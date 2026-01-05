Phản ứng của Sir Alex Ferguson trước tiếng la ó chỉ trích dữ dội từ fan MU 05/01/2026 07:29

(PLO)- Phản ứng của Sir Alex Ferguson trước những tiếng la ó từ fan MU tại Old Trafford cho thấy rõ cảm xúc của ông.

Nhìn lại quá khứ: Những tiếng la ó vang vọng khắp sân Old Trafford, đó là cảnh tượng từng xảy ra trong thời kỳ hoàng kim của Manchester United dưới thời HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson, điều mà HLV người Scotland không hài lòng khi bị chất vấn.

Manchester United đã bị khán giả nhà la ó dữ dội vào tối thứ Ba sau màn trình diễn tệ hại trước Wolves, được Gary Neville mô tả là "tệ nhất trong số những màn trình diễn tệ hại".

Đó là tiếng la hét mà các cầu thủ đội chủ nhà MU phải hứng chịu khi họ trở thành đội thứ ba trong mùa giải này không thể đánh bại đội cuối bảng Wolves khi hai đội hòa nhau 1-1 trên sân Old Trafford vào ngày cuối cùng của năm 2025. Ruben Amorim càng thêm khó khăn trên cương vị HLV trưởng "quỷ đỏ" sau trận hòa 1-1 với Leeds United vào đêm qua 4-1, nhưng ngay cả Sir Alex Ferguson vĩ đại cũng phải đối mặt với những khó khăn khi chúng ập đến. Có thể nói, ông ấy không hề hài lòng.

Huyền thoại của MU Gary Neville là một trong những người nhận xét về lòng trung thành của người hâm mộ "quỷ đỏ". Với sức hút toàn cầu của MU, 76.000 chỗ ngồi tại Old Trafford luôn được bán hết vé. Ngay cả khi đội bóng không có phong độ tốt nhất.

Đó là trường hợp vào năm 2005 khi các cổ động viên MU la ó phản đối đội bóng ngay trên sân nhà sau khi Blackburn Rovers giành trọn ba điểm. Vào thời điểm đó, Sir Alex Ferguson đã hai năm không giành được chức vô địch Ngoại hạng Anh. Chuỗi trận không vô địch đó sau này kéo dài đến ba năm.

Sir Alex Ferguson phải đối mặt với tiếng la ó từ chính fan đội nhà. ẢNH: MIRROR

Niềm tin vào Sir Alex bắt đầu lung lay ở một số người là chính fan của MU. Mới chỉ tháng chín mà đội bóng của Ferguson đã kém đội đầu bảng Chelsea 10 điểm ở giải Premier League sau khi chỉ chơi sáu trận. Vị HLV người Scotland, vốn không bao giờ né tránh đối đầu với truyền thông, đã không ngần ngại lên tiếng.

"Không, tôi sẽ không giải thích gì thêm", Sir Alex Ferguson nói vài ngày sau đó. Những người hâm mộ MU cũng ngày càng thất vọng với sự thay đổi hệ thống, rõ ràng là nó không mang lại hiệu quả như mong muốn. Họ đã hô vang "4-4-2" trong trận thua trước Blackburn - lời kêu gọi quay trở lại hệ thống đã mang lại thành công trước đó.

Một thành viên sáng lập của Hiệp hội Cổ động viên Manchester United độc lập (Imusa) cho biết người hâm mộ MU không còn cách nào khác để bày tỏ sự thất vọng ngoài việc la ó - nhưng đó không phải là phản ứng bốc đồng trước một trận thua.

"Những gì xảy ra vào thứ Bảy là sự tích tụ của những cảm xúc tiêu cực đã kéo dài từ lâu", người này nói, "Người hâm mộ đã quá quen với sự tầm thường trong một thời gian dài và đây là lúc họ quyết định rằng đã đến lúc phải chấm dứt. Bạn có thể tranh luận xem việc la ó HLV là tốt, xấu hay không quan trọng, nhưng người hâm mộ còn lựa chọn nào khác để thể hiện sự bất mãn của mình?".

Người này thậm chí còn cho rằng Fergie lẽ ra nên giải nghệ trong vinh quang rực rỡ sau cú ăn ba năm 1999. Hoặc như năm 2002 khi Fergie tuyên bố sẽ giải nghệ.

"Kể từ đó, thành tích thi đấu của Manchester United luôn ở mức thấp nghiêm trọng", là một trong những lời nhận xét. Khả năng chọn cầu thủ của Ferguson cũng bị đặt dấu hỏi sau khi một số tân binh không đáp ứng được kỳ vọng.

Kết luận là: "Trong bốn năm qua, một số bản hợp đồng mà Sir Alex Ferguson thực hiện đáng ngờ đến mức người ta phải tự hỏi liệu ông ấy có từng gặp những cầu thủ này trước khi mua họ hay không", fan này tiếp tục.

MU của Sir Alex đã trở lại đầy mạnh mẽ. ẢNH: BRADLEY ORMESHER

Sau trận thua dẫn đến những tiếng la ó, Ferguson đã lên tiếng bảo vệ đội bóng của mình, khẳng định: "Phong độ không đến nỗi tệ. Trận thua trước Blackburn là một kết quả đáng tiếc vì chúng tôi đã bỏ lỡ một số cơ hội tốt. Không có ích gì khi tự thương hại bản thân, bạn chỉ cần tiếp tục tiến lên và chúng tôi đã làm được".

Mặc dù đã nỗ lực phục hồi phong độ trong mùa giải đó, khi Manchester United gây áp lực lên Chelsea của Jose Mourinho, họ vẫn không thể đạt được mục tiêu. "Quỷ đỏ" kết thúc mùa giải năm đó với chức vô địch League Cup, nhờ chiến thắng trước Wigan ở Cardiff, là một niềm an ủi phần nào, nhưng đây không phải là danh hiệu mà bất kỳ ai trong CLB đều mong muốn.

Tuy nhiên, Ferguson đã giúp MU lấy lại được phong độ. Năm 2006 đánh dấu sự kết thúc của giai đoạn khó khăn nhất đối với HLV người Scotland khi MU giành được cú hat-trick vô địch Premier League từ năm 2007 đến 2009. Xen giữa đó là thành công tại Champions League, với sự dẫn dắt của Wayne Rooney, Carlos Tevez và Cristiano Ronaldo: một đội bóng mà Sir Alex Ferguson coi là đội hình vĩ đại nhất trong thời gian ông dẫn dắt.