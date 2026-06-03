Pháp luật

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu tổng hợp, phân loại kiến nghị về chính sách vướng mắc phát sinh

(PLO)- Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Tư pháp thường xuyên theo dõi, đôn đốc; hướng dẫn nghiệp vụ các bộ, ngành, địa phương tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

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Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa có Kết luận với nhiều nội dung quan trọng tại cuộc họp về tình hình triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

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