Thắng vẫn xuống hạng V-League, bi kịch của Becamex TP.HCM 08/06/2026 16:00

Trong ngày các cuộc đua ở cả nhóm đầu lẫn cuối bảng V-League đều được định đoạt, Becamex TP.HCM trở thành đội bóng chịu nỗi đau lớn nhất khi phải nói lời chia tay sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam dù đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Sau khi chức vô địch sớm thuộc về CLB Công an Hà Nội từ vòng đấu trước, tâm điểm của vòng 26 dồn vào cuộc cạnh tranh top 3 và cuộc chiến trụ hạng nghẹt thở. Trên sân Ninh Bình Arena, đội chủ nhà chỉ cần một kết quả hòa để giữ vững vị trí thứ ba. Tuy nhiên, trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã làm được nhiều hơn thế khi đánh bại Hà Tĩnh với tỷ số 2-0.

Trong khi đó tại sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC không thể tận dụng cơ hội bứt phá. Dù sớm có bàn mở tỷ số trước CLB Công an TP.HCM, đội bóng của HLV Harry Kewell lại gặp bất lợi khi phải chơi thiếu người trong hiệp hai và chấp nhận kết quả hòa 1-1. Cùng thời điểm, Viettel xuất sắc vượt qua CLB Công an Hà Nội với tỷ số tối thiểu 1-0.

Đội bóng đất Thủ thắng đậm HA Gia Lai vòng cuối V-League vẫn xuống hạng. Ảnh: VPF.

Những kết quả này giúp Viettel cán đích ở vị trí á quân, còn Ninh Bình giành hạng ba ngay trong mùa giải đầu tiên góp mặt tại V-League, một thành tích vượt xa kỳ vọng dành cho tân binh đến từ cố đô Hoa Lư.

Nếu cuộc đua nhóm đầu hấp dẫn thì cuộc chiến trụ hạng còn căng thẳng hơn. Trước giờ bóng lăn, SHB Đà Nẵng, PVF-CAND và Becamex TP.HCM cùng sở hữu 21 điểm, khiến mọi kịch bản đều có thể xảy ra. Becamex TP.HCM hiểu rằng họ không chỉ cần đánh bại HA Gia Lai mà còn phải chờ ít nhất một trong hai đối thủ trực tiếp sảy chân.

Đội bóng đất Thủ đã làm được phần việc của mình, nhưng số phận lại không đứng về phía họ. SHB Đà Nẵng có màn trình diễn bùng nổ khi đè bẹp Thanh Hóa 4-0, trong khi PVF-CAND cũng vượt qua SL Nghệ An với tỷ số 3-1. Hai chiến thắng ấy đã dập tắt mọi hy vọng của Becamex TP.HCM.

Sân Gò Đậu sẽ không còn sáng đèn ở V-League mùa sau. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Kết cục cay đắng là Becamex TP.HCM phải xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa tới. SHB Đà Nẵng chính thức trụ hạng thành công, còn PVF-CAND giành quyền tham dự trận play off gặp Bắc Ninh để tranh vé cuối cùng dự V-League 2026-2027.

Khép lại mùa giải, câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất sau vòng đấu cuối vẫn là bi kịch của Becamex TP.HCM. Trong một mùa giải mà mọi điểm số đều có giá trị sống còn, đội bóng đất Thủ đã chiến đấu đến những phút cuối cùng nhưng vẫn không thể tránh khỏi số phận nghiệt ngã.