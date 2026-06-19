Cần Thơ: Doanh nghiệp thu tiền giữ xe máy 5.000 đồng/30 phút thua kiện Chủ tịch phường 19/06/2026 19:57

(PLO)- Bị xử phạt vi phạm hành chính vì thu tiền giữ xe máy ở chợ An Hòa cao hơn 8 lần giá UBND TP Cần Thơ quy định, doanh nghiệp đã khởi kiện Chủ tịch UBND phường nhưng đã bị tòa bác yêu cầu.

Chiều 19-6, TAND khu vực 1- Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá và bồi thường thiệt hại, giữa người khởi kiện là Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng TP Cần Thơ (gọi tắt là công ty), người bị kiện là Chủ tịch UBND phường Cái Khế, TP Cần Thơ.

Bị phạt vì thu tiền giữ xe 5.000 đồng/30 phút

Theo đơn khởi kiện, người khởi kiện cho biết, ngày 17-6-2025 có 5 khách gửi xe gắn máy tại bãi xe chợ An Hòa từ 11 giờ đến 18 giờ. Công ty đã thu tiền giữ xe 3.000 đồng/xe trong thời gian bãi xe hoạt động (5 giờ - 14 giờ) và thu 5.000 đồng/xe/30 phút trong thời gian bãi xe đóng cửa ngừng hoạt động (4 giờ, từ 14 giờ - 18 giờ). Tổng cộng mỗi xe phải trả 43.000 đồng.

Đại diện VKS phát biểu quan điểm tại tòa. Ảnh: NHẪN NAM

Việc Công ty thu tiền giữ xe trong thời gian bãi xe hoạt động (5 giờ - 14 giờ) và trong trường hợp bãi xe đóng cửa ngừng hoạt động (14 giờ - 18 giờ) là thỏa thuận dân sự được niêm yết công khai tại bãi xe.

Ngày 5-9-2025, Chủ tịch UBND phường Cái Khế ra Quyết định số 670 về xử phạt hành chính trong quản lý giá đối với công ty, lý do công ty đã thu phí giữ xe cao hơn giá quy định tại Quyết định số 09/2017 của UBND TP. Thu lợi số tiền vi phạm là 200.000 đồng của 5 người gửi xe gắn máy ngày 17-6-2025 tại Chợ An Hòa. Hành vi vi phạm này được xử lý theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 10 Nghị định 87/2024 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá.

Người khởi kiện cho rằng đơn giá dịch vụ trông giữ xe của doanh nghiệp là đơn vị tư nhân không thuộc danh mục do Nhà nước định giá. Do đó, doanh nghiệp không phải là đối tượng điều chỉnh của Quyết định số 09/2017 của UBND TP Cần Thơ về giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn.

Theo người khởi kiện, việc ra quyết định xử phạt hành chính nêu trên của Chủ tịch UBND phường Cái Khế là không đúng đối tượng, đã vi phạm Khoản 5 Điều 12 Luật xử lý vi phạm hành chính 2025; không đúng thủ tục và không đúng thẩm quyền xử phạt

Vì vậy, người khởi kiện yêu cầu tòa án hủy Quyết định số 670 của Chủ tịch UBND phường Cái Khế; Hoàn trả số tiền phạt vi phạm hành chính 30 triệu đồng đã nộp và lãi suất theo quy định; Bồi thường chi phí cho những ngày tòa án mời làm việc; Đồng thời công khai xin lỗi trên phương tiện truyền thông và tại chợ An Hòa.

Phía người bị kiện là Chủ tịch UBND phường Cái Khế cho biết, địa phương thực hiện công văn của UBND TP về việc kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động thu phí trông giữ xe vượt mức giá quy định…. Đồng thời, nhận phản ánh trên một số trang báo về việc người dân bức xúc vì bãi đỗ xe thu phí 10.000 đồng/giờ với xe máy.

Ngày 31-7-2025, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Cái Khế đã phối hợp Công an phường tiến hành kiểm tra bãi giữ xe tại chợ An Hòa. Sau đó, làm việc với công ty, làm rõ việc bãi giữ xe tại chợ An Hòa thu tiền cao hơn gấp 8 lần quy định theo phản ánh của các báo, có việc công ty thu tiền giữ xe như trên. Sau đó, Chủ tịch UBND phường đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính như nêu trên…

Chủ tịch UBND phường Cái Khế cho rằng việc ban hành Quyết định số 670 là đúng thủ tục, đúng đối tượng. Đối với trình tự thủ tục ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì UBND phường đã mời đại diện công ty làm việc nhiều lần, thời gian mời đúng quy định. Về thẩm quyền xử phạt thì UBND phường căn cứ vào Nghị định 189/2025…

Từ đó, Chủ tịch UBND phường Cái Khế đề nghị tòa bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện, giữ nguyên Quyết định số 670.

Nhận định của tòa

Sau khi xét xử, HĐXX nhận định, công ty được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện Dự án xây dựng và khai thác chợ An Hòa, với thời hạn thuê đất là 50 năm. Trong phạm vi dự án chợ An Hòa có khu vực bãi giữ xe do công ty trực tiếp quản lý, tổ chức hoạt động giữ xe và thu phí.

Tòa tuyên án chiều 19-6. Ảnh: NHẪN NAM

Dẫn quy định tại Khoản 11 Điều 4 Luật Giá năm 2023, sửa đổi, bổ sung năm 2024, 2025, HĐXX cho rằng tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có quyền tự định giá và điều chỉnh giá, trừ hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá cụ thể. Tuy nhiên, việc tự định giá và điều chỉnh giá không phải theo hình thức “thả nổi” mà phải theo khung giá, giá tối đa, giá tối thiểu do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Cũng theo tòa, giá dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn TP Cần Thơ là cố định, riêng đối với dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng vốn tư nhân thì doanh nghiệp có quyền tự định giá và điều chỉnh giá nhưng không được vượt quá mức giá tối đa mà UBND Cần Thơ quy định.

Tòa dẫn quy định tại Điều 28; khoản 4 Điều 3; Điểm d Khoản 1 Điều 10 Nghị định 87/2024; Khoản 4 Điều 23 Luật Xử lý vi phạm hành chính và Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 68/2025, để khẳng định Chủ tịch UBND phường Cái Khế ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là đúng thẩm quyền; mức phạt 30 triệu đồng là phù hợp.

Từ các phân tích, HĐXX cho rằng yêu cầu hủy Quyết định 670 là không có cơ sở chấp nhận. Do đó, yêu cầu bồi thường thiệt hại 7,43 triệu cũng không được tòa chấp nhận.

Từ đó tòa tuyên bác yêu cầu khởi kiện của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng TP Cần Thơ về việc yêu cầu hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 670 của Chủ tịch UBND phường Cái Khế; bác yêu cầu bồi thường với tổng số tiền 7,43 triệu.