AFC nói U-23 Việt Nam dễ dàng thắng Jordan nhờ 1 yếu tố khác biệt 07/01/2026 11:47

(PLO)- AFC cho biết chiến thắng của U-23 Việt Nam trước Jordan là rất dễ dàng, đồng thời nhấn mạnh một yếu tố khác biệt làm nên trận thắng cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Hai bàn thắng trong hiệp một đã giúp U-23 Việt Nam có khởi đầu thắng lợi tại vòng chung kết U-23 châu Á với chiến thắng 2-0 trước Jordan vào đêm qua 6-1 nhờ hai pha lập công của Đình Bắc (penalty) và Hiểu Minh.

Bình luận về trận đấu, liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã nói về điều làm nên sự khác biệt giữa Việt Nam và Jordan. AFC cho biết, "đội bóng của HLV Kim Sang-sik đã tận dụng tối đa các tình huống cố định để tạo lợi thế lớn, thuận lợi trong hành trình tiến vào tứ kết từ bảng A. Đối thủ tiếp theo của Việt Nam vào thứ Sáu (9-1) là Kyrgyzstan, đội bóng lần đầu tiên góp mặt tại giải, trong khi Jordan sẽ đối đầu với Saudi Arabia".

AFC khẳng định, Việt Nam khởi đầu trận đấu tốt hơn Jordan với một vài cú sút xa của đội trưởng Khuất Văn Khang và Phạm Minh Phúc, nhưng đều bị thủ môn Abdelrahman Suleiman của Jordan cản phá.

AFC nói những tình huống cố định, trong đó có quả phạt góc của Văn Khang dẫn đến bàn thắng thứ 2, đã giúp Việt Nam đánh bại Jordan. ẢNH: AFC

Sự quyết liệt ngay từ đầu của đội bóng Đông Nam Á đã được đền đáp ở phút thứ 15 khi Nguyễn Đình Bắc dứt điểm thành công từ chấm 11 mét sau khi được hưởng quả phạt đền nhờ VAR, do Mohammad Taha đã dùng tay cản phá bóng từ pha đá phạt góc của Việt Nam.

Jordan tìm kiếm cơ hội đáp trả và có thêm bóng nhưng bộ ba tiền đạo Odeh Fakhoury, Khaldoon Sabra và Mahmoud Theeb hầu như không có nhiều không gian hoạt động khi hàng phòng ngự Việt Nam kiểm soát chặt chẽ.

"Thay vào đó, Việt Nam có cơ hội gia tăng lợi thế từ một tình huống cố định khác ở phút 29 nhưng cú đánh đầu của Phạm Lý Đức đã bị Suleiman đẩy bóng vọt xà ngang. Tuy nhiên, Suleiman đã không thể đứng vững ở phút 42 khi Nguyễn Hiểu Minh ung dung băng xuống đệm bóng vào lưới ghi bàn từ quả phạt góc xoáy vào trong của Văn Khang", AFC viết.

Jordan suýt chút nữa đã rút ngắn tỷ số ở phút bù giờ hiệp 1 nhưng cú sút phạt trực tiếp của Yousef Qashi lại đưa bóng đi trúng xà ngang, giúp U-23 Việt Nam bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước khá lớn.

AFC nói Việt Nam đã có chiến thắng dễ dàng trước Jordan. ẢNH: AFC

Jordan gia tăng sức ép sau giờ nghỉ giải lao khi họ tìm cách trở lại trận đấu nhưng lại bị những pha dứt điểm thiếu chính xác của Theeb và Seif Suleiman làm hỏng, khiến thủ môn Trần Trung Kiên của Việt Nam không phải trổ tài cản phá.

"Đội bóng của Tây Á cuối cùng cũng tạo ra cơ hội thực sự đầu tiên của mình ở phút thứ 79 khi Ali Hajabi đánh đầu chuyền bóng từ quả phạt góc cho Hashem Almbaidin, nhưng tiền vệ này lại đánh đầu vọt xà ngang. Trong khi đó, cú sút của Fakhoury ở phút bù giờ cũng bị Trần Trung Kiên cản phá, giúp Việt Nam giành chiến thắng một cách dễ dàng trước Jordan", AFC chia sẻ cuối bài viết.