mức độ của hành vi vi phạm.