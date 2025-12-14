Chuyên gia bóng đá Indonesia cay đắng: 'Tiếc vì Việt Nam không thắng Malaysia 3-0' 14/12/2025 13:09

Chiến thắng 3-1 trước Myanmar trong trận đấu quyết định của bảng C tại SEA Games 2025 vẫn không giúp đội tuyển U-22 Indonesia thoát khỏi nguy cơ bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Đó là nỗi cay đắng của bóng đá Indonesia tại SEA Games 33 đang tổ chức tại Thái Lan.

Đội tuyển U-22 Indonesia đã bị loại, không thể tiến vào bán kết SEA Games 33, dù họ đang là đương kim vô địch. Trước đó, đội tuyển U-22 Indonesia đã thua Philippines với tỷ số 0-1. Đội quân của HLV Indra Sjafri buộc phải... về nước do thua Malaysia với hiệu số bàn thắng bại kém hơn khi so sánh đội nhì bảng xuất sắc nhất để vào bán kết.

Ba bàn thắng được ghi bởi Tony Firmansyah và Jens Raven (với một pha lập cú đúp) đã giúp Indonesia ngược dòng thắng Myanmar 3-1 nhưng chừng đó là chưa đủ. Bình luận viên bóng đá Indonesia, Ronny Pangemanan, đã lên tiếng về thất bại đau đớn của đội nhà.

"Thật đáng tiếc. Chúng tôi thắng 3-1 nhưng lại thất bại vì Malaysia giành vé vào vòng tiếp theo. Malaysia ghi bốn bàn và để thủng lưới ba bàn. Họ bằng điểm với chúng tôi. Chúng tôi để thủng lưới hai bàn và ghi ba bàn," Ronny Pangemanan chia sẻ trên kênh YouTube của Bung Ropn. "Nếu Malaysia thua 0-3 (trước Việt Nam), chúng tôi đã giành quyền đi tiếp. Thật đáng tiếc. Cảm giác thật lẫn lộn", Ronny Pangemanan nói thêm.

Bóng đá Indonesia trở thành cựu vương SEA Games. ẢNH: BOLA

U-22 Indonesia quá chậm chạp

Ronny Pangemanan thừa nhận rằng màn trình diễn của Indonesia là rất yếu kém. "Nhưng nếu nhìn lại trận đấu, chúng ta thực sự không quá nhiệt huyết. Có thể thấy những bàn thắng đó đến như thế nào. Hơn nữa, hai bàn thắng cuối cùng đều được ghi ở phút bù giờ. Nếu chúng được ghi trước phút 90 hoặc 80, thì tỷ số sẽ tốt hơn nhiều, nâng tổng số bàn thắng lên 4 vì mục tiêu của chúng ta là giành chiến thắng chung cuộc 4-1", Pangemanan kết luận.

"Chúng ta nên biết ơn chiến thắng 3-1 này. Nhưng kết quả này không cho phép chúng ta tiến vào bán kết, giờ thì chủ nhà Thái Lan đang chờ đón Malaysia. Vì vậy, đội á quân xứng đáng nhất là Malaysia", Pangemanan nói thêm.

2. Khởi đầu thảm họa của Indonesia

Theo Pangemanan, thảm họa xảy ra vì Indonesia đã để thủng lưới trước. Điều đó đã gây áp lực lớn lên các cầu thủ.

"Chúng ta đã để thủng lưới bàn đầu tiên trước Myanmar. Nếu không để thủng lưới, chúng ta đã có thể thắng 3-0. Đó sẽ là một bàn thắng tốt để giành vé đi tiếp. Việc để thủng lưới bàn đó đã gây áp lực lên các cầu thủ," Pangemanan nhận định.

Việc HLV Indra Sjafri tung Jens Raven vào sân là một quyết định đúng đắn, khi cầu thủ nhập tịch này đã đóng góp hai bàn thắng. Tuy nhiên, bàn thắng ở phút cuối cùng của anh vẫn không thể cứu vãn được tình thế cho đội trẻ Garuda.

"Toni Firmansyah đã ghi bàn gỡ hòa 1-1. Sau đó Jens Raven được tung vào sân, nhưng đã quá muộn, ở những phút cuối cùng. Và anh lẽ ra có thể ghi thêm hai bàn nữa nếu vào sân sớm hơn", Pangemanan tiếc nuối cho biết.

Indonesia đã bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 33. ẢNH: BOLA

3. Bài học từ Myanmar

Phải thừa nhận rằng, theo Pangemanan, màn trình diễn của Indonesia đã không đạt được kỳ vọng. Ngược lại, Myanmar đã chơi tốt hơn, dù cuối cùng vẫn thua cuộc.

"Nếu phải đánh giá lối chơi của chúng tôi, thì chắc chắn đó không phải là điều chúng tôi mong muốn. Có rất nhiều đường chuyền sai địa chỉ, kiểm soát bóng kém và lối chơi vội vàng. Thực tế, tôi thấy Myanmar chơi rất tốt. Họ kiểm soát trận đấu tốt hơn, những đường chuyền của họ rất xuất sắc, và họ chỉ hướng đến một trận hòa. Điều đó rất rõ ràng.

Nhưng cuối cùng, họ đã để thủng lưới hai bàn bởi Jens Raven. Theo những gì tôi thấy, trận đấu của chúng tôi thực sự rất khó khăn. Chúng tôi thiếu đi sự nhiệt huyết. Sự sáng tạo ở khu vực giữa sân đã biến mất. Nó hoàn toàn không tồn tại. Có sự thiếu kết nối giữa tuyến giữa và hàng công", Pangemanan kết luận.