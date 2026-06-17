Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào: Thống nhất nhiều định hướng hợp tác 17/06/2026 17:54

(PLO)- Tại Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào, hai bên thống nhất nhiều định hướng hợp tác quan trọng trong thời gian tới, tập trung vào việc triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Ngày 17-6, Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào mở rộng lần thứ 7 khai mạc tại TP Hải Phòng. Hội nghị có sự tham gia của hơn 150 đại biểu Việt Nam - Lào.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: BTP

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng khẳng định, cơ chế hội nghị đường biên là khuôn khổ hợp tác thiết thực và hiệu quả để các cơ quan tư pháp và thi hành án dân sự địa phương của các tỉnh có chung đường biên giới thường xuyên và trực tiếp thảo luận, đề xuất những giải pháp tăng cường hợp tác. Qua đó, góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân và gìn giữ đường biên giới hòa bình Việt Nam - Lào.

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng đề nghị các đại biểu Việt Nam - Lào phát huy tinh thần đoàn kết đặc biệt “vừa là đồng chí, vừa là anh em”, tập trung đánh giá khách quan, toàn diện kết quả triển khai Kết luận Hội nghị lần thứ 6; trao đổi thẳng thắn, thực chất về những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, đồng thời đề xuất các giải pháp, cơ chế phối hợp hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Khamphan Phommathat phát biểu. Ảnh: BTP

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Khamphan Phommathat bày tỏ nhất trí với những đánh giá của Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng, đồng thời khẳng định luôn coi trọng và đánh giá cao sự hỗ trợ hiệu quả của Bộ Tư pháp Việt Nam trong thời gian qua.

Sau lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Nguyễn Thanh Tịnh và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lào Sisuda Sophavandi đồng chủ trì phiên thảo luận về các chủ đề hộ tịch, quốc tịch, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, thi hành án dân sự, tương trợ tư pháp về dân sự, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực pháp luật giữa hai nước.

Hai bên ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong thời gian qua, thống nhất nhiều định hướng hợp tác quan trọng trong thời gian tới như: triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030; thúc đẩy phê duyệt và triển khai dự án hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Bộ Tư pháp Lào; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, chuyển đổi số và đào tạo cán bộ; tiếp tục phát huy hiệu quả cơ chế hội nghị đường biên; hướng tới tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của hai bên trong năm 2027...

Kết thúc Hội nghị, hai Bên thống nhất nhiều định hướng hợp tác quan trọng trong thời gian tới, tập trung vào việc triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026–2030; thúc đẩy phê duyệt và triển khai Dự án hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Bộ Tư pháp Lào; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, chuyển đổi số và đào tạo cán bộ; tiếp tục phát huy hiệu quả cơ chế Hội nghị đường biên…

Hai Bên thống nhất sẽ tổ chức Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Lào mở rộng lần thứ 8 tại nước CHDCND Lào trong năm 2028.