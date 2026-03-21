800 vận động viên tranh tài sôi nổi tại Giải Pickleball VTV Cần Thơ 2026 21/03/2026 10:58

(PLO)- 800 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước cùng tranh tài sôi nổi tại Giải Pickleball VTV Cần Thơ 2026 – Tranh Cúp Nam Long.

Ngày 21-3, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ (VTV Cần Thơ) phối hợp cùng Bình Minh Group tổ chức khai mạc Giải Pickleball VTV Cần Thơ 2026 – Tranh Cúp Nam Long.

Giải đấu diễn ra trong 2 ngày (21 và 22-3) tại Cụm sân Pickleball Nam Long, quy tụ khoảng 800 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Đây được xem là giải pickleball có quy mô lớn nhất khu vực ĐBSCL từ trước đến nay.

Nhà báo Võ Ngọc Văn Quân, Giám đốc Trung tâm THVN khu vực Tây Nam Bộ (VTV Cần Thơ).

Giải năm nay tổ chức nhiều nội dung thi đấu đa dạng từ chuyên nghiệp đến phong trào, tạo điều kiện cho nhiều đối tượng tham gia với tổng giá trị giải thưởng hơn 2 tỉ đồng. Đáng chú ý, lần đầu tiên xuất hiện bảng thi đấu “Hoa khôi Pickleball”, góp phần tôn vinh hình ảnh phụ nữ hiện đại, năng động trong thể thao.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Nhà báo Võ Ngọc Văn Quân, Giám đốc Trung tâm THVN khu vực Tây Nam Bộ, Trưởng Ban tổ chức cho biết, pickleball là môn thể thao mới nhưng đang phát triển mạnh tại Việt Nam, đặc biệt ở khu vực ĐBSCL.

Việc tổ chức giải nhằm thúc đẩy phong trào phát triển bền vững, đồng thời tạo sân chơi kết nối cộng đồng, nâng cao đời sống văn hóa – tinh thần cho người dân. Bên cạnh yếu tố thể thao, sự kiện còn góp phần quảng bá hình ảnh TP. Cần Thơ năng động. Ban tổ chức cam kết điều hành giải đấu công bằng, minh bạch, an toàn và chuyên nghiệp, mang đến những trận đấu chất lượng cao, hấp dẫn phục vụ người hâm mộ.

Giải Pickleball VTV Cần Thơ 2026 được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn mạnh mẽ, góp phần lan tỏa phong trào pickleball tại khu vực ĐBSCL và trên cả nước.

Trong khuôn khổ giải đấu sẽ diễn ra chương trình Lucky Draw với phần thưởng là 2 xe máy điện Honda ICON E dành cho 100 khán giả check-in sớm nhất tại cụm sân Nam Long trong thời gian diễn ra lễ khai mạc và bế mạc. Đây được xem là điểm nhấn nhằm tạo không khí sôi động, thu hút đông đảo khán giả đến sân theo dõi và cổ vũ trực tiếp.