Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp 16/06/2026 16:12

(PLO)- Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đã có buổi hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Khamphan Phommathat.

Ngày 16-6, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đã có buổi tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Khamphan Phommathat cùng đoàn công tác Bộ Tư pháp Lào.

Thúc đẩy hợp tác

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi hai nước vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ mới và hoàn thành kiện toàn các chức danh lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng (trái) và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Khamphan Phommathat. Ảnh: Phạm Kiên

Đây cũng là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của ông Khamphan Phommathat trên cương vị Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào; cũng là chuyến thăm song phương của Bộ trưởng nước ngoài đầu tiên mà Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng đón tiếp kể từ khi được Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam.

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng nói điều này càng làm cho chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, thể hiện sự gắn bó, tin cậy giữa hai Bộ Tư pháp trong tổng thể quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng đã thông tin khái quát về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời chia sẻ những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua.

Việt Nam đang quyết liệt triển khai nhiều chủ trương, chính sách lớn nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Lào thời gian qua, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Khamphan Phommathat cho biết Lào xác định tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Ông Khamphan Phommathat cũng chia sẻ một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành tư pháp Lào trong thời gian tới, trong đó sẽ xây dựng các văn bản dưới luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế giải quyết tranh chấp theo chuẩn mực quốc tế…

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Khamphan Phommathat trong buổi hội đàm. Ảnh: Phạm Kiên

Tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hợp tác

Tại buổi hội đàm diễn ra sau đó, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng chia sẻ những chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật hiện nay.

Trong đó nổi bật là việc ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Kết luận số 09-KL/TW về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam; Kết luận số 17-KL/TW về định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và Kết luận số 18-KL/TW về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.

Các văn kiện đều khẳng định thể chế, pháp luật là đột phá chiến lược hàng đầu, tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cũng thông tin việc Bộ Chính trị thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng ban. Trong đó, Đảng ủy Bộ Tư pháp được giao là cơ quan thường trực.

Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp Việt Nam đang tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm về hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, cải cách tư pháp, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Khamphan Phommathat đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam, nhất là những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế thời gian qua.

Ông Khamphan Phommathat khẳng định Bộ Tư pháp Lào luôn coi trọng và đánh giá cao sự hỗ trợ thiết thực của Bộ Tư pháp Việt Nam trong công tác xây dựng pháp luật, đào tạo cán bộ, cải cách tư pháp và thúc đẩy hợp tác địa phương.

Đồng thời, mong muốn hai bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030. Ông khẳng định phía Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan phía Lào để hoàn thiện các thủ tục cần thiết để dự án hỗ trợ kỹ thuật của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào sớm được phê duyệt và triển khai; tiếp tục phối hợp trong cơ chế hội nghị đường biên và trong các diễn đàn khu vực, quốc tế, đặc biệt là phối hợp tổ chức thành công hội nghị đường biên lần thứ 7 và triển khai hiệu quả các kết luận hội nghị, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Kết thúc hội đàm, hai Bộ trưởng khẳng định sẽ cùng nhau quyết tâm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Bộ, ngành Tư pháp hai nước; góp phần triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước, đóng góp tích cực vào việc củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.