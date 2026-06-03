Giải Vô địch U-19 Đông Nam Á: Thái Lan gửi thông điệp cứng đến Việt Nam, Indonesia 03/06/2026 11:25

(PLO)-U-19 Thái Lan đang tạm dẫn đầu bảng B, họ gửi thông điệp mạnh đến các ứng viên vô địch, trong đó có Việt Nam...

Ra quân trận đầu tiên tại bảng B giải U-19 Đông Nam Á, U-19 Thái Lan đã hủy diệt Brunei đến 9-0, còn Singapore thất thủ trước kỳ phùng địch thủ Malaysia 0-3. Đội trẻ Thái Lan như muốn gửi thông điệp cứng đến với những ứng viên vô địch Indonesia, Việt Nam, Úc...

Sau khi ở bảng A, hai đối thủ mạnh Indonesia và Việt Nam đều cùng thắng đối thủ lần lượt Đông Timor và Myanmar cùng tỉ số 3-0, thì ngay hôm sau, tức 2-6, ở bảng B Thái Lan “dội mưa gôn”vào lưới Brunei với 9 bàn.

U-19 Thái Lan đã có trận thắng đậm Brunei và đang nhất bảng B. Ảnh: FAT

Cùng với đó, Thái Lan tạm lên ngôi nhất bảng B có 4 đội, vì Malaysia chỉ thắng Singapore 3-0. Mỗi trận đấu ở giải này, các đội đều nỗ lực tột độ ghi thật nhiều bàn thắng có thể vào lưới của nhau để có thể dự phòng tình huống phải so đo hiệu số phụ.

Chiều 3-6, bảng C bắt đầu với chỉ một trận đấu duy nhất Philippinnes gặp Úc lúc 20 giờ vì bảng này chỉ có 3 đội tham dự, trong đó còn có Campuchia.

Xét về mọi yếu tố, đây sẽ là một trận đấu hay, những năm gần đây, Philippines khai thác triệt để nguồn cầu thủ di sản, họ khỏe và có nền tảng cơ bản cực tốt qua đào tạo ở châu Âu và Mỹ nên lối chơi rất khoa học, thực dụng và rất chặt chẽ.

Philippines vẫn được xem là “kèo dưới” so với Úc. Tuy nhiên nếu Úc xem thường vẫn có thể trả giá.

Công Hậu (9) của U-19 Việt Nam có cú hat trick đầu tiên của giải trẻ Đông Nam Á. Ảnh:AFF

Tất cả các đội đang dự giải trẻ Đông Nam Á đều xem là giải khởi động cho vòng loại U- 20 châu Á khởi tranh vào cuối tháng 8 với cách chọn lọc 8 bảng đấu rất nghiệt ngã, không dễ gì vượt qua vòng loại, ngay cả với Việt Nam, Thái Lan, Indonesia...