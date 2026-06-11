Hội Nhà báo Việt Nam ra mắt Câu lạc bộ Giảng viên báo chí phía Nam 11/06/2026 22:14

(PLO)- Hội Nhà báo Việt Nam ra mắt Câu lạc bộ Giảng viên báo chí khu vực phía Nam nhằm kết nối đội ngũ, đẩy mạnh đào tạo các kỹ năng hiện đại, báo chí dữ liệu và sản xuất nội dung đa nền tảng.

Ngày 11-6, tại TP.HCM, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Báo chí – Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Giảng viên báo chí khu vực phía Nam năm 2026. Tại hội nghị, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Câu lạc bộ Giảng viên báo chí khu vực phía nam.

Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách khu vực phía nam phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách khu vực phía nam; bà Nguyễn Thị Hải Vân, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Báo chí, cùng gần 50 nhà báo, giảng viên, chuyên gia tham gia công tác giảng dạy, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí trong khu vực.

Đây là tổ chức sinh hoạt chuyên môn được Hội Nhà báo Việt Nam thành lập thí điểm nhằm tập hợp đội ngũ nhà báo, giảng viên, chuyên gia truyền thông có kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí. Đồng thời tạo diễn đàn trao đổi học thuật, cập nhật xu hướng báo chí hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

Ban chủ nhiệm lâm thời gồm:

Nhà báo Nguyễn Đức Liên, nguyên Trưởng văn phòng đại diện Báo VietNamNet tại TP.HCM, giữ chức Chủ nhiệm.

Nhà báo Lý Việt Trung, Phó chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, Tổng biên tập Báo Phụ nữ TP.HCM, giữ chức Phó chủ nhiệm.

Nhà báo Phan Tùng Sơn, Trưởng cơ quan đại diện Báo Quân đội Nhân dân tại TP.HCM, giữ chức Phó chủ nhiệm.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Trọng Dũng đánh giá cao sáng kiến thành lập câu lạc bộ và nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng trong việc xây dựng đội ngũ người làm báo chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Theo ông Trần Trọng Dũng, trước yêu cầu đổi mới của nền báo chí cách mạng Việt Nam, chất lượng báo chí phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng đội ngũ. Báo chí Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ dưới tác động của chuyển đổi số, truyền thông đa nền tảng và sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI).

Nhà báo Nguyễn Đức Liên, nguyên Trưởng văn phòng đại diện Báo VietNamNet tại TP.HCM (giữa) tại buổi lễ ra mắt Câu lạc bộ Giảng viên báo chí khu vực phía Nam

Do đó, đội ngũ giảng viên báo chí cần không ngừng cập nhật kiến thức, công nghệ và phương pháp đào tạo mới để giúp học viên hình thành tư duy đổi mới sáng tạo, năng lực thích ứng với môi trường số.

Phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ nhiệm câu lạc bộ, nhà báo Nguyễn Đức Liên bày tỏ trân trọng đối với sự tin tưởng của lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam. Ông cam kết cùng Ban chủ nhiệm xây dựng câu lạc bộ trở thành mái nhà chung của đội ngũ giảng viên báo chí.

Thời gian tới, câu lạc bộ sẽ tập trung kết nối mạng lưới giảng viên, tổ chức các chương trình đào tạo, hội thảo, tọa đàm chuyên môn. Đồng thời chú trọng các lĩnh vực đang được quan tâm như: báo chí số, trí tuệ nhân tạo (AI), báo chí dữ liệu, sản xuất nội dung đa nền tảng, podcast, mobile journalism và đạo đức nghề nghiệp trong môi trường truyền thông mới.

Theo quyết định thành lập, câu lạc bộ hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, công khai, minh bạch và tự bảo đảm kinh phí hoạt động; không vì mục đích lợi nhuận; tuân thủ điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam và các quy định của pháp luật.