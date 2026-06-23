30 đoàn thể thao học sinh tranh tài tại Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 23/06/2026 16:10

(PLO)- Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2026 chính thức khai mạc tại Lâm Đồng, quy tụ 30 đoàn đại diện các tỉnh, thành trên cả nước.

Sáng 23-6, Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đã chính thức khai mạc tại Lâm Đồng với sự phối hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cùng đơn vị đồng hành là nhãn hàng Nestlé MILO.

Học sinh tranh tài nhiều môn thể thao

Ban tổ chức cho biết, đây là cũng mùa giải đầu tiên sau sắp xếp đơn vị hành chính, quy tụ sự tham gia của hơn 2.200 vận động viên là học sinh phổ thông của 30 tỉnh thành trên khắp cả nước. Giải diễn ra từ ngày 23-6 đến ngày 30-6.

Theo thống kê, đoàn TP.HCM có lực lượng đông nhất với 399 thành viên, tiếp đến là TP.Hà Nội 309 thành viên, Lâm Đồng 198 thành viên và TP.Đà Nẵng 156 thành viên. Trong khi đó, Sơn La chỉ có 7 vận động viên và Lào Cai có 10 vận động viên tham dự...

Một trong những điểm mới đáng chú ý của mùa giải năm nay là việc bổ sung thêm hai môn thi đấu mới gồm bóng bàn và võ cổ truyền vào chương trình tranh tài chính thức.

Sự thay đổi này giúp đa dạng hóa nội dung thi đấu, đồng thời mở rộng cơ hội tham gia cho nhiều học sinh có sở trường ở các bộ môn khác nhau. Theo đó, các vận động viên học sinh sẽ tham gia tranh tài ở 5 bộ môn bao gồm bơi, điền kinh, cầu lông, bóng bàn và võ cổ truyền với tổng cộng 214 bộ huy chương.

Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2026 quy tụ 30 đội đến từ các tỉnh, thành trên cả nước. Ảnh: BTC

Để đảm bảo tính công bằng cũng như khuyến khích phong trào, ban tổ chức đã phân chia các phân môn theo hệ thống thi đấu rất khoa học. Cụ thể, môn bơi và điền kinh sẽ tiến hành tranh tài ở cả hệ nâng cao lẫn hệ phong trào nhằm phát hiện các tài năng chuyên sâu.

Trong khi đó, các môn cầu lông, bóng bàn và võ cổ truyền sẽ thi đấu tập trung ở hệ phong trào, tạo không gian thoải mái cho học sinh cọ xát, thể hiện sở trường và khám phá giới hạn của bản thân.

Ban tổ chức kỳ vọng, giải thi đấu này không chỉ là sân chơi để học sinh giao lưu, học hỏi, nâng cao thể chất mà còn góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao học đường, phát hiện và bồi dưỡng các tài năng trẻ cho thể thao nước nhà.

Thể thao học đường góp phần thúc đẩy toàn diện cho trẻ

Tại buổi lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh thể thao học đường không chỉ giúp học sinh nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc mà còn rèn luyện ý chí, bản lĩnh, tinh thần kỷ luật, tính trung thực và khả năng hợp tác.

Thứ trưởng mong muốn, các vận động viên tại đây sẽ thi đấu với tinh thần trung thực, đoàn kết, cao thượng; phát huy hết khả năng, vượt qua chính mình, tôn trọng luật thi đấu và đối thủ để lan tỏa hình ảnh đẹp của thể thao học đường.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh cũng đề nghị các sở GD-ĐT tích cực tham mưu với chính quyền địa phương để nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo dục thể chất học sinh ngày càng tốt hơn, từ đó kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố có tiềm năng tiếp thêm nguồn lực chất lượng cho nền thể thao đỉnh cao nước nhà.

Về phía đơn vị đăng cai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh nhấn mạnh, giáo dục, văn hóa và thể thao luôn được xác định là những lĩnh vực nền tảng trong chiến lược phát triển của địa phương. Việc được lựa chọn đăng cai tổ chức giải năm nay là cơ hội để địa phương đóng góp vào sự phát triển chung của phong trào thể thao học đường cả nước, và là dịp để quảng bá hình ảnh vùng đất Lâm Đồng tới đông đảo người dân trên cả nước.

Bà Lê Bùi Thị Mai Uyên, Giám đốc ngành hàng MILO & Sữa cũng bày tỏ, việc đồng hành với chương trình nhằm thể hiện cam kết lâu dài của nhãn hàng trong việc nâng tầm thể thao học đường tại Việt Nam.

Bà kỳ vọng giải đấu sẽ tiếp tục lan tỏa được tinh thần thể thao học đường, tiếp sức cho các em học sinh xây dựng lối sống năng động, lành mạnh và phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.