Hội Nhà báo Việt Nam khởi động Giải Pickleball 2026 dành cho người làm báo 23/03/2026 17:20

Ngày 23-3, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Giải Pickleball 2026, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21-4-1950 - 21-4-2026) và hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026).

Theo Ban tổ chức, giải dự kiến thu hút khoảng 25-30 cơ quan báo chí cùng hơn 300 vận động viên, bao gồm nhà báo, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, truyền hình viên đang công tác tại các cơ quan báo chí trong khu vực.

Ngoài lực lượng người làm báo, giải còn có sự tham gia của các nghệ sĩ, doanh nhân và khách mời, góp phần tạo nên không khí thi đấu sôi nổi, giàu tính giao lưu.

Ban tổ chức giới thiệu mẫu áo đấu, cúp và huy chương của giải. Ảnh: BTC

Điểm nhấn của giải là lần đầu tiên tại Việt Nam có một giải pickleball quy mô dành riêng cho những người đang công tác trong các cấp Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí từ Đà Nẵng trở vào.

Mỗi Hội Nhà báo hoặc cơ quan báo chí sẽ thành lập một đội tham gia nội dung đồng đội. Bên cạnh đó, giải còn tổ chức nội dung đôi nam dành cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhằm tăng cường giao lưu, kết nối.

Theo nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam, cho biết từ năm 2024, Hội phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”.

Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: BTC

Giải Pickleball 2026 được tổ chức nhằm tạo không gian văn hóa, thúc đẩy quan hệ giao lưu, hợp tác giữa những người làm báo, các cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng, đồng thời nâng cao sức khỏe và góp phần phát triển báo chí.

Ngoài các trận đấu sôi nổi, Ban tổ chức sẽ trao huy chương Vàng, Bạc, Đồng cho tất cả các đội tham gia. Đây vừa là phần thưởng cho nỗ lực và tinh thần thi đấu, vừa là dịp tôn vinh đóng góp của các nhà báo trong các ngày hội lớn của ngành.

Đồng thời, ban tổ chức đã chuẩn bị mẫu áo thi đấu đồng bộ, cập nhật logo các đơn vị đồng hành để đảm bảo tính chuyên nghiệp và kết nối giữa các cơ quan báo chí.

Cổng đăng ký tham gia Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 chính thức được mở từ chiều ngày 23-3 cho đến hết ngày 5-4.

Được biết, giải đấu dự kiến diễn ra trọn ngày 19-4-2026 tại cụm sân Pickleball Tana Sports, số 29 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận, TP.HCM.