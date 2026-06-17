Xác thực thuê bao di động: Muôn nỗi lo của người dùng 17/06/2026 08:21

(PLO)- Sau khi các nhà mạng triển khai khóa một chiều thuê bao chưa xác thực theo quy định, nhiều bạn đọc chia sẻ những tình huống thực tế, từ lúng túng với công nghệ đến nỗi lo bị gián đoạn liên lạc hoặc thu hồi số điện thoại.

Từ 0 giờ ngày 15-6, các nhà mạng bắt đầu triển khai việc tạm dừng cung cấp dịch vụ một chiều đối với các thuê bao di động chưa hoàn tất xác thực thông tin theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ. Việc thực thi quy định này là phù hợp với chủ trương tăng cường quản lý thuê bao chính chủ, ngăn chặn SIM rác và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Tuy nhiên, chia sẻ với PLO, nhiều bạn đọc cho biết thực tế đã có nhiều khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện như không am hiểu công nghệ, SIM sử dụng nhiều năm nhưng không chính chủ, khó khăn trong việc xác thực khi đổi điện thoại mới hoặc lo ngại bị thu hồi số điện thoại đang liên kết với nhiều dịch vụ quan trọng.

Người dùng cần xác thực thông tin thuê bao theo yêu cầu của nhà mạng để tránh bị ảnh hưởng đến quá trình sử dụng. Ảnh: MINH HOÀNG

Gặp khó do không rành công nghệ và quỹ thời gian hạn hẹp

Nhiều khách hàng gặp khó khăn lớn trong việc tự thực hiện xác thực qua ứng dụng do không rành công nghệ hoặc quỹ thời gian hạn hẹp. Đặc biệt, người cao tuổi chia sẻ rằng việc SIM bị khóa chiều gọi đi khiến họ lo lắng vì mất kênh liên lạc trong các tình huống khẩn cấp.

Ông PTH (68 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: "Chiều 15-6, tôi mới biết thuê bao của mình bị khóa chiều gọi đi. Trước đó tôi có nhận được vài tin nhắn thông báo nhưng tôi không hiểu phải làm như thế nào vì đang sử dụng điện thoại phím bấm. Tôi nghĩ việc xác thực là cần thiết nhưng với người không rành công nghệ thì việc tự thực hiện trên ứng dụng gần như không thể".

Bà Huỳnh Thị Hồng (59 tuổi, TP.HCM) cho biết: "Tôi có sử dụng điện thoại thông minh nhưng chỉ dùng những chức năng cơ bản như nghe gọi, nhắn tin hoặc xem tin tức. Những thao tác như cài đặt ứng dụng, xác thực sinh trắc học hay liên kết với VNeID thì tôi không rành.

Khi nhận được tin nhắn yêu cầu xác thực, tôi cũng khá lúng túng nên phải đợi con trai hỗ trợ. Tuy nhiên, con tôi đi học rồi đi làm thêm nên thường tối muộn mới về nhà. Trong lúc chờ đợi, thuê bao đã bị khóa chiều gọi đi khiến tôi rất lo. Người lớn tuổi như tôi chủ yếu dùng điện thoại để liên lạc với con cháu hoặc gọi khi có việc khẩn cấp. Lỡ chẳng may xảy ra chuyện gấp mà điện thoại không gọi được thì rất bất tiện. Tôi mong có thêm các hình thức hỗ trợ trực tiếp dành cho người cao tuổi và những người không rành công nghệ.

Chị HTH (quê Vĩnh Long) cho biết: "Tôi làm ca từ sáng đến tối nên nhiều lần nhận được tin nhắn yêu cầu xác thực nhưng chưa sắp xếp được thời gian đi làm. Đến ngày 15-6 thì SIM bị khóa chiều gọi đi. Điều khó khăn là điểm giao dịch mở cửa giờ hành chính, trong khi công nhân rất khó xin nghỉ. Nhiều đồng nghiệp của tôi cũng rơi vào tình trạng tương tự. Không phải ai cũng rành điện thoại thông minh".

Rủi ro pháp lý từ việc dùng SIM do người khác đứng tên

Trong khi đó, nhiều người dùng khác bất ngờ đối mặt với các quy định kỹ thuật và pháp lý mà trước đây họ chưa từng lưu ý.

Bạn đọc Nguyen…@gmail.com bình luận: Tôi dùng số điện thoại này gần 12 năm. Khi đi xác thực mới phát hiện SIM vẫn đứng tên người thân vì ngày trước mua giúp rồi sử dụng luôn. Nhân viên hướng dẫn phải làm thêm thủ tục chuyển đổi thông tin thuê bao. Tôi nghĩ đây là trường hợp khá phổ biến, nhất là với những SIM đã sử dụng từ rất lâu. Nếu không kiểm tra sớm thì nguy cơ bị khóa hai chiều hoặc thu hồi số là hoàn toàn có thể xảy ra.

Anh Nguyễn Thành Nam (nhân viên kỹ thuật, TP.HCM): Tôi vừa đổi sang điện thoại mới cách đây vài ngày. Theo thói quen, tôi chỉ tháo SIM từ máy cũ lắp sang máy mới để sử dụng. Đến khi nhận được tin nhắn yêu cầu xác thực sinh trắc học lại, tôi khá bất ngờ vì trước nay chưa từng gặp quy định này. Ban đầu tôi nghĩ đó là tin nhắn quảng cáo hoặc cảnh báo giả mạo nên không để ý. Chỉ khi tìm hiểu kỹ tôi mới biết đây là quy định bắt buộc.

Thấp thỏm nỗi lo bị thu hồi "chìa khóa" số

Nỗi lo lớn nhất của người dùng hiện nay không phải là việc bị khóa liên lạc tạm thời, mà là nguy cơ bị thu hồi hoàn toàn số điện thoại.

Bạn đọc Mai...@gmail.com chia sẻ: Điều tôi lo nhất không phải là bị khóa một chiều vài ngày mà là nguy cơ bị thu hồi số điện thoại nếu quên xác thực. Số điện thoại hiện nay gắn với hầu hết hoạt động hằng ngày như tài khoản ngân hàng, ví điện tử, BHXH, ứng dụng thuế điện tử và các tài khoản mạng xã hội. Nếu chẳng may mất số, việc cập nhật lại thông tin trên từng nền tảng sẽ rất mất thời gian, thậm chí có tài khoản không thể khôi phục ngay.

Anh Phạm Sơn (tài xế công nghệ) cho hay: Công việc của tôi phụ thuộc hoàn toàn vào số điện thoại đăng ký với ứng dụng gọi xe và các tài khoản ngân hàng nhận tiền. Chỉ cần SIM bị khóa chiều gọi đi hoặc xảy ra sự cố liên quan đến thuê bao là thu nhập bị ảnh hưởng ngay. Khi nghe thông tin có thể bị thu hồi số nếu không xác thực đúng hạn, tôi lập tức kiểm tra và hướng dẫn cả gia đình thực hiện. Theo tôi, người dân không nên chủ quan vì hiện nay một số điện thoại không chỉ dùng để liên lạc mà còn là chìa khóa để truy cập rất nhiều dịch vụ số.