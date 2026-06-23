'Săn' người bán thận trên Facebook, nhóm môi giới nhận án tù 23/06/2026 18:22

(PLO)- Sau khi bán thận, bị cáo nảy sinh ý định môi giới mua bán bộ phận cơ thể người (thận của người khác) để kiếm lợi.

Ngày 23-6, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hùng (SN 1983, ở Hải Phòng) 14 năm tù; Nguyễn Thị Hoa (SN 1989, ở Thanh Hóa ) 10 năm tù về tội Mua bán bộ phận cơ thể người.

Cùng tội danh, các bị cáo Phạm Thị Ngọc Thúy, Trần Ngọc Ba, Phùng Thị Thảo, Lê Thanh Thành và Nguyễn Thị Thu Ngân nhận mức án 7- 10 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Theo cáo buộc, Phạm Văn Hùng vốn không có việc làm ổn định và cần tiền tiêu xài, bản thân đã từng bán thận nên bị cáo nắm rõ trình tự, thủ tục mua bán bộ phận cơ thể người dưới hình thức hiến tặng.

Bị cáo nảy sinh ý định môi giới mua bán bộ phận cơ thể người (thận của người khác) để kiếm lợi. Do việc môi giới mua bán thận cần có vốn để người bán thận làm xét nghiệm, làm phẫu thuật và cần thêm người hỗ trợ để tìm người có nhu cầu hiến – ghép thận nên Hùng đã liên hệ với các bị cáo khác để cùng hỗ trợ.

Bị cáo Hùng và các bị cáo còn lại bàn bạc, thống nhất sử dụng các tài khoản mạng xã hội Facebook tham gia các hội, nhóm có nội dung liên quan đến mua, bán thận nhằm tìm kiếm người có nhu cầu mua và bán thận.

Khi tìm được người có nhu cầu mua, bán thận, các bị cáo báo lại cho Hùng để anh ta kêu gọi góp vốn lo chi phí y tế và sinh hoạt cho người bán thận rồi phân công đưa người bán và người mua đi kiểm tra, đánh giá sức khỏe, thực hiện xét nghiệm các chỉ số y tế cần thiết phục vụ việc ghép tạng.

Bị cáo còn hướng dẫn các bên hợp thức hóa thủ tục bán thận dưới hình thức hiến tặng theo quy trình hiến nhân đạo. Toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở và chi phí xét nghiệm của người bán do Phạm Văn Hùng dùng quỹ chung do các đối tượng góp lại chi trả.

Từ tháng 10-2024 đến tháng 9-2025, các bị cáo thực hiện môi giới thành công 6 ca mua bán thận.

Đơn cử, khoảng tháng 11-2024, chị Lò Thị T vì cần tiền nên muốn bán thận. Chị truy cập vào hội nhóm “mua bán thận” trên Facebook và được Nguyễn Thị Hoa liên hệ thỏa thuận việc bán thận.

Bị cáo Hoa thỏa thuận tiền bán thận là 500 triệu đồng và hướng dẫn chị T làm hồ sơ để hiến thận. Khi đến Bệnh viện, chị T được Hoa và Thúy đưa đi đăng ký hiến thận và khám, xét nghiệm các chỉ số cần thiết. Sau khi khám xong, chị T được đưa về phòng trọ và được nuôi ăn, ở để chờ bán thận.

Khoảng tháng 12-2024, thông qua hội nhóm mua bán thận trên mạng xã hội Facebook, Hùng tìm được anh Bùi Đức C là bệnh nhân bị suy thận cần ghép thận. Hùng thỏa thuận số tiền mua thận là 970 triệu đồng và anh C đồng ý.

Ngày 6-1-2025, tại Bệnh viện, chị T và anh C được phẫu thuật ghép thận và gia đình anh C đã chuyển 970 triệu đồng cho Hùng. Số tiền trên chị T được nhận 500 triệu đồng như thỏa thuận. Số còn lại các bị cáo chia nhau.

Đối với những người bán thận trong vụ án này, họ đều có hoàn cảnh khó khăn, không có tiền để trang trải cuộc sống nên đã bán đi bộ phận cơ thể của mình. Hành vi trên của họ không đủ yếu tố cấu thành tội Mua bán bộ phận cơ thể người nên CQĐT không đề cập xử lý.