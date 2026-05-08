Khách mời AFF Cup: Trung Quốc chưa trả lời, Ấn Độ nhận lời 08/05/2026 15:01

(PLO)-AFF Cup 2026 phiên bản của FIFA, tuyển Ấn Độ hân hoan nhận lời mời tham dự, trong khi tuyển Trung Quốc chưa chốt.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã gởi lời mời đến LĐBĐ Trung Quốc (CFA) và Ấn Độ (AIFF) để cử đội tuyển tham dự giải AFF Cup phiên bản FIFA vào tháng 9 tới.

AIFF đã trả lời là nhận lời, trong khi CFA chưa hồi âm.

AFF Cup phiên bản FIFA lần thứ nhất năm 2026 là giải đấu nhằm nâng tầm bóng đá Đông Nam Á như chính Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã hứa năm ngoái. Giải này, FIFA chia làm hai hạng. Giải hạng nhất do Indonesia đăng cai, giải hạng hai cho Hong Kong đăng cai.

Tuyển Trung Quốc (trắng) trong trận thua Indonesia 0-1 hồi vòng loại World Cup 2026 (giai đoạn 3). Ảnh:AFC

Giải AFF Cup hạng nhất với 6 đội mạnh nhất Đông Nam Á xếp theo thứ hạng FIFA gồm Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và hai đội tuyển dự kiến ngoài khu vực là Trung Quốc và Ấn Độ. Khi lễ bốc thăm diễn ra sẽ phân nhóm hạt giống dựa trên thứ hạng FIFA.

Với cách này, có thể chủ nhà Indonesia ở nhóm hạt giống 1 cùng Thái Lan có thứ hạng FIFA cao nhất trong 8 đội (93). Khả năng Trung Quốc (94) và Việt Nam (99) sẽ ở nhóm 2...

Tuyển Ấn Độ đã nhận lời tham dự AFF Cup phiên bản FIFA. Ảnh:AIFF

Trong khi AFF Cup hạng hai (6 đội) Hong Kong đăng cai chủ nhà cùng với những đội yếu của Đông Nam Á như Campuchia, Lào, Brunei, Đông Timor, Myanmar.

Điều quan trọng thứ nhì là AFF Cup hạng nhất có giải thưởng cho nhà vô địch là 1 triệu USD...các thứ hạng, nhì, ba tư, danh hiệu cá nhân đều có hiện kim.

AFF Cup hạng nhì với tiền thưởng cho nhà vô địch 300 ngàn USD bằng đúng số tiền thưởng cho nhà vô địch của AFF Cup truyền thống lâu nay. Mỗi đội tham dự giải AFF Cup hạng nhất hay nhì đều được hỗ trợ 125 ngàn USD. FIFA chi 4 triệu USD cho 2 giải đấu này.

CFA chưa nhận lời có cử tuyển Trung Quốc tham dự hay không cũng là điều dễ hiểu vì họ còn phải xem xét lịch các giải nội địa, thời gian... và tuyển Trung Quốc có bị “cấn” lịch thi đấu giao hữu quốc đã lên hay chưa.

Các tuyến đội tuyển Trung Quốc vẫn chưa tạo sự yên tâm cho người hâm mộ trong nước. Hồi chung kết U-23 châu Á, U-23 Trung Quốc thua Nhật Bản 0-4. Trước đó ở giai đoạn 3 vòng loại World Cup, đội tuyển Trung Quốc bị Indonesia đánh bại 1-0. Cách đây ít ngày, U-17 Trung Quốc cũng bị U-17 Indonesia đánh bại 1-0 tại VCK U-17 châu Á đang diễn ra ở Saudi Arabia, cũng là vòng loại World Cup U-17 tại Qatar mà châu Á có 8 suất.