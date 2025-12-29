Dấu ấn đẹp ở đấu trường Bình Trưng Pickleball Championship 2025 29/12/2025 12:42

(PLO)- Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động Global Festive – Bình Trưng 2025, giải đấu mang tên “Bình Trưng Pickleball Championship 2025” để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người tham dự.

Sự kiện Bình Trưng Pickleball Championship 2025 tổ chức tại sân City Park, The Global City, khu phố 14, phường Bình Trưng, TP.HCM thu hút hơn 100 lượt vận động viên đăng ký thi đấu cùng sự hiện diện của gần 1.000 khán giả đến theo dõi và cổ vũ.

Giải đấu là hoạt động do Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Trưng phối hợp tổ chức. Đây là một điểm nhấn quan trọng trong chuỗi sự kiện Global Festive - Bình Trưng 2025, hướng đến việc thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, xây dựng lối sống lành mạnh và tăng cường sự gắn kết giữa các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường.

Bên cạnh ý nghĩa về mặt thể chất và tinh thần, giải đấu còn mang mục tiêu xã hội khi gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn phường Bình Trưng.

Sắc màu khỏe đẹp ở cuộc chơi lớn Bình Trưng Pickleball.

Bình Trưng Pickleball Championship năm nay diễn ra trong bầu không khí sôi động và hào hứng với nhiều nội dung thi đấu phong trào và đồng đội. Các trận đấu được tổ chức bài bản, đảm bảo tính công bằng, trung thực và tinh thần đoàn kết giữa các vận động viên.

Pickleball là môn thể thao còn khá mới tại Việt Nam, nhưng đã nhanh chóng tạo được sức hút nhờ luật chơi đơn giản, dễ tiếp cận và phù hợp với nhiều độ tuổi khác nhau. Chính điều này đã giúp giải đấu thu hút sự tham gia đa dạng từ cán bộ, công chức, người lao động đến người dân địa phương.

Điểm đặc biệt của giải năm nay là sự góp mặt và cổ vũ nhiệt tình của nhiều nghệ sĩ, KOL được đông đảo công chúng yêu mến như ca sĩ Trung Quân Idol, siêu mẫu - diễn viên Lê Quang Hòa và model Trí Kiên. Sự xuất hiện của các khách mời nổi tiếng đã góp phần khuấy động không khí sự kiện, tạo nên sự gần gũi, thân thiện và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thể thao cộng đồng đến đông đảo người dân.

Các nhà tổ chức nâng tầm địa phương năng động, văn minh qua hoạt động thể thao và thiện nguyện giàu ý nghĩa.

Song song với các trận thi đấu, ban tổ chức còn lồng ghép nhiều hoạt động giao lưu, kết nối, tạo điều kiện để người dân, cán bộ, đoàn thể và khách mời có dịp gặp gỡ, trao đổi và thắt chặt mối quan hệ. Qua đó, hình ảnh phường Bình Trưng hiện lên là một địa phương năng động, văn minh, đề cao tinh thần rèn luyện sức khỏe và sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Ông Trần Quốc Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Bình Trưng, đại diện Ban tổ chức nhấn mạnh rằng Pickleball là môn thể thao hiện đại, phù hợp với xu hướng và dễ dàng nhân rộng trong cộng đồng.

Lễ hội thể thao cộng đồng để lại nhiều ấn tượng đẹp.

Việc tổ chức giải đấu lần này thể hiện rõ định hướng của địa phương trong việc nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức và nhân dân, đồng thời gắn phong trào thể thao quần chúng với mục tiêu phát triển bền vững của phường.

Khép lại sau một ngày 28-12 thi đấu sôi nổi, Bình Trưng Pickleball Championship 2025 để lại nhiều dấu ấn tích cực và hình ảnh đẹp về một lễ hội thể thao cộng đồng hiện đại, giàu bản sắc. Thành công của giải đấu tiếp tục khẳng định sức lan tỏa của Pickleball tại Việt Nam, đồng thời góp phần quan trọng vào thành công chung của chuỗi sự kiện Global Festive - Bình Trưng 2025.