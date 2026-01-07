AFC ngỡ ngàng với U-23 Việt Nam khi qua mặt cả Saudi Arabia 07/01/2026 10:57

(PLO)- Chiến thắng U-23 Jordan 2-0 ở trận ra quân bảng A vòng chung kết U-23 châu Á 2026 đã đưa U-23 Việt Nam thẳng lên ngôi đầu bảng, tạo nên dấu ấn mạnh mẽ giữa bảng đấu được đánh giá là rất khốc liệt.

Màn trình diễn thuyết phục của thầy trò HLV Kim Sang-sik đã mang về 3 điểm trọn vẹn và nhận được nhiều lời khen từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trong bối cảnh U-23 Việt Nam phải thi đấu dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Jeddah, Saudi Arabia.

Trận đấu diễn ra vào giữa trưa tại sân King Abdullah, nơi cái nóng sa mạc thực sự thử thách các cầu thủ. Dù vậy, các tuyển thủ trẻ Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin, tổ chức lối chơi chặt chẽ và thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật. Hai bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Hiểu Minh là phần thưởng xứng đáng cho cách tiếp cận trận đấu chủ động, kỷ luật và hiệu quả.

HLV Kim Sang-sik không giấu được sự hài lòng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh giá cao tinh thần thi đấu chuyên nghiệp của các học trò, đặc biệt là khả năng tận dụng các tình huống cố định, yếu tố từng mang lại thành công cho đội ở những giải đấu trước. Ông cho biết ban huấn luyện luôn nhắc nhở các cầu thủ phải giữ sự tập trung tối đa ở những thời điểm nhạy cảm, và điều đó được thể hiện rõ trên sân. Theo ông Kim, ưu tiên lớn nhất lúc này là giúp toàn đội nhanh chóng hồi phục thể lực để sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo gặp U-23 Kyrgyzstan.

Thái Sơn và đồng đội thắng đẹp U-23 Jordan. Ảnh: VFF.

Ở phía bên kia, HLV Omar Nahji của U-23 Jordan thực sự thất vọng. Đội bóng Tây Á nhập cuộc chậm chạp, tự đẩy mình vào thế khó ngay trong hiệp một và phải trả giá bằng hai bàn thua xuất phát từ những sai lầm cá nhân.

Dù đã chơi nỗ lực hơn sau giờ nghỉ, Jordan chỉ có ba cú sút trúng đích và không đủ sắc bén để xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức tốt của Việt Nam. Theo ông Nahji, nếu các học trò thể hiện sự nghiêm túc sớm hơn và tận dụng được những cơ hội hiếm hoi, cục diện trận đấu có thể đã khác.

Cũng tại bảng A, đội chủ nhà Saudi Arabia chỉ giành chiến thắng sát nút U-23 Kyrgyzstan 1-0 trong thế 11 đánh 10. HLV Luigi Di Biagio đã dành nhiều lời khen cho tinh thần chiến đấu của các học trò. Trận đấu chỉ được định đoạt ở những phút cuối, trong bối cảnh Kyrgyzstan phải chơi thiếu người sau thẻ đỏ.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik vươn lên giữ ngôi đầu bảng A sau trận ra quân. Ảnh: VFF.

Kết quả của lượt trận mở màn đã tạo nên cục diện đầy bất ngờ khi U-23 Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A, xếp trên cả những đội bóng được đánh giá cao như Saudi Arabi và Jordan. Đây là lợi thế rất lớn về mặt tâm lý, đồng thời khẳng định tham vọng tiến sâu của đại diện Đông Nam Á tại giải đấu năm nay.

Với phong độ hiện tại và sự tự tin đang lên cao, bóng đá trẻ Việt Nam đang cho thấy họ không đến Saudi Arabia chỉ để học hỏi, mà sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ mạnh nhất châu lục.