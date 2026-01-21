“Tuyển Trung Quốc sẽ góp mặt tại World Cup 2030” 21/01/2026 17:55

(PLO)-Tuyển Trung Quốc phải lấy suất dự World Cup 2030 và có thể họ dựa vào thành phần U-23 đang thành công của bóng đá Trung Quốc.

Đó là tuyên bố của tân thuyền trưởng tuyển Trung Quốc, HLV Shao Jiayi (Thiệu Gia Nghĩa).

Đợt tập trung đội tuyển Trung Quốc hiện nay từ ngày 4 đến 27-1 tại Triệu Khánh, Quảng Đông, sau đó toàn đội sẽ sang UAE đóng quân tập huấn và thi đấu giao hữu tại Dubai.

Ba tuyển thủ quốc gia đang thi đấu trong màu áo U-23 Trung Quốc rất thành công chờ đá trận chung kết U-23 châu Á với Nhật Bản vào tối 24-1 không được HLV Thiệu Gia Nghĩa gọi với lý do, sau giải U-23 đầy căng thẳng các em cần được về nhà nghỉ ngơi.

HLV Thiệu Gia Nghĩa muốn gieo niềm tự hào vào đội tuyển để có suất dự World Cup 2030. Ảnh: THX

Tân HLV tuyển Trung Quốc nêu mục tiêu của ông là đưa Trung Quốc đến với World Cup 2030, giải đấu FIFA kỷ niệm 100 năm ra đời dự báo là châu Á có thể có ít nhất 10 suất khi giải tăng lên 64 đội.

Tháng 3 tới đây, theo lịch tập trung đội tuyển của FIFA, tuyển Trung Quốc không đá giao hữu và trong năm 2026, đội tuyển cũng sẽ chẳng tham dự giải nào. HLV Thiệu Gia Nghĩa tập trung nâng cấp tuyển Trung Quốc để chuẩn bị cho Asian Cup 2027 có thành tích tốt và làm nền cho chiến dịch vòng loại World Cup 2030.

HLV Antonio Puche đang rất ấn tượng với U-23 Trung Quốc, ông Thiệu mà kém là có thể ghế HLV đội tuyển vào tay đồng nghiệp Tây Ban Nha. Ảnh:AFC

Ông Thiệu cũng không giấu mục tiêu hàng đầu của mình khi lên ngồi ghế nóng: “Tôi sẽ khôi phục lại sự tự tin cho tuyển thủ, tự hào màu cờ, sắc áo và sự khát khao vươn lên mà những năm qua tuyển Trung Quốc đã đánh mất hoàn toàn. Tuyển Trung Quốc bằng mọi giá phải góp mặt tại World Cup 2030”.

Trong đợt tập trung hiện nay, HLV Thiệu Gia Nghĩa gọi 26 tuyển thủ. Và trong tương lai đội tuyển sẽ có nhiều xáo trộn và cạnh tranh dữ dội vì lứa U-23 Trung Quốc hiện nay đang tỏ ra rất ấn tượng khi họ đã vào chơi trận chung kết ở giải U-23 châu Á.

Tuy nhiên có một điều mà thầy nội Thiệu Gia Nghĩa mà làm việc với đội tuyển không tốt thì coi chừng chính cái ghế của ông sẽ phải nhường cho đồng nghiệp Tây Ban Nha Antonio Puche đang dẫn dắt U-23 Trung Quốc rất tốt.