Cựu tiền đạo của CLB Bình Định... mạt sát HLV tuyển Thái Lan cực nặng 06/06/2026 11:58

Sarayuth Chaikumdee có biệt danh Vua vùng cấm, cựu tiền đạo của CLB Bình Định những năm 2000 đã chỉ trích mang tính mạt sát HLV Anthony Hudson rất nặng.

Trận tuyển Thái Lan hòa Kuwait 2-2 tối ngày 5-6 bị xem là thất vọng cho chủ nhà. Ảnh: FAT.

Sarayuth Chaikumdee là một trong những tượng đài lớn của bóng đá Thái Lan, thế hệ sau Kiatisak. Những năm tháng đỉnh cao sự nghiệp, Sarayuth từng theo chân đàn anh đến V-League đầu quân cho mỗi CLB Bình Định rồi sau đó quay về, chứ không đá CLB nào khác ở Việt Nam nữa.

Hai dòng trạng thái của cựu tiền đạo Bình Định Sarayuth Chaikumdee gây "bão" ở Thái Lan.

Ở Thái Lan, Sarayuth Chaikumdee có biệt danh “Vua vùng cấm”, với khả năng kết liễu 1 chạm rất ấn tượng nhờ thể hình cao lớn, khả năng tì đè và nhạy cảm, thông minh trong chọn vị trí lẫn độ tinh quái.

Sau trận giao hữu tuyển Thái Lan hòa Kuwait 2-2 trên sân Pathum Thani, cựu Vua vùng cấm đã đăng đàn lên trang xã hội của mình chê bai, xúc phạm và thậm chí mạt sát chiến lược gia Anh của tuyển Thái Lan rất nặng.

Sarayuth Chaikumdee có biệt danh "Vua vùng cấm". Ảnh: SS.

Sarayuth Chaikumdi viết: “Ông ta (Anthony Hudson) là kẻ vô dụng và lừa dối người dân Thái Lan. Đội tuyển Thái Lan có những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm cùng những cầu thủ trẻ, nhưng ông đổ lỗi cho cầu thủ qua trận hòa này.

Chính ông Anthony Hudson mới là người thiếu một phương pháp và thiếu những cách tiếp cận rõ ràng trong tấn công. Tôi thấy ông ta chỉ “uy tín” vì ông ta là người nước ngoài, nói tiếng Anh đánh lừa người dân Thái Lan. Xin mọi người đừng làm ầm ĩ chuyện này. Đây là quan điểm cá nhân của tôi với tư cách là cựu tuyển thủ quốc gia”.

HLV Anthony Hudson của tuyển Thái Lan dính "những cơn gạch đá" từ Sarayuth Chaikumdee sau trận hòa thất vọng với Kuwait 2-2 đêm 5-6. Ảnh: FAT.

Ngoài HLV Anthony Hudson, Chaikumdee cũng lên tiếng nói về tiền đạo Supachai rằng, hãy thả lỏng ra mà đá, không cần phải quá căng thẳng như thế. Một chân sút mà nhút nhát và thiếu tự tin sẽ đánh mất sự sáng tạo cùng cơ hội ghi bàn.

Sarayuth Chaikumdee từng khoác áo tuyển Thái Lan từ năm 2003 đến 2008, cùng U-23 Thái Lan vô địch SEA Games 2003 và đoạt giải Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất, Vua phá lưới King’s Cup, ghi 26 bàn cho tuyển Thái Lan, từng 2 lần đoạt Vua phá lưới Thai-League và vượt ngưỡng 100 bàn thắng tại giải vô địch quốc gia, chỉ sau huyền thoại Pipob On- Mo.