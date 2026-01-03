5 cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất lịch sử bóng đá: Messi không, Ronaldo có 03/01/2026 07:09

(PLO)- 5 cầu thủ chơi nhiều trận nhất trong lịch sử bóng đá: Lionel Messi vắng mặt trong danh sách, nhưng Cristiano Ronaldo thì có.

Lionel Messi có thể đã chơi 1.137 trận, nhưng con số đó chẳng là gì so với Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, so với các cầu thủ khác trong lịch sử bóng đá, số lần ra sân của Cristiano Ronaldo vẫn ít hơn.

Bóng đá luôn mang đến vô số thành tựu và cảm xúc. Nhiều cầu thủ bóng đá trở nên nổi tiếng nhờ những thành tích ấn tượng, cả ở cấp CLB và đội tuyển quốc gia. Không ít người được nhớ đến nhờ ghi những bàn thắng ngoạn mục hoặc kỹ năng đỉnh cao, mặc dù số lượng danh hiệu họ giành được không nhiều bằng những cầu thủ khác.

Thành tích và cảm xúc, xét cho cùng, không bao giờ rời xa sân bóng đá. Chúng luôn hiện diện và được thể hiện qua từng mùa giải. Không có gì lạ khi những cuộc tranh luận về ai là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại thường nảy sinh qua nhiều thế hệ.

Đối với những người hâm mộ cuồng nhiệt của Cristiano Ronaldo, không có cầu thủ nào vĩ đại hơn thần tượng của họ. Tuy nhiên, xét về thành tích, Ronaldo vẫn còn kém xa Lionel Messi.

5 cầu thủ thi đấu nhiều nhất lịch sử bóng đá có Ronaldo nhưng không có Messi. ẢNH: BOLA

Ví dụ, Messi đã vô địch World Cup cùng Argentina, một thành tích ngoạn mục mà Ronaldo vẫn chưa thể sánh kịp. Tuy nhiên, xét về một khía cạnh, Ronaldo vượt trội hơn Messi rất nhiều. Đó là do số trận đấu mà cả hai đã chơi trong sự nghiệp của mình. Messi đã chơi 1.137 trận, nhưng con số đó chẳng là gì so với Ronaldo. Tuy nhiên, so với các cầu thủ khác, số lần ra sân của Ronaldo vẫn ít hơn.

Theo Givemesport, đây là năm cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất lịch sử, trong đó không có Messi:

Fabio - 1.419 trận

Thủ môn Fabio, người gần đây gây chú ý khi thi đấu cho CLB Fluminense của Brazil, đã vượt qua kỷ lục của Peter Hilton sau khi có lần ra sân thứ 1.391 trong sự nghiệp.

Fabio là cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất lịch sử bóng đá. ẢNH: EPA

Tại vòng 16 đội Copa Sudamericana, đội của anh đã đánh bại America de Cali với tỷ số 2-0 tại sân vận động Maracana nổi tiếng. Kể từ đó, anh đã chơi 28 trận, đạt tổng cộng 1.419 lần ra sân. Chiến thắng đó càng thêm ngọt ngào khi Fabio, 45 tuổi – người đã bắt chính cả sáu trận của Fluminense tại FIFA Club World Cup - ghi tên mình vào lịch sử bóng đá.

Kỷ lục của Fabio có thể sẽ bị san bằng hoặc phá vỡ vào một ngày nào đó, nhưng hiện tại, anh vẫn đứng vững và tự hào ở vị trí dẫn đầu danh sách này.

2. Peter Shilton – 1.390 trận

Cho đến gần đây, người đứng đầu danh sách là huyền thoại bóng đá Anh Peter Shilton, người vẫn giữ kỷ lục cầu thủ khoác áo đội tuyển Anh nhiều nhất mọi thời đại.

Trong giai đoạn 20 năm từ 1970 đến 1990, ông đã khoác áo Tam sư 125 lần và là cầu thủ chủ chốt của đội tuyển Anh tại World Cup, các trận giao hữu quốc tế và Giải vô địch châu Âu năm 1980 và 1988.

Shilton cũng được nhớ đến với sự nghiệp lâu dài ở cấp CLB, từng khoác áo các đội như Leicester City, Nottingham Forest, Southampton và Stoke City trước khi giải nghệ vào năm 1997.

Điều giúp thủ môn xuất sắc này thành công chính là việc ông bắt đầu sự nghiệp ở độ tuổi rất trẻ, cụ thể là 16 tuổi!

Thủ môn huyền thoại Peter Shilton. ẢNH: AFP

3. Cristiano Ronaldo - 1.300 trận

Cristiano Ronaldo, người được coi là một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại, luôn được ca ngợi về sự bền bỉ của mình ở đỉnh cao sự nghiệp: từ một cầu thủ chạy cánh trẻ trung và nhanh nhẹn của Sporting CP đến việc trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Al Nassr ở tuổi 40.

Dường như Ronaldo sẽ không bao giờ ngừng chơi bóng đá! Rất có thể Ronaldo, cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Bồ Đào Nha, đang nhắm đến vị trí dẫn đầu trong danh sách này.

Nhưng dĩ nhiên, liệu tiền đạo giàu kinh nghiệm này có đủ thể lực để đạt được cột mốc đó hay không vẫn còn phải chờ xem. Tính đến thời điểm cuối tháng 12 năm 2025, Ronaldo đã có 1.300 lần ra sân, kém kỷ lục của Fabio 119 trận.

4. Paul Bastock – 1.284 trận

Như chúng ta đã thấy từ danh sách này, các thủ môn thường được thi đấu nhiều hơn các cầu thủ ở vị trí khác, và Paul Bastock, sinh ra và lớn lên ở Leamington Spa, là một ví dụ hoàn hảo về điều đó. Ngoài thời gian thi đấu tại Mỹ, thủ môn Bastock còn có sự nghiệp kéo dài 24 năm tại quê nhà, chơi cho các CLB như Bath City và Kettering Town.

Bastock, người chưa từng khoác áo đội tuyển Anh, bắt đầu sự nghiệp tại hệ thống đào tạo trẻ của Coventry City năm 1988. Được biết đến như một biểu tượng của bóng đá nghiệp dư, ông nổi tiếng nhất với thời gian thi đấu cho Boston United, nơi ông có tới 679 lần ra sân. Tổng cộng, ông đã chơi 1.284 trận.

5. Rogerio Ceni – 1.226 trận

Thủ môn người Brazil Rogerio Ceni. ẢNH: AFP

Rogerio Ceni là cái tên mà ai cũng nên biết. Nếu bạn từng xem video về một thủ môn ghi bàn từ quả đá phạt, rất có thể đó là cảnh quay của thủ môn người Brazil này. Thực tế, ông nắm giữ kỷ lục về số bàn thắng nhiều nhất của một thủ môn trong lịch sử bóng đá khi ông đã ghi được 131 bàn thắng.

Dĩ nhiên, điều đó là chưa từng có tiền lệ đối với một cầu thủ ở vị trí của ông. Là một tuyển thủ Brazil với 16 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, Ceni đã vô địch World Cup – nhưng phần lớn các lần ra sân trong sự nghiệp chuyên nghiệp của ông đều ở cấp CLB.

Mặc dù bắt đầu sự nghiệp tại Sinop, thủ môn này đã dành phần lớn sự nghiệp (gần 1.200 trận) của mình tại Sao Paulo.