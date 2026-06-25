Từ sân chơi AFF Cup nghĩ về tương lai của bóng đá Đông Nam Á 25/06/2026 11:34

(PLO)- AFF Cup rồi đây cũng chỉ là sân chơi của cầu thủ "mũi cao, da trắng, tóc vàng".

Hãy vượt qua chính mình để cạnh tranh, cuộc đời chẳng đợi bạn. Hãy hình dung một ngày không xa, sân chơi AFF Cup chỉ còn là những đội bóng của cầu thủ “mũi cao, da trắng, tóc vàng”. Điều này là thực tế đang hiển hiện 5, 6 năm nay và xu hướng này tiếp tục phát triển.

Hãy nhìn đội tuyển Malaysia đá AFF Cup 2024 đã thấy, hầu như toàn đội hình cầu thủ nhập tịch. Tương tự Indonesia dẫu đi sau Malaysia nhưng tốc độ nhập tịch các cầu thủ “mũi cao, da trắng, tóc vàng” nhanh hơn rất nhiều.

Tuyển Indonesia (đỏ) ở hai trận giao hữu với Oman và Mozampique được xem là "Hà Lan 2.0". Ảnh: Bola

Trong cuộc sống nói chung và thể thao nói riêng rõ ràng chẳng ai đợi bạn, hãy tự mình vươn lên. Đó là chân lý. Tuy nhiên nó cũng có những vấn đề mà lãnh đạo CLB, lãnh đạo liên đoàn... luôn để ý để có chiến lược phát triển cầu thủ nội và tạo điều cho cầu thủ nội, trung hòa mối quan hệ, tức cơ hội ra sân.

Hãy nhìn các CLB Nhật Bản... họ đều có những tập đoàn cực mạnh đứng đằng sau. Nếu họ làm như cách của Đông Nam Á thì chẳng có cầu thủ nội nào cạnh tranh được. Họ thừa tiền để nhập tịch cầu thủ tây đá giỏi... một cách bất chấp để lấy thành tích. Rồi lực lượng tây đó, có hộ chiếu Nhật Bản tất nhiên họ sẽ lấy hết cơ hội của cầu thủ nội trong đội tuyển.

Tuy nhiên người Nhật không làm thế. Họ chỉ đưa cầu thủ gốc tây ra sân đủ con số vừa phải để làm nòng cốt, đồng thời tạo cú hích và sự phấn đấu cho cầu thủ nội. Nhìn vào các CLB Nhật Bản đá các giải châu lục, cầu thủ tây chỉ chiếm khoảng 4 đến 5 cầu thủ. Khác với các CLB Việt Nam tung hầu như cả đội hình tây, chỉ một hoặc vài cầu thủ nội. Quan trọng là nó cũng chẳng cứu vãn được thành tích tốt hơn.

Lên cấp độ đội tuyển thì người Nhật càng gạn lọc kỹ hơn. Trong đội tuyển quốc gia, những cầu thủ tây chỉ cực kỳ xuất sắc mới khoác áo tuyển Nhật. Hãy nhìn tuyển Nhật hay tuyển Hàn Quốc hiện nay... chỉ có thủ môn mang dòng máu lai Zion Suzuki, tương tự tuyển Hàn Quốc chỉ có mỗi Jens Castrop cũng mang dòng máu lai Hàn Quốc...

Tuyển Malaysia, Indonesia, Philippines và thậm chí trước đây là Singapore... thành Âu hóa, Nam Mỹ hóa nhưng rồi có giải quyết được vấn đề gì đâu?

Người Nhật chỉ dùng "chất tây" kích thích lòng tự ái và tính cạnh tranh cao cho cầu thủ bản địa phát triển. Ảnh:FIFA

Hãy nhìn vào cách làm của người Nhật từ CLB đến đội tuyển quốc gia. Lãnh đạo CLB phải điều phối sao cho “chất tây” kích thích được sự cạnh tranh, vươn lên của cầu thủ nội. Hãy nhìn hai mùa bóng qua từ Shopee Cup đến AFC Champions League 2, các CLB Việt Nam tây hóa toàn bộ... rồi có tốt hơn hay không? Chẳng tốt hơn gì cả. Nó còn tạo nên những làn sóng ngầm của sự bất mãn và hết động lực của cầu thủ nội.

Ở Malaysia, Indonesia đang diễn ra làn sóng ngầm bất mãn rất mạnh vì thiếu tầm nhìn của lãnh đạo CLB đến đội tuyển dẫn đến cầu thủ nội ức chế và không còn phấn đấu.

Người Singapore có “tư duy thời cuộc” rất xuất sắc, nhạy cảm... nhưng cuối cùng họ cũng đã bỏ chính sách “ngoại lực” từ lâu và bây giờ chú tâm vào phát triển nội lực.

Nhìn rộng hơn, hãy nhìn tuyển Trung Quốc thời gian qua cũng nhập tịch... rồi có cứu bóng đá Trung Quốc, tuyển Trung Quốc tuột dốc không?!