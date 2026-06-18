Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 18/06/2026 16:09

Ngày 18-6, Sở Tư pháp TP.HCM tổ chức Hội nghị triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và một số đề án PBGDPL có liên quan đến hòa giải ở cơ sở; xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; trợ giúp pháp lý; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời thông tin, phổ biến nội dung cơ bản của các luật mới được Quốc hội thông qua.

Hội nghị triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin nội dung cơ bản các luật mới năm 2026 diễn ra tại Sở Tư pháp TP.HCM ngày 18-6. Ảnh: TRẦN MINH

Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Đại biểu Quốc hội, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL TP.HCM; bà Trần Thị Hồng Hạnh, Đại biểu HĐND TP.HCM, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Đại biểu Quốc hội, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, báo cáo chuyên đề về nội dung cơ bản của các luật mới được Quốc hội thông qua. Ảnh: TRẦN MINH

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Hồng Hạnh cho biết từ ngày 1-7-2025, cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng đã vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Bối cảnh mới đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời bảo đảm việc triển khai các quy định pháp luật mới được thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp.

Bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phổ biến, giáo dục pháp luật và các lĩnh vực liên quan năm 2026. Ảnh: TRẦN MINH

Theo bà Hạnh, thời gian qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP.HCM cùng sự phối hợp tích cực của các sở, ngành, địa phương, công tác PBGDPL trên địa bàn thành phố đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nội dung tuyên truyền ngày càng bám sát thực tiễn; hình thức triển khai được đổi mới theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; chất lượng hòa giải ở cơ sở tiếp tục được nâng cao; công tác đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện nền nếp; hoạt động trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như yêu cầu cập nhật kiến thức pháp luật mới ngày càng lớn; đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL tại cơ sở có sự thay đổi sau sắp xếp đơn vị hành chính; việc ứng dụng công nghệ số trong một số lĩnh vực chưa đồng đều; chất lượng hoạt động hòa giải ở cơ sở tại một số địa phương còn chưa đáp ứng yêu cầu.

Từ yêu cầu thực tiễn đó, hội nghị được tổ chức nhằm cập nhật, phổ biến những nội dung cơ bản của các luật mới được Quốc hội thông qua; quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp và định hướng triển khai công tác PBGDPL và các nhiệm vụ liên quan trong 6 tháng cuối năm 2026; tạo diễn đàn để các cơ quan, đơn vị, địa phương trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác PBGDPL tại cơ sở.

Ông Huỳnh Hữu Tốt, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp TP.HCM, thông tin một số nội dung liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố năm 2026. Ảnh: TRẦN MINH

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai hai chuyên đề trọng tâm gồm: thông tin, phổ biến nội dung cơ bản của các luật mới được Quốc hội thông qua và triển khai công tác PBGDPL cùng các đề án liên quan đến hòa giải ở cơ sở; xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; trợ giúp pháp lý; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP.HCM năm 2026.

Trong đó, chuyên đề về thông tin, phổ biến nội dung cơ bản của các luật mới được Quốc hội thông qua do bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Đại biểu Quốc hội, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL TP.HCM báo cáo.

Các đại biểu theo dõi các chuyên đề về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và trợ giúp pháp lý tại hội nghị. Ảnh: TRẦN MINH

Chuyên đề về triển khai công tác PBGDPL và một số đề án PBGDPL có liên quan đến hòa giải ở cơ sở; xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; trợ giúp pháp lý; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2026 do bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL TP.HCM trình bày.

Lãnh đạo Sở Tư pháp TP.HCM cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau hội nghị. Ảnh: TRẦN MINH

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở được cập nhật kịp thời các quy định pháp luật mới, đồng thời nắm bắt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và các lĩnh vực liên quan trên địa bàn TP.HCM trong thời gian tới.