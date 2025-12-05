Cụm thi đua 3A vô địch giải bóng đá Công an TP.HCM 2025 05/12/2025 20:27

(PLO)- Công an TP.HCM đã tổ chức lễ bế mạc Giải vô địch bóng đá năm 2025 sau gần ba tuần tranh tài, quy tụ 30 đội bóng đến từ các Cụm thi đua trực thuộc Công an Thành phố.

Chiều ngày 5-12, tại Trung tâm Thể thao Công an TP.HCM, Ban Tổ chức Giải vô địch bóng đá lực lượng Công an TP.HCM năm 2025 đã tổ chức Lễ bế mạc và trao giải, khép lại mùa giải sôi nổi, hấp dẫn kéo dài gần ba tuần.

Thực hiện Kế hoạch số 969/KH-CATP-PX03 ngày 21/02/2025 của Ban Giám đốc Công an Thành phố về công tác văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao trong lực lượng Công an TP.HCM năm 2025.

Đồng thời thiết thực chào mừng 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Thông tin (25/11/1945 – 25/11/2025), 74 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh điều tra (31/12/1951 – 31/12/2025) và 74 năm Ngày truyền thống lực lượng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (31/12/1951 – 31/12/2025), Công an Thành phố đã ban hành Điều lệ Giải vô địch bóng đá lực lượng Công an TP.HCM năm 2025.

Ảnh: PHẠM HẢI

Đến dự chương trình có Thượng tá Điền Thành Tùng, Phó Trưởng Phòng PX03, Công an TP.HCM, Phó Trưởng Ban Tổ chức giải.

Giải năm nay quy tụ 30 đội bóng đến từ các đơn vị và các Cụm thi đua trực thuộc công an TP. Đây là mùa giải có số lượng vận động viên tham gia đông nhất từ trước đến nay. Các trận đấu diễn ra trong tinh thần quyết tâm, đoàn kết, cao thượng, thể hiện đúng khẩu hiệu “Khỏe để bảo vệ An ninh tổ quốc”.

Chung kết Giải bóng đá Công an TP.HCM năm 2025 được tổ chức chiều 5-12. Ảnh: PHẠM HẢI

Trước đó, chiều ngày 4-12, Ban Tổ chức đã trao đồng hạng Ba cho đội bóng Cụm thi đua 16 (cơ sở 1) và Cụm thi đua 21 (cơ sở 2) sau vòng bán kết.

Trận chung kết diễn ra chiều 5-12 trong bầu không khí hào hứng, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ đến cổ vũ. Hai đội Cụm thi đua 1 và Cụm thi đua 3A đã cống hiến một trận đấu kịch tính, giàu kỹ thuật và bản lĩnh thi đấu chuyên nghiệp.

Thượng tá Điền Thành Tùng, Phó Trưởng Phòng PX03, Công an TP.HCM, Phó Trưởng Ban Tổ chức giải trao cúp cho đội vô địch. Ảnh: PHẠM HẢI

Kết thúc trận đấu với chiến thắng 3-0, đội bóng Cụm thi đua 3A lên ngôi vô địch. Ngay sau trận đấu, Ban Tổ chức đã trao giải Nhì cho đội bóng Cụm thi đua 1 và trao Cúp Vô địch Giải bóng đá Công an TP năm 2025 cho đội bóng Cụm thi đua 3A.

Thượng tá Điền Thành Tùng, Phó Trưởng Phòng PX03, Công an TP.HCM, Phó Trưởng Ban Tổ chức giải trao kỉ niệm chương cho các cầu thủ. Ảnh: PHẠM HẢI

Ban tổ chức cũng trao thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất cho Nguyễn Tiến Hưng (Cụm thi đua 3A) và Thủ môn xuất sắc nhất cho Trần Quốc Sử (Cụm thi đua 1), khép lại một mùa giải thành công, để lại nhiều dấu ấn chuyên môn và tinh thần thể thao đẹp.

Người nhà, đồng nghiệp các cầu thủ cũng tham dự để cổ vũ tinh thần cho đội bóng. Ảnh: PHẠM HẢI

Giải đấu năm 2025 đã góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể lực trong toàn lực lượng, tăng cường giao lưu, siết chặt tinh thần đoàn kết và nâng cao ý thức sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.