Lịch thi đấu của U-23 Việt Nam ở bảng A với tứ mã tranh hùng 05/01/2026 17:09

(PLO)- Chỉ còn đúng một ngày nữa, đội tuyển U-23 Việt Nam nhập cuộc vòng chung kết U-23 châu Á 2026 khai diễn tại Saudi Arabia cùng với 15 đội mạnh khác tranh nhau 1 chiếc cúp.

Lịch thi đấu của U-23 Việt Nam tại vòng chung kết U-23 châu Á diễn ra tại Saudi Arabia đã được xác định, với ba trận đấu vòng bảng và hai đội của mỗi bảng giành vé vào tứ kết. Theo đó, U-23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ U-23 Jordan, U-23 Kyrgyzstan và chủ nhà U-23 Saudi Arabia.

Trận ra quân của thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ diễn ra vào ngày 6-1-2026 chạm trán U-23 Jordan lúc 18 giờ 30 (theo giờ Việt Nam). Đây là trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng, bởi kết quả sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện của cả bảng đấu. Sau trận khai màn ba ngày, bóng đá trẻ Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai gặp U-23 Kyrgyzstan diễn ra vào ngày 9-1-2026, lúc 21 giờ. Trận này là cơ hội để Việt Nam tích lũy điểm số, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều thách thức khi đối thủ là ẩn số khó lường tại giải.

Vòng bảng của thầy trò ông Kim khép lại bằng trận đấu được chờ đợi nhất, khi đối đầu với chủ nhà U-23 Saudi Arabia vào ngày 12-1-2026, lúc 23 giờ 30 và nhiều khả năng sẽ quyết định vé đi tiếp của bảng A.

Khuất Văn Khang (8) giàu kinh nghiệm trong đội hình trẻ Việt Nam. Ảnh: CCT.

Hiện tại, 16 đội tuyển dưới 23 tuổi ở châu Á đã lần lượt công bố danh sách lực lượng với kỳ vọng chinh phục vinh quang, và theo đánh giá từ trang chủ AFC, mỗi đội đều sở hữu ít nhất một gương mặt đủ sức tạo dấu ấn đặc biệt. Riêng tại bảng A, cuộc cạnh tranh hứa hẹn sẽ vô cùng khốc liệt khi hội tụ cả những đội bóng giàu truyền thống lẫn những tân binh đầy khát vọng.

Với U-23 Việt Nam, cái tên được đặt nhiều niềm tin là Khuất Văn Khang. Ở tuổi 21, tiền vệ này đã sớm khẳng định vị thế trong màu áo đội tuyển quốc gia, điều hiếm thấy với một cầu thủ trẻ. Sở hữu lối chơi năng nổ, tư duy chiến thuật tốt và khả năng kết nối các tuyến, Văn Khang được xem như trung tâm vận hành của đội. Sự điềm tĩnh và bản lĩnh thi đấu quốc tế của anh được kỳ vọng sẽ giúp U-23 Việt Nam tiến xa, thậm chí vượt qua cột mốc á quân năm 2018 từng làm nức lòng người hâm mộ.

Phía bên kia chiến tuyến, U-23 Jordan mang đến Odeh Fakhoury, mũi nhọn tấn công nguy hiểm nhất của họ. Fakhoury đã gây ấn tượng mạnh trong chiến dịch vòng loại và mới đây còn góp mặt tại FIFA Arab Cup 2025. Khả năng di chuyển thông minh, chọn vị trí tinh tế cùng sự lạnh lùng trong những pha dứt điểm giúp anh trở thành niềm hy vọng lớn nhất của Jordan trong hành trình vượt qua bảng đấu được đánh giá là không dễ thở.

Odeh Fakhoury (9) lợi hại của U-23 Jordan. Ảnh: TAFC.

Lần đầu tiên góp mặt ở một vòng chung kết U-23 châu Á, đội tuyển Cộng hòa Kyrgyzstan bước vào giải đấu với tâm thế của kẻ học hỏi nhưng không thiếu tham vọng. Nguồn cảm hứng lớn nhất của họ đến từ Kimi Merk, tiền vệ sáng tạo đang khoác áo Dordoi Bishkek. Tại vòng loại, Merk đã chứng minh giá trị bằng cả bàn thắng lẫn kiến tạo. Khả năng điều tiết lối chơi và tạo đột biến của anh sẽ đóng vai trò then chốt trong nỗ lực tìm kiếm những điểm số lịch sử cho đội bóng Trung Á.

Trong khi đó, chủ nhà Saudi Arabia đặt trọn niềm tin vào Musab Aljuwayr. Là gương mặt quen thuộc trong kế hoạch của HLV Herve Renard tại vòng loại World Cup 2026, Aljuwayr mang đến sự sáng tạo và linh hoạt nơi tuyến giữa. Aljuwayr cùng đồng đội có tham vọng giúp U-23 Saudi Arabia mang về chức vô địch châu lục lần thứ hai ngay trên sân nhà, trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả.