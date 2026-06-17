Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM nhân ngày 21-6 17/06/2026 18:40

(PLO)- Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Sở Tư pháp TP.HCM cùng nhiều cơ sở giáo dục đã đến thăm, chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM và ghi nhận những đóng góp của báo đối với xã hội.

Chiều 17-6, đoàn công tác Sở Tư pháp TP.HCM do bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2026).

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: MINH HOÀNG

Thay mặt đoàn công tác, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh gửi lời chúc mừng đến tập thể viên chức, người lao động báo Pháp Luật TP.HCM. Bà đánh giá cao vai trò của báo Pháp Luật TP.HCM trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp.

Theo bà Hạnh, thời gian qua, báo Pháp Luật TP.HCM đã thực hiện nhiều tuyến bài có giá trị, phản ánh tiếng nói của người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế. Qua đó, báo góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM và cả nước.

Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM cũng ghi nhận sự phối hợp hiệu quả giữa Sở Tư pháp TP.HCM và báo Pháp Luật TP.HCM trong công tác truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Trong năm 2026, Sở Tư pháp TP.HCM đã phối hợp với báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Cuộc thi “Công dân với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031” nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử. Cuộc thi thu hút gần 70.000 lượt dự thi, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức công dân trong xã hội.

Đáp từ, ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, cảm ơn những tình cảm và sự quan tâm mà Sở Tư pháp TP.HCM đã dành cho báo trong suốt thời gian qua, kể cả khi báo không còn trực thuộc Sở.

Ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM (bên trái), cảm ơn những tình cảm và sự quan tâm mà Sở Tư pháp TP.HCM dành cho báo trong suốt thời gian qua. Ảnh: MINH HOÀNG

Ông Mai Ngọc Phước cho biết tập thể phóng viên, biên tập viên và người lao động báo Pháp Luật TP.HCM luôn trân trọng, gìn giữ mối quan hệ gắn bó với Sở Tư pháp TP.HCM.

Cũng trong ngày 17-6, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM và Trường Đại học Tài chính - Marketing đã đến thăm, chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Đại diện Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM tặng hoa chúc mừng Báo Pháp Luật TP.HCM nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: MINH HOÀNG

Ông Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM gửi lời chúc mừng đến tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và người lao động báo Pháp Luật TP.HCM.

Đồng thời, ông đánh giá cao những đóng góp của báo trong công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Đại diện nhà trường cho rằng báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ phản ánh kịp thời các vấn đề của đời sống xã hội mà còn là cầu nối hiệu quả giữa người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.

Ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, trao đổi cùng đại diện Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM tại buổi gặp mặt. Ảnh: MINH HOÀNG

Đáp lời, ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, cảm ơn những tình cảm và sự quan tâm mà Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM đã dành cho báo. Ông cho biết báo Pháp Luật TP.HCM luôn trân trọng mối quan hệ hợp tác với nhà trường trong thời gian qua.

Đại diện Trường Đại học Tài chính - Marketing gửi lời chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: MINH HOÀNG

Cùng ngày, đại diện Trường Đại học Tài chính - Marketing đánh giá cao những đóng góp của báo Pháp Luật TP.HCM đối với đời sống xã hội, nhất là trong việc đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền. Nhân dịp này, nhà trường gửi lời chúc báo Pháp Luật TP.HCM tiếp tục phát triển, khẳng định vị thế của một cơ quan báo chí uy tín.

Đáp lời, ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, cảm ơn sự quan tâm và những tình cảm tốt đẹp mà Trường Đại học Tài chính – Marketing đã dành cho báo.

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, cảm ơn những tình cảm và sự quan tâm mà Trường Đại học Tài chính - Marketing dành cho báo nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: MINH HOÀNG

Ông cho biết sự đồng hành của các cơ sở giáo dục, trong đó có Trường Đại học Tài chính – Marketing, là nguồn động viên để tập thể những người làm báo tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng nội dung, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền và phục vụ bạn đọc.