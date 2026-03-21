Rộn ràng tuyển Việt Nam đã có Son lại còn Hên, chờ đánh bại Malaysia 21/03/2026 15:09

(PLO)- Ngày 21-3, đội tuyển Việt Nam chính thức hội quân tại Hà Nội, khởi động giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho loạt trận FIFA Days tháng 3 với hai cái tên đáng chú ý nhất là Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Hoàng Hên.

Tâm điểm của đợt tập trung tuyển Việt Nam lần này hướng đến hai trận đấu giao hữu với Bangladesh vào ngày 26-3 và đặc biệt là màn tái đấu Malaysia vào ngày 31-3 trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Danh sách triệu tập gồm 23 cầu thủ với sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc. Những cái tên giàu kinh nghiệm như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip, Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Hoàng Đức hay Quang Hải tiếp tục được tin tưởng, tạo nên bộ khung ổn định cho đội tuyển dưới thời HLV Kim Sang-sik. Trên hàng công, Tuấn Hải và Nguyễn Xuân Son vẫn là những lựa chọn chủ lực nhờ phong độ ấn tượng thời gian qua.

Sự xuất hiện của Nguyễn Xuân Son tiếp tục thu hút nhiều sự chú ý. Sau khi gặp chấn thương ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2024, tiền đạo của Nam Định đã trở lại mạnh mẽ và duy trì hiệu suất ghi bàn cao. Anh vẫn được xem là mũi nhọn quan trọng với cách vận hành lối chơi của thầy Kim.

Cầu thủ nhập tịch Nguyễn Hoàng Hên vừa bỏ phiếu bầu cử với tư cách công dân Việt Nam. Ảnh: HNF.

Một điểm nhấn khác trong danh sách lần này là sự trở lại của hai hậu vệ Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng sau thời gian dài điều trị chấn thương. Văn Hậu đã vắng mặt từ giữa năm 2023, còn Đình Trọng thậm chí chưa lên tuyển kể từ năm 2022. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai được triệu tập dưới triều đại của HLV Kim Sang-sik, mở ra thêm phương án gia cố hàng phòng ngự.

Trong ngày hội quân, Nguyễn Hoàng Hên đã bày tỏ cảm xúc đặc biệt khi được gọi lên tuyển. Anh chia sẻ rằng đây là giấc mơ thành hiện thực và là cơ hội để đáp lại tình cảm từ người hâm mộ, đồng thời khẳng định quyết tâm cống hiến hết mình.

Nguyễn Xuân Son nổ súng đều đặn trong màu áo Nam Định. Ảnh: NĐF.

Theo kế hoạch, một số cầu thủ bận thi đấu tại Cúp quốc gia và đấu bù V-League sẽ tập trung muộn hơn. Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận giao hữu với Bangladesh trên sân Hàng Đẫy trước khi di chuyển đến Ninh Bình để chuẩn bị cho cuộc đối đầu Malaysia tại sân Thiên Trường.

Với lực lượng gần như đầy đủ và tinh thần đang lên cao, đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo nên màn trình diễn thuyết phục, đặc biệt ở trận đấu với Malaysia sắp tới, bất chấp đối thủ này vừa bị trừ điểm và chắc chắn bị loại ở Asian Cup.