Lượt trận thứ 2 vòng loại futsal Asian Cup 2026, Trung Quốc- Việt Nam (18 giờ 30 ngày 22-9) Tuyển Việt Nam chạm trán với Trung Quốc, bây giờ mới thực sự vào giải 21/09/2025 13:16

(PLO)-Tuyển Việt Nam dù hủy diệt đội Hong Kong 9-1 nhưng trên thực tế, chưa vào giải bởi Hong Kong là "ứng viên" chót bảng.

Lượt trận đầu chiều 20-9, tuyển Việt Nam đánh bại Hong Kong 9-1, còn bảng trưởng bảng E Trung Quốc thất thủ trước Lebanon 1-2.

Tuy nhiên khả năng cao trận tuyển Việt Nam thắng Hong Kong 9-1 trở nên vô nghĩa.

31 đội tham dự vòng loại chia làm tám bảng đấu, trong đó bảng G có ba đội gồm chủ nhà Myanmar, Afghanistan và Maldives... Với futsal, AFC xác định 7 bảng mà mỗi bảng có 4 đội sẽ lấy 2 suất đầu đi Asian Cup 2026, bảng G (3 đội) lấy 1 suất. 15 đội vượt qua vòng loại cùng chủ nhà Indonesia đá VCK Asian Cup 2026 (tháng 1).

Tuyển Trung Quốc (xanh) đối đầu với tuyển Việt Nam trong thế "lưng dựa tường". Ảnh: AFC

Bảng E còn 2 lượt trận nữa, nếu Hong Kong vùng lên cùng may mắn thành công thì chưa chắc Hong Kong đã chót bảng mà có thể Trung Quốc hay bất kỳ đội nào của bảng này... Tuy nhiên tuyển Việt Nam vẫn là “số má” nhất ứng viên nhất bảng... nhưng thực tế là phải đánh bại hai đối thủ "xương" Trung Quốc và Lebanon.

Trong trường hợp Hong Kong không có đột biến nào trước Trung Quốc và Lebanon, tức họ thua cả 3 trận thì coi như chót bảng. Tình huống này là rất cao. Hong Kong khó thoát khỏi vị trí chót bảng E. Trường hợp Hong Kong tạo đột biến trước Trung Quốc và Lebanon thì tuyển Việt Nam được lợi vì đã thắng 9-1.

Tuyển Việt Nam thắng đậm Hong Kong 9-1 nhưng trên thực tế, thầy trò HLV Diego Giustozzi... chưa vào giải vì khả năng cao Hong Kong chót bảng. Ảnh: AFC

...Và nếu kết cục bảng E đúng với kịch bản này thì coi như trận thắng 9-1 của tuyển Việt Nam không có ý nghĩa nhiều vì ai (Trung Quốc và Lebanon) cũng thắng Hong Kong. Nói khác đi, công cuộc chinh phục tấm vé đi Asian Cup 2026 (ngôi nhất bảng) vẫn hoàn toàn nằm phía trước đối với thầy trò HLV Diego Giustozzi.

Ra quân trận đầu, Trung Quốc dù được thi đấu sân nhà ở Hàng Châu nhưng họ đã thua Lebanon 1-2. Hai bàn thắng của đội bóng Tây Á do công Mustafa Rhyem (phút 8) và Mohammad Ossman (phút 36). Yakepujiang Maimaiti rút ngắn cho Trung Quốc 1-2 những phút cuối trận, nhưng không tìm nổi trận hòa.

Nhìn chung là cả Lebanon và Trung Quốc đều sẽ thách thức tuyển Việt Nam.

Còn nhớ Asian Cup 2024 tại Thái Lan cũng là vòng loại World Cup cùng năm, tuyển Việt Nam đã thắng khó Trung Quốc 1-0.

Ngày 22-8, lúc 18 giờ 30, tuyển Việt Nam lại đối mặt tuyển Trung Quốc trong đối thủ chỉ có một đường thắng mới tồn tại. Thua trận đầu, tuyển Trung Quốc trong thế “lưng dựa tường” sẽ nỗ lực rất nhiều để đánh bại tuyển Việt Nam. Chắc chắn HLV Diego Giustozzi và các tuyển thủ Việt Nam tiên liệu khó khăn và đầy áp lực này.

Xét trên mọi bình diện, tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn tuyển Trung Quốc, tuy nhiên khi đối thủ vào thế đường cùng thì mọi thứ có thể khác đi.

Với những thực tế trên nên có thể nói rằng, công cuộc chinh phục tấm vé Asian Cup 2026 của tuyển Việt Nam vẫn hoàn toàn nằm ở phía trước sau trận thắng hủy diệt 9-1 trước Hong Kong.

Tuyển Việt Nam đang trong giai đoạn trẻ hóa, HLV Diego Giustozzi “cài cắm” vài gương mặt cựu trào như đội trưởng Đức Hòa, Đoàn Phát, Thịnh Phát... Sức mạnh của đội tuyển Việt Nam hiện nay dựa trên sức trẻ cùng những thoáng chốc kinh nghiệm của các đàn anh giàu kinh nghiệm, nó chưa đạt độ chín mùi, cân bằng như ba, bốn năm về trước. Đấy cũng là nỗi lo cho tuyển Việt Nam tại vòng loại này. Những Mạnh Dũng, Đa Hải, Công Viên, Minh Quang vẫn chưa giàu chuyên môn, kinh nghiệm để có thể xoay xở làm thay đổi cục diện như những đàn anh bởi nó đòi hỏi thời gian.

Ba, bốn năm qua, AFC cũng đã dừng giải cúp C1 châu Á nên cầu thủ bị hạn chế cơ hội thi đấu quốc tế chậm trưởng thành.

Dẫu sao cũng hy vọng tuyển Việt Nam đánh bại tuyển Trung Quốc tối 22-9.

Dự đoán: Tuyển Việt Nam thắng 3-2.

+ Lebanon - Hong Kong (14 giờ 30)

Lebanon đã thể hiện đối thủ tranh chấp ngôi đầu cùng tuyển Việt Nam. Ra quân trận đầu họ đã có 3 điểm lận lưng khi thắng tuyển Trung Quốc. Nếu Lebanon giải quyết được một “ca khó” rồi thì tuyển Việt Nam vẫn phải chờ kết quả đá với Trung Quốc.

Trận này, Hong Kong được dự báo sẽ chỉ gây khó cho Lebanon mà thôi, còn có điểm thì quá khó.

Dự đoán: Lebanon thắng 4-1.