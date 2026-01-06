U-23 Jordan - U-23 Việt Nam: Một lịch sử tươi đẹp 06/01/2026 12:39

(PLO)- U-23 Việt Nam chẳng hề thua kém U-23 Jordan dẫu họ có thứ hạng hơn Việt Nam rất nhiều.

HLV Omar Najhi của Jordan nêu mục tiêu trận đầu bảng A giải U-23 châu Á gặp U-23 Việt Nam phải có 3 điểm. Có điều lịch sử gần nhất, U-23 Jordan từng chạm trán và hòa 1-1 với U-23 Việt Nam trên đất Thái Lan. Đó là VCK U-23 châu Á năm 2020 trên đất Thái Lan. Khi đó thầy trò HLV Park Hang-seo đã bị “soi” rất kỹ sau thành tích “Thường Châu 2018”.

U-23 Việt Nam - U-23 Jordan tại VCK U-23 châu Á năm 2020 tại Thái Lan. Ảnh:CTP

Về cấp độ đội U-23, đội trẻ Việt Nam chưa bao giờ lép vế Jordan qua trận hòa gần nhất 5 năm về trước trên đất Thái Lan. Còn về thành tích cao nhất tại giải U-23 châu Á, Jordan chỉ đồng hạng 3 năm 2013, còn Việt Nam từng á quân năm 2018.

Ở cấp độ đội tuyển, tại vòng loại Asian Cup 2019, Việt Nam thua Jordan 0-1 trên sân nhà, sau đó hòa 1-1 tại Jordan. Đến VCK Asian Cup 2019, Việt Nam tiễn Jordan rời khỏi giải ở vòng 16 đội sau loạt luân lưu thắng 4-2, còn thời gian thi đấu chính thức hòa 1-1.

U-23 Jordan chuẩn bị chu đáo và vào guồng để đánh bại U-23 Việt Nam lúc 18 giờ 30 ngày 6-1 trên sân King Abdullah Sport City tại Jeddah. Ảnh: CTP

Những lần chạm trán đó, bóng đá Jordan cũng có thứ hạng cao hơn Việt Nam rất nhiều, và nay cũng thế. Hiện nay Jordan đang đứng thứ 64 FIFA, còn Việt Nam ở vị trí 107.

Cách phát biểu của HLV Kim Sang-sik trong cuộc họp báo rất khôn khéo, ông né tránh và không nêu mục tiêu thắng hay hòa Jordan ở trận ra quân, nhưng mục tiêu 3 điểm của U-23 Việt Nam là điều tất nhiên, chẳng cần phải nói ra một cách thừa thải như thế.

Trong khi đó HLV Omar Najhi của Jordan thì lên tiếng phải lấy 3 điểm khi gặp Việt Nam để dễ dàng toan tính tiếp. Cầu thủ Jordan thì có sự chuẩn bị tốt nhất, hưng phấn nhất và rất háo hức xung trận.

Jordan là kèo trên so với U-23 Việt Nam, nhưng chiến thắng hay không lại là chuyện khác. Với việc có nhà cầm quân tài năng như HLV Kim Sang-sik, U-23 Việt Nam có cơ sở để đánh bại Jordan.