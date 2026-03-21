Bị xử thua Việt Nam, bóng đá Malaysia tan nát 21/03/2026 11:44

(PLO)- Bóng đá Malaysia rơi vào cú sốc lớn khi giấc mơ tham dự Asian Cup của HLV Peter Cklamovski gần như tan thành mây khói trước khi vòng loại khép lại vì không thể bắt kịp tuyển Việt Nam.

Những gì diễn ra với bóng đá Malaysia không đến từ chuyên môn trên sân, mà bắt nguồn từ các sai phạm nghiêm trọng liên quan đến tư cách cầu thủ.

Sau quyết định từ FIFA, bảy cầu thủ nhập tịch có nguồn gốc Mỹ Latinh bị đình chỉ thi đấu một năm vì làm giả giấy tờ. Hệ quả lập tức kéo theo án phạt từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) khi đội tuyển Malaysia bị xử thua trong các trận gặp Nepal và Việt Nam. Những điểm số từng giành được bị xóa bỏ, vị trí dẫn đầu cũng không còn, đẩy thầy trò HLV Peter Cklamovski vào tình thế gần như không thể cứu vãn.

Trước tình cảnh đó, HLV Cklamovski thừa nhận với TNST rằng đội bóng phải đối mặt với áp lực tài chính nặng nề khi vừa bị FIFA vừa bị AFC phạt. Ông chia sẻ rằng nguồn lực hiện tại gần như chỉ đủ để trang trải tiền phạt trước khi tính đến việc xây dựng lại từ đầu. Dù vậy, chiến lược gia người Úc vẫn thể hiện quyết tâm tái thiết bóng đá Malaysia bằng cách quay về nền tảng phát triển nội địa và đầu tư cho cầu thủ trẻ.

HLV Peter Cklamovski từ chiến thắng đến chiến bại chỉ cách nhau một lệnh trừng phạt từ AFC. Ảnh: BNM.

HLV Cklamovski từng được kỳ vọng rất lớn khi nhận nhiệm vụ vào tháng 12-2024. Trong giai đoạn đầu, ông nhanh chóng tạo dấu ấn với lối chơi kỷ luật và hiệu quả, giúp đội tuyển duy trì chuỗi trận bất bại ấn tượng ở vòng loại và giao hữu. Thành tích 6 chiến thắng và 2 trận hòa trong 8 trận mang lại tỷ lệ thắng lên tới 80%, vượt trội so với nhiều người tiền nhiệm như Kim Pan Gon, Tan Cheng Hoe hay Rajagobal.

Sự ủng hộ từ người hâm mộ và giới chuyên môn khi đó tạo nên bầu không khí lạc quan hiếm thấy. Bóng đá Malaysia được kỳ vọng sẽ tìm lại vị thế tại khu vực. Thế nhưng, chỉ trong thời gian ngắn, tất cả đã đảo chiều vì những sai lầm ngoài sân cỏ.

Vụ việc bắt đầu lộ diện từ tháng 8-2025 khi danh tính bảy cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu bị phanh phui. Những cái tên như Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado hay Facundo Garces đều nằm trong danh sách vi phạm, khiến toàn bộ thành tích trước đó bị đặt dấu hỏi.

Đội tuyển Malaysia chỉ còn một trận cuối thủ tục với chủ nhà Việt Nam vào ngày 31-3 trên sân Thiên Trường trước khi bị loại khỏi Asian Cup 2027. Ảnh: TNST.

Danh tiếng của HLV Cklamovski vì thế cũng chịu ảnh hưởng nặng nề, dù nguyên nhân không xuất phát từ chuyên môn hay quyết định của ông. Từ vị thế người được xem là “cứu tinh”, ông giờ phải đối diện với nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều với trọng trách khôi phục niềm tin và tái thiết đội tuyển trong bối cảnh hỗn loạn.

Ở một góc nhìn khác, huyền thoại Datuk Jamal Nasir cho rằng Malaysia cần chấp nhận thực tế và bước tiếp. Ông nhận định trận đấu với Việt Nam sắp tới chỉ nên được xem như cơ hội cọ xát, bởi đội tuyển không còn nhiều mục tiêu để cạnh tranh. Theo ông, đã đến lúc làng bóng Malaysia phải tập trung phát triển cầu thủ nội thay vì phụ thuộc quá nhiều vào lực lượng nhập tịch.

Jamal cũng thẳng thắn chỉ trích công tác tổ chức của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), đặc biệt là kế hoạch tập huấn gấp gáp ở nước ngoài mà ông cho là thiếu hiệu quả và gây lãng phí. Đội tuyển dự kiến sẽ sang Bangkok tập luyện trước khi di chuyển đến Việt Nam, nhưng trong bối cảnh hiện tại, những bước chuẩn bị đó khó có thể che lấp một cuộc khủng hoảng sâu rộng.