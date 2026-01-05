HLV Amorim tuyên bố gây chấn động, không còn sợ bị Man United sa thải 05/01/2026 13:32

(PLO)- Old Trafford tiếp tục nóng lên khi Ruben Amorim công khai bày tỏ sự không hài lòng với thượng tầng Man United, đồng thời khẳng định rõ ràng tham vọng của mình là trở thành người đứng đầu thực sự, chứ không phải một HLV bị bó hẹp quyền hạn.

Phát biểu thẳng thắn của HLV Amorim nhanh chóng gây chấn động Ban lãnh đạo CLB Man United, làm dấy lên nhiều tranh luận về cấu trúc quyền lực bên trong Old Trafford - “Nhà hát của những giấc mơ”.

Sau trận hòa 1-1 với chủ nhà Leeds United trên sân Elland Road cuối tuần qua, HLV Amorim đã tận dụng buổi họp báo để nói rõ quan điểm. Khi được hỏi về vai trò của mình trong bộ máy điều hành đội bóng, chiến lược gia người Bồ Đào Nha không vòng vo. Ông nhấn mạnh rằng bản thân không đến Man United để chỉ phụ trách chiến thuật hay buổi tập, mà để trở thành một nhà quản lý toàn diện, người có tiếng nói trong mọi quyết định quan trọng liên quan đến đội bóng.

Theo lời Amorim, việc bị xem như một “HLV phó” trá hình là điều ông không thể chấp nhận. Ông khẳng định rõ ràng rằng mình là HLV trưởng của Man United, và vị trí đó phải đi kèm với quyền hạn tương xứng. Những phát biểu được ESPN dẫn lại cho thấy sự cứng rắn hiếm thấy, đặc biệt trong bối cảnh nội bộ MU vốn đã nhiều bất ổn suốt thời gian dài.

Cunha gỡ hòa cho MU trong chuyến làm khách ở Leeds. Ảnh: EPA.

Gia nhập đội bóng từ Sporting Lisbon vào tháng 11-2024 với bản hợp đồng kéo dài đến tháng 6-2027, ông Amorim mang theo kỳ vọng lớn về một cuộc tái thiết. Tuy nhiên, sau hơn một năm làm việc, ông tỏ ra thất vọng với những vướng mắc phía sau hậu trường. Chính sách chuyển nhượng thiếu nhất quán, cùng mối quan hệ chưa thực sự trơn tru với giám đốc bóng đá Jason Wilcox, được xem là những nguyên nhân chính khiến Amorim cảm thấy bị cản trở trong việc triển khai tầm nhìn của mình.

Trong tuyên bố mang tính cảnh báo, Amorim kêu gọi tất cả các bộ phận ở CLB cần làm đúng trách nhiệm, thay vì để quyền lực bị phân mảnh. Ông nhấn mạnh rằng bản thân sẽ tiếp tục làm việc hết mình trong khoảng thời gian 18 tháng tới, không sợ bị sa thải và chỉ rời đi khi MU tìm được người thay thế phù hợp. Thông điệp này cho thấy Amorim không có ý định thỏa hiệp.

HLV Amorim không sợ bị sa thải. Ảnh: EPA.

Bên cạnh những vấn đề nội bộ, Amorim cũng đề cập đến áp lực từ bên ngoài, đặc biệt là các chỉ trích đến từ những cựu cầu thủ Man United nay trở thành bình luận viên, tiêu biểu như cựu đội trưởng Quỷ đỏ Gary Neville. Theo ông, nếu CLB không đủ mạnh mẽ để đối diện và phản hồi những luồng dư luận đó, thì những thay đổi sâu rộng là điều không thể tránh khỏi.

Những phát ngôn cứng rắn của Ruben Amorim đang mở ra một nội tình mới đầy căng thẳng tại Old Trafford. Câu chuyện xoay quanh kết quả trên sân cỏ, nhưng vẫn là cuộc đấu ngầm về quyền lực, tầm ảnh hưởng và vai trò thực sự của một HLV trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại. Một lần nữa, Man United cho thấy họ đang chìm sâu trong khủng hoảng và cần có những thay đổi phù hợp.