Sính ngoại và cái kết ở làng bóng Đông Nam Á 25/12/2025 15:30

(PLO)- Bóng đá Đông Nam Á qua một năm 2025 chứng kiến sự "sính ngoại" và đều mang lại những cái kết tệ hại.

Trong vòng một năm 2025, Đông Nam Á đã chứng kiến làn sóng “sính ngoại” của bóng đá Indonesia và Malaysia cùng những cái kết buồn.

Bóng đá Indonesia đứng đầu là tỉ phú Erick Thohir có tiếng là "ông vua bày trò" lắm tiền nhưng có vẻ sự nhiệt tình cộng với sự hạn chế về chuyên môn có thể mang lại thiệt hại khủng khiếp cho cả một nền bóng đá.

Tuyển Indonesia như đội tuyển Hà Lan, nhưng giấc mơ World Cup đã tan vỡ. Ảnh: Bola.

Cần biết tỉ phú Erick Thohir không chỉ là Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI), ông còn là Bộ trưởng Thanh niên & Thể thao Indonesia. PSSI dưới quyền Chủ tịch Erick Thohir đã bị phân hóa rất nhiều vì cách làm không giống ai, theo kiểu một mình quyết định tất cả, thiếu sự tham khảo từ Ban chấp hành PSSI lẫn các phòng ban chuyên môn.

Sự tốn tiền của Indonesia để mang về quá nhiều cầu thủ gốc Hà Lan cũng chẳng giải quyết được cơn khát khao. Họ như xây nhà từ nóc “phiên bản Indonesia” cuối cùng là thất bại toàn tập. Đầu tư "khủng" cho chiếc vé World Cup 2026 thất bại, đội tuyển Indonesia cũng bị loại khỏi AFF Cup 2024 ngay sau vòng bảng. Đến lượt đội U-22 cũng rất nhiều ngoại binh nhập tịch vẫn bị loại ngay sau vòng bảng SEA Games 33, tương tự đội tuyển nữ không có huy chương Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Đội hình của tuyển Malaysia bị phát hiện có đến 7 cầu thủ nhập tịch gian lận với mục đích tranh vé đi Asian Cup 2027 với tuyển Việt Nam. Ảnh: AFC.

Không chỉ có cầu thủ nhập tịch dạng di sản, bóng đá Indonesia còn có nhiều HLV, chuyên gia bóng đá Hà Lan ở các phòng ban của PSSI cùng với Giám đốc kỹ thuật hiện nay cũng là người Hà Lan nhưng không thành công.

Trong khi đó, làng bóng Malaysia “copy” toàn tập Indonesia. Nổi bật là Chủ tịch Ismail cũng rất “sính ngoại” với CLB Johor Darul Tazim toàn cầu thủ nhập tịch, chỉ có vài gương mặt cầu thủ nội.

Cùng với đó, Malaysia ồ ạt làn sóng nhập tịch ở đội tuyển đã dẫn kết một kết cục thật bi thảm mà FIFA và AFC đang giáng xuống do gian lận hồ sơ. Bóng đá Malaysia đang vướng nhiều rắc rồi và đứng trước nguy cơ sụp đổ. Họ đang bị bủa vây tứ phía, từ FIFA, đến AFC, cơ quan cảnh sát Malaysia phải vào cuộc điều tra vụ "phù phép" hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch.