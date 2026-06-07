Chủ nhà Indonesia phải thắng Việt Nam hoặc rơi vào canh bạc sinh tử 07/06/2026 11:27

(PLO)- Đội chủ nhà Indonesia sẽ bước vào trận đấu mang tính định đoạt số phận trước đội bóng lớn U-19 Việt Nam ở lượt cuối bảng A giải vô địch U-19 châu Á 2026.

Cuộc đối đầu giữa chủ nhà Indonesia và Việt Nam diễn ra lúc 20 giờ, ngày 7-6 tại sân vận động chính Bắc Sumatra ở Deli Serdang. Với thầy trò HLV Nova Arianto, đây là 90 phút cam go giành cơ hội trực tiếp để tự quyết tấm vé vào bán kết.

Sau những kết quả đã qua, U-19 Indonesia hiểu rằng chiến thắng trước Việt Nam là con đường an toàn nhất. Nếu chỉ hòa hoặc thất bại, chủ nhà Indonesia vẫn còn hy vọng đi tiếp, nhưng khi đó họ phải trông chờ vào cuộc đua giữa các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Kịch bản này chứa quá nhiều rủi ro, nhất là khi U-19 Thái Lan và U-19 Malaysia đều được đánh giá có khả năng ghi bàn tốt hơn.

Trong trường hợp Malaysia đánh bại Thái Lan, tình hình sẽ càng trở nên phức tạp. Do kết quả trước đội cuối bảng thường không được tính khi xét thành tích các đội nhì bảng, hiệu số của Thái Lan vẫn có thể vượt Indonesia. Vì vậy, chiến thắng trước Việt Nam là nhiệm vụ bắt buộc.

Các tuyển thủ trẻ Indonesia không dễ lấy điểm của Việt Nam. Ảnh: BL.

Chủ nhà Indonesia không thể vào sân với tư tưởng cầu hòa. Đáng lo cho họ chính là hiệu suất ghi bàn của các chân sút vẫn chưa đủ thuyết phục nếu đặt cạnh Malaysia hay Thái Lan. Thậm chí, U-19 Campuchia cũng đã tạo dấu ấn khi thắng đậm Philippines rồi cầm hòa Úc, khiến cuộc cạnh tranh trở nên khó lường hơn.

Hơn nữa, vượt qua U-19 Việt Nam chắc chắn không phải nhiệm vụ dễ dàng. Dù Indonesia đã tiến bộ qua từng trận, đối thủ sắp tới ở đẳng cấp khác so với Myanmar hay Đông Timor. Các cầu thủ trẻ Việt Nam sở hữu lối chơi pressing chặt chẽ, giàu kỷ luật và gây áp lực tốt hơn nhiều so với những đội Indonesia từng gặp.

U-19 Việt Nam đang dẫn đầu bảng và chỉ cần hòa Indonesia là giành vé đi tiếp. Ảnh: VFF.

Ngoài chuyên môn, yếu tố tâm lý cũng có thể ảnh hưởng lớn đến trận đấu. Nên nhớ bóng đá trẻ Việt Nam đang có sự tự tin nhất định nhờ nền tảng phát triển ổn định trong những năm gần đây. Điều đó có thể khiến các cầu thủ Việt Nam nhập cuộc với tâm thế mạnh mẽ hơn.

Cuối cùng, một chiến thắng sẽ giúp U-19 Indonesia tự mở cửa vào bán kết. Ngược lại, chỉ một cú sảy chân có thể khiến họ rơi vào vòng xoáy tính toán đầy căng thẳng như một canh bạc sinh tử.