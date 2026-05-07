Tuyển Trung Quốc về Đông Nam Á dự AFF Cup 07/05/2026 12:58

Đội tuyển Trung Quốc từng một lần góp mặt ở World Cup (2002), từng có nhiều tuyển thủ đá giải ngoại hạng Anh, bây giờ, liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã đưa tuyển Trung Quốc vào đá giải Đông Nam Á, ASEAN FIFA Cup.

ASEAN FIFA Cup là giải đấu giao hữu, thiện chí của FIFA là nâng tầm bóng đá vùng trũng Đông Nam Á khi giải rơi vào lịch tập trung của FIFA. Giải đấu có số tiền thưởng rất hấp dẫn. Đội vô địch nhận 1 triệu USD, hơn gấp 3 giải AFF Cup truyền thống (300 ngàn USD), mỗi đội tham dự giải từ phiên bản hạng nhất đến hạng nhì đều được trả công 125 ngàn USD.

Tuyển Trung Quốc (trắng) còn bị Indonesia đánh bại ở giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026. Ảnh:AFC

Có điều tuyển Trung Quốc hiện nay có thứ hạng còn dưới 1 đại diện Đông Nam Á là Thái Lan. Trung Quốc hiện đứng thứ 94 FIFA, còn Thái Lan đứng thứ 93, Việt Nam thứ 99...

Có sự hiện diện của tuyển Trung Quốc tại giải đấu sẽ không dễ cho hai thế lực Đông Nam Á mạnh nhất hiện nay là Việt Nam và Thái Lan, Indonesia. Không khó nhìn những năm gần đây, tuyển Việt Nam hay Thái Lan chạm trán với tuyển Trung Quốc thì... thua.

ASEAN FIFA Cup là giải đấu mang tính giao hữu nhưng tiền thưởng rất hấp dẫn. Ảnh:CTP

Tuy nhiên dưới góc nhìn từ Trung Quốc, việc đội tuyển của họ được FIFA đưa về “vùng trũng” nhất định sẽ làm họ chạnh lòng. Bởi Trung Quốc là cường quốc thể thao.

Riêng bóng đá cũng từng góp mặt World Cup, các giải châu lục cấp CLB thì họ từng tung hoành và lên ngôi vô địch như Guangzhou Evergrande, Thân Hoa Thượng Hải. Nhiều nhà cầm quân nổi tiếng từng làm việc ở Trung Quốc như Marcelo Lippi, Fabio Cannavaro,“Big Phil”- Felipe Scolari, Villa Boas, Sven Goran Erikssen, Guus Hiddink,Dal Petrescu... Nhiều danh thủ đến Trung Quốc hành nghề như Oscar, Ramiraes, Hulk, Pelle, Tavez, Anelka, Drogba...

Giải đấu ASEAN FIFA Cup là phiên bản mà Chủ tịch Gianni Infantino đã hứa năm ngoái tại Hội nghị APEC ở Kuala Lumpur nhằm giúp bóng đá Đông Nam Á phát triển. Sự hiện hiện của tuyển Trung Quốc là điều thú vị và cần thiết. Tuy nhiên giá như có thêm đội Tây - Trung Á như cỡ Uzbekistan hay Iran, Iraq, Qatar, hay Bahrain, UAE nữa thì giải đấu sẽ tăng ý nghĩa và giúp các đội nhanh tiến bộ hơn.