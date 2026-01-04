Huyền thoại MU giành 5 danh hiệu Premier League phá sản: 'May mắn tôi còn việc làm' 04/01/2026 10:17

Huyền thoại MU vô địch Champions League năm 2008 và giành 5 chức vô địch Premier League Wes Brown đã nộp đơn xin phá sản. Ai cũng nghĩ một người sở hữu năm chức vô địch Ngoại hạng Anh và huy chương vô địch Champions League sẽ có cuộc sống sung túc về tài chính. Thế nhưng, cựu ngôi sao của đội chủ sân Old Trafford, Wes Brown đã không gặp may trong cuộc sống sau khi giải nghệ.

Người hâm mộ bóng đá đã vô cùng sửng sốt khi cựu tuyển thủ với 23 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Anh tuyên bố phá sản vào năm 2023. Cựu hậu vệ Wes Brown là một phần của kỷ nguyên huy hoàng nhất dưới thời Sir Alex Ferguson, thậm chí còn kiến ​​tạo cho Cristiano Ronaldo trong trận chung kết Champions League năm 2008 trước Chelsea.

Tuy nhiên, một loạt các khoản đầu tư tồi tệ cùng với sự hướng dẫn không đầy đủ về quản lý tài sản đã đẩy Brown vào tình trạng khó khăn tài chính. Mặc dù từng kiếm được tới 50.000 bảng mỗi tuần trong thời gian thi đấu, anh lại phải vật lộn để kiếm tiền sau khi giải nghệ.

Huyền thoại MU 46 tuổi hiện đang ở trong một vị thế tốt hơn nhiều và đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất về tài chính. Brown đã rất thẳng thắn về kinh nghiệm của mình và cách công việc phát thanh truyền hình cùng với nhiều dự án khác đã giúp anh vượt qua những gì anh gọi là "một chặng đường khó khăn".

Huyền thoại MU Wes Brown (phải) từng phá sản. ẢNH: MANCHESTER UNITED

"May mắn là tôi vẫn còn việc làm, thế là tốt rồi", Wes Brown nói, "Mọi chuyện giờ đã được giải quyết ổn thỏa, theo nghĩa là tôi biết mình cần làm gì và mọi người đều hài lòng với mọi thứ. Vì vậy, giờ tôi chỉ việc tiếp tục công việc thôi. Đó là một quãng thời gian khó khăn, thật khó để tự mình vượt qua. Nhưng may mắn là tôi vẫn làm khá nhiều việc và giờ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Đây là lần thứ hai tôi thoát khỏi tình trạng đó".

Wes Brown giữ im lặng về đơn xin phá sản gửi tới HMRC trong 12 tháng sau khi thông tin được công khai. Tuy nhiên, cuối cùng anh cũng đã có thể cởi mở chia sẻ về giai đoạn khó khăn đó. Tổng cộng, cựu hậu vệ này đã giành được 11 danh hiệu lớn trong suốt 15 năm gắn bó với đội một của Manchester United.

Wes Brown gia nhập học viện của đào tạo trẻ của "quỷ đỏ" khi mới 12 tuổi và sau đó trở thành một trong hai cầu thủ duy nhất hai lần giành được giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm Jimmy Murphy (người còn lại là Ryan Giggs). Sau khi giải nghệ, Brown tập trung vào việc chia sẻ cho các vận động viên về kiến ​​thức tài chính và sự cẩn trọng, điều mà anh cho rằng mình còn thiếu sót trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp bóng đá.

"Với tôi, vấn đề chủ yếu là không biết nên tâm sự với ai về những chuyện đó", Brown tiếp tục, "Đôi khi chỉ là cảm giác "Tôi không chắc đó có phải là điều đúng đắn nên làm hay không". Nhưng rồi bạn tạm gác chuyện đó lại, quên đi bản thân, và sau đó lại có chuyện liên quan đến nó xuất hiện.

Nhưng tôi luôn cảm thấy nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ mời thêm nhiều người và lắng nghe lời khuyên của họ. Nhưng nó không thể thực hiện được vào thời điểm đó. Nếu có điều gì đó, thì đó là việc cân nhắc giữa ưu điểm và nhược điểm. Tôi cảm thấy việc này dễ dàng hơn nhiều khi có những người mình tin tưởng cùng tham gia".

Wes Brown đã vượt qua giai đoạn khó khăn về tài chính. ẢNH: MIRROR

Brown không phải là cầu thủ duy nhất gặp khó khăn về tài chính sau khi giải nghệ. Huyền thoại của Liverpool, John Barnes, đã phải đối mặt với nhiều đơn xin phá sản trong những năm qua, đơn gần đây nhất xuất hiện vào năm ngoái do các khoản nợ chưa thanh toán lên tới 1,5 triệu bảng Anh. Cựu ngôi sao của Manchester City, Trevor Sinclair, cũng bị tuyên bố phá sản vào tháng 6 năm 2025 sau khi không thanh toán được khoản thuế vượt quá 36.000 bảng Anh.