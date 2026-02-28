Bán kết giải Vô địch futsal nữ Đông Nam Á: Tuyển Việt Nam quyết không cho Thái Lan đòi nợ 28/02/2026 06:29

Tuyển Việt Nam chạm trán Thái Lan ở trận bán kết 2 giải Futsal nữ Đông Nam Á lúc 18 giờ 30 ngày 28-2. Trận bán kết 1 giữa Úc và Indonesia lúc 15 giờ cùng ngày.

Cuối năm rồi, các cô gái Việt Nam đã lấy “vàng” trên đất Thái Lan tại SEA Games 33. Trước khi SEA Games 33 khai mạc thì Thái Lan nuôi mục tiêu giành hết vàng môn bóng đá, tức bóng đá nam, nữ, futsal nam, nữ. Trong mục tiêu đó, futsal Thái Lan, nhất là nữ là sáng cửa nhất...

Tuyển nữ Futsal Việt Nam phải hỗ trợ phòng ngự khoa học hơn trước sức tấn công của tuyển Thái Lan. Ảnh: CTP

Tuy nhiên cuối cùng họ để thua Indonesia 6-7 trong loạt luân lưu tại bán kết. Vào chung kết tuyển nữ Futsal Việt Nam dễ dàng hạ gục Indonesia để vô địch...

Xa hơn nữa, tức năm 2024, khi giải vô địch Đông Nam Á diễn ra tại Manila, Philippines, nữ Futsal Việt Nam đánh bại Thái Lan 2-1 ở chung kết để lên ngôi Đông Nam Á.

Futsal nữ Thái Lan rất mạnh nhưng phong độ rất chập chờn. Khi thì họ chơi cực hay, khi thì cực tệ. Sau khi thua Việt Nam ở chung kết giải Đông Nam Á, đến VCK Asian Cup 2025 tại Nội Mông, Trung Quốc (cũng là vòng loại World Cup 2025 tại Philippines) thì tuyển nữ Futsal Thái Lan vào đến trận chung kết và thua Nhật Bản...

Chủ nhà, tuyển Thái Lan được lợi rất nhiều về những ngày nghỉ trước khi chạm trán tuyển Việt Nam ở bán kết. Ảnh: CTP

Lần này, tuyển Thái Lan sẽ khác, họ nêu quyết tâm cực cao và cảnh giác cao độ. Việt Nam có những tay săn bàn như Thanh Ngân, Nguyệt Vi, Thùy Trang, K’Thua, Biện Thị Hằng... Thái Lan thì đồng đều hơn, trong đó có tiền đạo Jenjira Buppha (số 3) và Suchanat Nagmai (số 6). Hai ngôi sao tấn công này chơi rất nổi trội hồi VCK Asian Cup 2025 đưa tuyển Thái Lan vào chung kết.

Nếu tuyển nữ Futsal Việt Nam không có những cải thiện so với ba trận vòng bảng, rất khó để thắng tuyển Thái Lan. Điểm yếu của Việt Nam là thủ môn Thùy Linh. Thùy Linh có lẽ do yếu tố tâm lý chưa vững nên hay căng cứng, chần chừ trong xử lý tình huống, ra vào kém hợp lý. Đối đầu với chủ nhà Thái Lan, các ala và pivot (tiền vệ và tiền đạo) phải tích cực lùi về hỗ trợ dày đặc hơn. Về sức mạnh lẫn sức bật, các học trò của HLV Nguyễn Đình Hoàng cũng cần cải thiện hơn để đối đầu với chủ nhà đầy quyết tâm phục thù.

Cơ hội cho tuyển Futsal nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan là có và rõ ràng, song Việt Nam cần khắc phục những điểm yếu tồn tại trên thì mới có hy vọng.

Tuyển Thái Lan cũng được lợi là họ chỉ trải qua 2 trận vòng bảng (bảng A có 3 đội), còn tuyển Việt Nam 3 ngày đá 3 trận liên tiếp ở bảng B trước khi đá bán kết chỉ được nghỉ một ngày để hồi phục.

Ở trận bán kết 2, hầu không có cửa cho á quân SEA Games 33 Indonesia khi chạm trán với Úc quá mạnh từng thắng Việt Nam 2-0 ở trận mở màn giải.