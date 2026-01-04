MU có tin vui về McTominay 04/01/2026 07:08

MU có tin vui về McTominay, dường như sắp thu lợi từ một điều khoản khôn ngoan được cài cắm trong hợp đồng đưa Scott McTominay rời Old Trafford để đến Napoli vào mùa hè năm 2024, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Theo đó, Manchester United có thể nhận được một khoản lợi nhuận tài chính đáng kể nhờ một điều khoản khéo léo trong hợp đồng chuyển nhượng Scott McTominay sang Napoli. Tiền vệ người Scotland đã chia tay CLB thời thơ ấu của mình vào mùa hè năm 2024, gia nhập đội bóng lớn của Ý với giá 30,5 triệu euro (25,7 triệu bảng Anh), chấm dứt mối quan hệ kéo dài hai thập kỷ của anh với đội chủ sân Old Trafford.

Quyết định bán McTominay của MU đã gây ngạc nhiên cho người hâm mộ, bởi truyền thống đáng tự hào của MU trong việc trọng dụng các cầu thủ trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ, nhưng động thái này có thể mang lại lợi nhuận nhờ điều khoản bán lại được đưa vào hợp đồng.

Theo các điều khoản, 10% tiền thu được từ thương vụ bán McTominay trong tương lai của Napoli sẽ được chuyển trực tiếp về cho Manchester United. Điều này có thể giúp MU có được số tiền đáng kể, khi cầu thủ 29 tuổi này tiếp tục khẳng định danh tiếng của mình như một trong những tiền vệ hàng đầu châu Âu, thể hiện phong độ ấn tượng cho cả CLB và đội tuyển Scotland, dẫn đến giá trị chuyển nhượng tăng cao.

MU có tin vui về McTominay. ẢNH: EPA

Năm ngoái, McTominay được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải ở Ý sau một mùa giải ra mắt ấn tượng, nơi anh đóng vai trò quan trọng giúp đội bóng Napoli của HLV Antonio Conte giành chức vô địch Serie A. Tổng cộng, cầu thủ mang áo số 8 của Napoli đã ghi 13 bàn thắng trong 36 lần ra sân trên mọi đấu trường, giúp anh được đề cử cho giải thưởng Quả bóng vàng danh giá mà Ousmane Dembele đã giành được.

McTominay cũng đã thể hiện ấn tượng như thường lệ trên đấu trường quốc tế với đội tuyển Scotland. Vào tháng 11, McTominay đã ghi một bàn thắng ngoạn mục bằng cú sút kiểu xe đạp chổng ngược giúp Scotland giành chiến thắng trước Đan Mạch với tỷ số 4-2, qua đó giúp đội tuyển Scotland giành vé tham dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1998.

Transfermarkt hiện định giá Scott McTominay vào khoảng 45 triệu euro (40 triệu bảng Anh), với hợp đồng còn lại hai năm rưỡi với Napoli. Napoli hiện đang đứng thứ ba tại Serie A, chỉ xếp sau hai đội bóng thành Milan là AC Milan và Inter Milan.

Nếu Napoli bán McTominay với mức giá trên, MU sẽ thu về thêm 4 triệu bảng Anh nhờ điều khoản bán lại. Tuy nhiên, con số này có thể còn tăng cao hơn nữa, khi Napoli được cho là sẵn sàng nhận những lời đề nghị khoảng 60 triệu bảng Anh.

Thậm chí còn có những lời bàn tán về một sự trở lại bất ngờ tại Old Trafford của McTominay. Trang CaughtOffside đưa tin rằng MU đang cân nhắc việc ký lại hợp đồng với McTominay khi HLV Ruben Amorim muốn tăng cường tuyến giữa vốn đang khá mỏng của đội.

Tương lai lâu dài của Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes, Casemiro và Manuel Ugarte vẫn chưa chắc chắn, trong khi chấn thương của Mainoo và đội trưởng Bruno Fernandes đã khiến Manchester United thiếu hụt nhân sự ở tuyến giữa.

Tình trạng thiếu hụt nhân sự này đã buộc Amorim phải sử dụng cầu thủ trẻ 18 tuổi từ học viện, Jack Fletcher, trong 45 phút trận đấu với Newcastle United vào ngày Lễ tặng quà (Boxing Day), và thậm chí còn bố trí trung vệ Lisandro Martinez đá ở vị trí tiền vệ trong trận đấu với Aston Villa.

Hiện tại, những mục tiêu chuyển nhượng vào tháng giêng được đồn đoán tại MU bao gồm Adam Wharton của Crystal Palace,, Elliot Anderson của Nottingham Forest và cựu cầu thủ của "quỷ đỏ", James Garner, hiện đang khoác áo Everton.